Гендиректора «Ленфильма» объявили в розыск. В чем его подозревают? ТАСС: главу «Ленфильма» Федора Щербакова объявили в розыск за вымогательство

Гендиректора «Ленфильма» Федора Щербакова объявили в розыск по делу о вымогательстве, сообщило агентство ТАСС. При этом представитель Щербакова сообщает, что тот в отпуске до 29 февраля. В декабре стало известно, что директор киностудии проходит по делу в качестве свидетеля. Тогда Щербаков уехал за границу на фоне задержания одного из фигурантов.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск гендиректора киностудии «Ленфильм», основателя медиахолдинга 1MI («Новые известия», «Росбалт») Федора Щербакова, следует из базы ведомства.

«Федор Щербаков, 11.11.1979. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.

По какой именно статье разыскивают Щербакова, не уточняется. Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что гендиректора киностудии ищут по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко (супруг телеведущей Тины Канделаки).

По словам советника Щербакова Юлии Фотченко, в настоящее время гендиректор «Ленфильма» находится в отпуске без сохранения заработной платы, который завершится 29 февраля. Пока Щербакова нет, отметила Фотченко, его замещает Алексей Тратников — заместитель гендиректора по безопасности. По данным издания «Фонтанка» он стал врио гендиректора еще 13 декабря.

Подробности дела

Источники портала Ura.ru в декабре сообщили об отъезде Щербакова из России в Турцию из-за задержания его бизнес-партнера — PR-специалиста Антона Сафонова — по уголовному делу. «Фонтанка» сообщала, что Щербаков проходит по этому делу в качестве свидетеля. На киностудии не комментировали эту информацию, но говорили, что гендиректор находится на больничном.

Сафонова, по данным ТАСС, как раз и обвинили в вымогательстве 2 млн рублей у топ-менеджера «Ростеха». Следствие считает, что Сафонов вместе с другим фигурантом Станиславом Дейнеко грозились опубликовать в Telegram-канале «Небрехня» компрометирующую информацию, если Бровко не заплатит. Вину фигуранты отвергли.

Дело о вымогательстве у Бровко заводят не впервые. Весной 2023 года администраторов Telegram-каналов «Проект «Сканер» и Riddle — Владислава Малушенко, Евгения Москвина и Алексея Слободенюка — отправили в колонию на восемь лет. Прокуратура установила, что те вымогали у топ-менеджера и телеведущей 470 тыс. рублей за удаление негативной информации.

В начале февраля 2024 года администратора Telegram-канала «Кремлевский мамковед» Станислава Садовова приговорили к 2,5 года по аналогичному делу.

Что известно о директоре «Ленфильма»

Федор Щербаков родился 11 ноября 1979 года в Москве. Получил высшее образование на факультете журналистики МГУ. Работал редактором на «Первом канале» и менеджером в агентстве деловых коммуникаций группы «Интерфакс».

В 2004 году занял пост референта руководителя аппарата правительства России Дмитрия Козака. После назначения последнего полномочным представителем президента России в Южном федеральном округе Щербаков занял должность пресс-секретаря полпреда. В 2007 году Козак стал министром регионального развития России, Щербаков — его помощником по взаимодействию со СМИ.

С 2008 по 2009 годы работал советником президента группы компаний «Олимпстрой», которая занималась строительством олимпийских объектов в Сочи. В 2010 году стал замом губернатора Волгоградской области. Занимался вопросами инвестразвития области. С 2012 по 2019 год работал советником в компаниях «Курорты Северного Кавказа» и РЖД.

В 2016 году создал и возглавил медиахолдинг 1MI, кроме «Новых известий» и агентства «Росбалт», в него входят еще «Нефть и капитал», «Агроинвестор», всего — около 30 изданий.

Пост гендиректора «Ленфильма» занял 8 сентября 2020 года. До него эту должность занимала Инесса Юрченко (она заняла пост в феврале 2020 года). «Фонтанка» назвала возможных преемников Щербакова — депутата Госдумы Сергея Боярского, режиссера и продюсера Артема Михалкова (сына Никиты Михалкова) и режиссера Никиту Владимирова (внука Алисы Фрейндлих).