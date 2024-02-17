«Публику нельзя рассмешить намеренно». Анна Хилькевич — о шоу «Это мы», «Универе» и материнстве

На ТНТ продолжается выход комедийного скетч-шоу «Это мы», посвященного самым разным ситуациям, в которых может оказаться любой житель России. Актриса Анна Хилькевич сыграла в проекте сразу несколько ролей. В интервью «Газете.Ru» она рассказала об идее шоу, своих героинях, отношении к драматическим ролям, бизнес-планах и воспитании детей.

— Расскажите о скетч-шоу «Это мы». О чем оно и кто ваши героини?

— Это шоу о людях, именно поэтому оно и называется «Это мы». Практически каждый из нас был в тех или иных обстоятельствах, которые показали в шоу, и сталкивался с похожими людьми. Это очень понятные образы и ситуации. Мои героини — это совершенно разные девушки. Есть продавцы, кассиры, работники кинотеатров и просто любимые жены, девушки и мамочки, глупышки и супермодели.

— В описании говорится, что это скетч-шоу «о ситуациях, в которых может оказаться любой житель России». Оказывались в какой-нибудь из подобных ситуаций?

— Это проект в первую очередь юмористический, поэтому, конечно, здесь все утрировано. Я лично была в некоторых подобных ситуациях, но думаю, что в теории в нашем мире возможно все.

— Это обычно личные, семейные ситуации?

— Ситуации там разные. Есть и семейные, и личные, и бытовые. Вот есть такое слово «жиза» — сериал как раз об этом.

— За время карьеры вы сформировались как актриса комедии. Вы изначально видели себя артисткой такого жанра?

— Когда я поступала в театральный институт, передо мной стояла задача показать себя в разных жанрах через прозу, стихотворение и басню. Так вот, как абитуриент читает басню, так он показывает себя в комедийном жанре. Сейчас, рефлексируя, я понимаю, что это как раз была одна из моих сильных сторон. На басне все сразу начинали хохотать, и, как правило, это был такой момент, после которого комиссия принимала решение пропустить меня дальше. Поэтому в комедиях я всегда чувствовала себя уверенно. У меня в жизни тоже много юмора, поэтому сама природа юмора для меня ясна. Я могу сказать про себя, что чем старше становлюсь, тем серьезней воспринимаю жизнь, но нужно не забывать себя «облегчать». Несмотря на житейский груз опыта, который ложится на плечи, нужно стараться оставаться легкой.

— Сложно ли смешить публику?

— Публику вообще нельзя пытаться рассмешить намеренно: если ты пытаешься именно насмешить, то сразу становится не смешно. Когда я снималась в «Универе», часто анализировала все вокруг — такой уж я человек. Смотрела на артистов, которые снимаются в комедиях, — они все были очень легкие, достаточно наивные внутри, именно этот опыт позволяет тебе, попадая в какие-то нелепые ситуации, вызывать улыбку на лицах других.

— Должен ли актер комедии стремиться рассмешить режиссера или продюсера?

— Нужно просто чувствовать, в чем шутка, и как-то смешно ее проживать. Я вам, наверное, не объясню так. Но режиссера и продюсера специально я никогда не старалась рассмешить.

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— Не хочется ли вам сняться в серьезной драме, показать новые грани своего актерского мастерства?

— Очень хочется. В прошлом году я снималась в «Универе», и у нас было много драматических линий и серьезных, глубинных переживаний героев. Я получала огромное удовольствие от работы — несмотря на то, что все привыкли воспринимать «Универ» как комедию. Да, это комедия, но на данный момент она переросла, возможно, даже в драмеди. Те, кто видит меня в драматических ролях, удивляются тому, какая я хорошая драматическая актриса. Но так сложилась моя судьба, я ни о чем не жалею. Иногда хочется попробовать себя в кардинально новом проекте, но комедия — это тоже прекрасно. Я получаю невероятное удовольствие, работая в юмористическом жанре.

— Вы дебютировали на экране в возрасте 16 лет — в проекте «Замыслил я побег». Как попали в команду сериала?

— Я училась в театральной школе, и к нам приходили кастинг-директора. Вызывали, отсматривали нас и приглашали на кастинги тех, кто подходил. Я как раз стала одной из тех, кто подошел, — и начала сниматься довольно рано.

— Сложно ли было сниматься с известными, опытными актерами?

— На тот момент я никого толком и не знала. С опытными актерами вообще легко работать. Во-первых, ты точно берешь от них какой-то опыт. Во-вторых, это приятно, ты чувствуешь их профессионализм, поэтому работать с популярными актерами очень хорошо.

— Помимо съемок в сериалах и фильмах, вы успели поучаствовать в нескольких телепроектах, а в шоу «Выжить в Дубае» почти победили. Согласитесь ли вы снова поучаствовать в реалити-шоу на выживание, если вас пригласят?

— Соглашусь, но позже. Я понимаю, что одного такого «выживалити» в год более чем достаточно. Я долго восстанавливаюсь после таких проектов. После двух недель участия в шоу «Звезды в Африке» я невероятно долго восстанавливалась. «Выжить в Дубае» — это и вовсе проект, в котором мое психологическое здоровье было убито. Мне потребовалось месяца два, наверное, чтобы вернуться в строй.

— Недавно в соцсетях вы пожаловались, что «устали быть мамой», и попросили не считать вас плохой матерью. А кто, по-вашему, на самом деле плохая мать?

— Да нет, я не устала. Я обожаю своих детей. Бывает разное настроение. Я не хотела бы на кого-то вешать ярлык, что он плохой человек. Если говорить со стороны ребенка, я бы хотела, чтобы моя мама была понимающей, поддерживала меня, но при этом занималась и моей жизнью, и своей.

— Что помогает вам сохранить душевное равновесие в момент стресса?

— В зависимости от степени стресса. Если он очень сильный, то мне не помогает ничего, к сожалению. Только время и выплеск эмоций — могу выплакаться и «отгоревать» все это. А пережить какие-то бытовые моменты и быть более стрессоустойчивым в нынешнее время помогает режим — я имею в виду сон, правильное питание и, конечно же, медитации, прогулки на свежем воздухе в тишине.

— Можно ли сказать ребенку откровенно: «Я от тебя устала»?

— Нельзя. Я себе такого не позволяю ни в коем случае. Дети в силу своего возраста могут неправильно воспринять фразы такого рода от родителей, так как они еще дети, у них очень развит эгоцентризм, и именно поэтому они начинают все перекладывать на себя и могут почувствовать себя причиной стресса родителей, хотя, конечно же, причина не в ребенке, а в совокупности факторов, свалившихся на взрослых.

— В продолжение разговора о детях — у вас есть собственный детский сад. Почему вы решили его открыть?

— Я с детства любила проводить время с детьми и даже мечтала стать воспитательницей. Идея открыть детский сад пришла, когда мне было лет 20. А так как нельзя игнорировать свои желания, я эту идею берегла, развивала и наполняла новыми смыслами. И когда у меня появились дети, поняла, что мне не хватало такого места, где я бы чувствовала, что дети находятся в безопасном пространстве и получают достойное образование в рамках гуманистического подхода. Поэтому я и открыла свой детский сад, и мне бы хотелось вырастить эту идею до уровня школы, но тут все зависит от того, будут ли у меня силы и время на это.

— Как вы готовились к открытию детского сада? Каким вы его видели?

— Ох, это был непростой процесс — я хотела подойти к открытию со всей серьезностью, разобраться во всех деталях. Я долго шла к цели — читала книги, разбиралась с психологами и искала квалифицированных специалистов. Я видела его как место, где создана максимально правильная среда для здорового воспитания детей.

— Есть ли еще какие-то проекты, которые вы хотели бы реализовать в будущем? Или, может быть, уже реализовываете?

— В 2023-м я около полугода работала со своей командой над созданием линейки товаров для дома. Сейчас эта линейка состоит из аромадиффузоров для дома, в ближайшее время я также представлю ароматические свечи. За эти полгода, на самом деле, была проведена достаточно большая работа — у нас было много фокус-групп, мы не только погружались в выбор ароматов, которые будут радовать покупателей, но и создавали философию бренда, которую я хочу донести до своих подписчиков.

С нами в команде работают травники и рунологи. К каждому аромату привязана своя собственная руна, которую можно активировать во время использования. Мне очень нравится то, что у нас получилось, потому что запахи — это естественная и природная часть нашей жизни. Хочется, чтобы люди в этих ароматах могли расслабиться, отдохнуть, наполниться энергией и окунуться в самое прекрасное из своих воспоминаний.

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— Вы окончили Плехановский институт по специальности «Маркетинг и реклама». Вам доводилось применять полученные знания в актерской профессии?

— Конечно, ни одно высшее образование не должно проходить даром. Благодаря маркетингу я лучше разбираюсь во многих процессах собственного продвижения, а основы рекламы помогали мне на первых порах грамотно заявлять о себе как об актрисе. Кто-то может подумать, что актерство с такими сферами никак не связано, — мол, это чистое творчество. Но не стоит забывать, что это по-прежнему шоу-бизнес, в котором важен и талант, и искусство продвижения себя.

— Вы открыто говорите о том, что прибегаете к инъекционной косметологии. Можете ли рассказать, когда вы впервые сделали укол ботулотоксина?

— Впервые я поставила ботокс в 25 лет, чтобы «обуздать» свою активную мимику, но тут, конечно, важно не переборщить, потому что мимика — это один из главных инструментов актера.

— Почему, на ваш взгляд, общество часто осуждает применение обычных методов коррекции изменений кожи лица или фигуры?

— Мы живем в интересное время — с одной стороны, нам твердят, что нужно быть лучшей версией себя, а с другой — что важно любить себя таким, какой ты есть. Найти золотую середину здесь — главное и самое сложное. Чаще всего, когда мне что-то не нравилось в себе, я в первую очередь обращала свое внимание на питание и начинала заниматься спортом, потому что это проверенные методы. Косметологическая коррекция — это, скорее, дополнение, но никак не замена здорового образа жизни.

— Как вы поддерживаете стройность? Есть ли у вас специальный режим питания и система тренировок?

— Я просто слежу за тем, что ем. Бывают, конечно, дни обжорства, читмил, так сказать. Но это крайне редко. Я придерживаюсь здорового, но интуитивного питания. Несколько лет назад я перестала есть мясо, но если чувствую, что мой организм об этом просит, — позволю себе. Ну и крупы меня спасают — макароны, рис, киноа, булгур. Также взяла в привычку не есть перед сном, чтобы не было тяжести и бессонницы. Ну и спорт, конечно, без него никуда.