В кино вышла «Миссия в Москве» — китайский фильм о России 90-х. Рассказываем, стоит ли на него идти

На этой неделе в отечественный прокат вышла «Миссия в Москве» — китайско-российский боевик про то, как полицейские из КНР ищут грабителей поезда «Пекин — Москва» в России 1993 года. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, почему этот билет лучше сдать.

1993 год, поезд «Пекин — Москва», полный китайских спекулянтов, которые повадились продавать в России дешевые товары по завышенным ценам. Со своими деньгами предприимчивым пассажирам, впрочем, приходится расстаться: поезд грабит банда головорезов. Для расследования этого преступления в Москву под прикрытием направляется собранная властями КНР спецгруппа. В бывшей столице СССР полицейские узнают, что бандиты, участвовавшие в нападении на поезд, задумали дерзкое ограбление казино.

close 100% Кадр из фильма «Миссия в Москве» (2023) Gravity Pictures

Про грабителей поезда и китайских оперативников, ловивших их в России, — чистая правда; в 1993 году на поезд «Пекин — Москва» действительно нападали, причем в течение нескольких дней его поочередно грабили четыре банды. Поймать вроде бы вышло всех (в сумме более 60 человек), пускай и не сразу: последнего преступника задержали только в 2011 году, но там вообще отдельное кино (пару лет после налета он, например, скрывался в буддистском монастыре).

В 2018-м по мотивам этой истории уже снимался китайско-российский сериал «Операция «Москва» — никем, по счастью, не замеченный, несмотря на участие Надежды Михалковой. Теперь за сюжет взялся гонконгский режиссер Герман Яу — постановщик с более чем 30-летним стажем и послужным списком из более чем 70 наименований, среди которых наибольшую известность получил трешовый хоррор «Синдром эбола». «Миссия в Москве» — одна из четырех картин, что он выпустил в 2023 году.

Что там с остальными тремя, проверять не очень хочется, а тут кино плюс-минус соответствует качеству товаров, которые в девяностые возили из Китая в Россию, — то есть в каком-то смысле форма приведена в соответствие с содержанием. Сильно легче от этого, правда, не становится. Да, «Миссия в Москве», к счастью, хотя бы бывает потешна — за счет того, что снималась, разумеется, не в Москве (настоящий город показывают только в хронике и стоковых видео), из-за чего выпадает редкая возможность посмотреть, как китайцы себе представляют российские подпольные казино (туда заходят под «Rasputin» Boney M.) и канализацию 30-летней давности (там все покрыто граффити «БОГА НЕТ», «HELL» и «SATAN»; если будут спрашивать, говорите, так и было). Кроме того, это фильм, где мопеду ставят подножку, на истребителе летают верхом (Тому Крузу можно больше не напрягаться), а бандитов ловят во многом потому, что один из них не может прожить без Пятой симфонии Шостаковича.

close 100% Кадр из фильма «Миссия в Москве» (2023) Gravity Pictures

Тем не менее большую часть времени «Миссия в Москве» умудряется быть совершенно невыносимой. В то, что она идет всего два часа, верится с большим трудом; этот фильм, кажется, принципиально не желает заканчиваться и тянется, словно Транссиб, — целую вечность. Что именно в нем происходит, понять при этом бывает тяжело: суровее здешних разбойников, не дающих спуску, как правило, женщинам, оказывается только монтаж (по ощущениям, сам фильм тоже в какой-то момент ограбили).

В конечном счете хочется просто сдать всех причастных к «Миссии» на растерзание российским проводницам — и пощадить разве что Энди Лау («Дом летающих кинжалов»), которого сюда занесло каким-то скверным ветром. Надо думать, он уже настрадался. На следующей станции высадим.