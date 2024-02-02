Умер оператор «Беспринципных» и «Последнего богатыря» Павел Капинос. Ему было 48 лет Оператор «Последнего богатыря» Павел Капинос умер в 48 лет от остановки сердца

Оператор «Кухни», «Последнего богатыря», «Елок» и «Беспринципных» Павел Капинос скончался в возрасте 48 лет от внезапной остановки сердца. Коллеги называли Капиноса «невероятно одаренным», одним из лучших операторов в России. Капинос известен не только операторской работой, он также писал сценарии и срежиссировал фильмы «Изоляция» и «Прощай, любимый».

Российский оператор и режиссер Павел Капинос, снимавший многие известные фильмы и сериалы, скончался на 49 году жизни, сообщила его коллега, режиссер Анна Меликян в своем Telergam-канале. Они вместе работали над фильмом «8», в котором сыграли Евгений Цыганов и Ингеборга Дапкунайте.

«Невозможно заснуть этой ночью. Рассматриваю фотографии со съемок моего самого грустного фильма «8». Снимали очень весело и дружно. На фото с нами наш талантливейший и красивейший оператор Паша Капинос. Один из лучших операторов в стране. Невероятно одаренный. Красота и чудо изображения у него рождались как-то легко, играючи, через бесконечные шутки и байки, и постоянный смех вокруг него, и постоянные мои просьбы не смешить актеров», — написала Меликян.

Режиссер сообщила, что Капинос умер от остановки сердца 1 февраля.

«Никогда не знаешь где, в какой момент тебя поджидает твоя остановка сердца и в какой момент было положено начало этому пути. Хрупкое все очень. Соболезнования Пашиной семье», — добавила Меликян.

Актриса Дарья Досталь подтвердила ТАСС, что Капинос скончался. Она отказалась рассказывать подробности, поскольку ей «слишком больно».

В беседе с «Газетой.Ru» режиссер Дмитрий Дьяченко, который вместе с Капиносым работал над «Последним богатырем», поделился своими воспоминаниями об операторе:

«Паша был невероятно талантливым, очень чутким, деликатным оператором. Он чувствовал нюансы кадра больше других, любил артистов и старался сделать их красивыми в кадре. Никогда он не был грубым, не вмешивался резко в процесс. И это его деликатность всегда хорошим образом отображалась в мягкой картинке. Он любил жизнь, был позитивным. Много у него было трудностей в жизни, но он в основном радовал и подбадривал остальных. Очень грустная утрата для всех нас. Талантливых людей мало».

Совмещал работу и большую семью

Павел Капинос родился 8 октября 1975 года. Он учился во ВГИКе на операторском факультете в мастерской Вадима Юсова. За свою творческую карьеру успел снять более 20 картин, в том числе фильмы «Непослушная», «Духless 2», «Хардкор» Ильи Найшуллера, «Кухня. Последняя битва», «Последний богатырь: Корень зла» и «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Работал над сериалами «Отель Элеон», «Беспринципные», «Номинация», «Мертвое озеро», «Холостяки», а также снимал клип певицы Макsим «Мой рай». Одной из последних работ Капиноса стала фантастическая комедия «Ждун», сейчас она находится в стадии производства.

В 2015 году в разговоре с ReelSource.ru оператор поделился, что у них с женой Кариной шестеро детей.

«У каждого свое призвание, конечно. Для меня большое значение имеет семья. Поэтому, когда я не занят на съемках, пашу на full-time job дома. Это занимает все мое время и душу. Мне кажется, это самое главное — что-то отдать, а не жить ради себя. В этом, наверное, и есть смысл жизни. Профессиональная реализация сама по себе очень важна, но для мужчины важно и то, и другое. У меня вроде как-то получается все это совмещать, поэтому, наверное, я самый счастливый человек!», — сказал Капинос.

Он считал, что в кино главное — история и герои, а картинка отходит на второй план. Поэтому предпочитал творить с девизом «лучше плохо снять хорошее кино, чем хорошо плохое», которому его научили во ВГИКе.

Капинос был не только оператором, но еще и писал сценарии, а также выступил режиссером двух фильмов: снял документальную ленту «Изоляция» в 2020 году и короткометражку «Прощай, любимый» совместно с Александром Цыпкиным и Ксенией Раппопорт.