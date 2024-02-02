«До сих пор не понимаю, популярен я или нет». Гурам Амарян — о стендапе, Волочковой и работе курьером Комик Гурам Амарян рассказал, что до стендапа зарабатывал 35-37 тыс. рублей

Несколько лет назад Гурам Амарян произвел фурор на «Открытом микрофоне», а потом поехал охранять ярмарку в родном Нижнем Новгороде. К счастью, он остался в юморе и стал настоящей звездой стендапа. Сейчас Амарян — постоянный участник Stand Up на ТНТ, новый сезон которого стартовал 2 февраля. Вторую половину 2023 года комик провел в туре «Гость», охватившем около 70 городов. В интервью «Газете.Ru» Амарян рассказал о сложностях тура, проблемах со здоровьем из-за перенапряжения и съемках в шоу с балериной Анастасией Волочковой, а также вспомнил, как до популярности работал курьером и охранником.

— Недавно у вас завершился большой концертный тур. Как все прошло? Сильно устали?

— Тур оказался чуть легче, чем ожидалось. Я очень боялся того периода, когда было запланировано 26 выступлений подряд с единственным выходным. Оказалось проще, чем я думал, хотя физическая усталость, конечно, присутствовала. Представьте: каждый день проводишь по пять-шесть часов в дороге. Даже если путешествуешь на комфортной машине, все равно устаешь, а организм начинает сдавать. Считаю, что оно того стоило, но настолько же плотный тур я больше планировать не буду. Получил свой урок, зато теперь отдыхаю.

— Случились ли за это время яркие события, которые, возможно, войдут в будущие монологи?

— Ой, да много всего было, и какие-то события обязательно отразятся в монологах. Мы проехали много городов — около 70, везде встречали разных людей, что-то случалось. Следите за моими концертами, там вы обязательно услышите истории из этого тура!

— Многие СМИ написали, что в Новосибирске вас не пустили в Leps Bar из-за несоответствия дресс-коду и отсутствия карты гостя. Как в итоге решился этот вопрос, бар вышел на связь? А сам Григорий Лепс отреагировал на это?

— Да, была такая ситуация, но я просто решил сделать из нее прикол. Мне было весело от происходящего, я стал разгонять эту историю: мол, я в шоке и «этого так не оставлю»! Ну не пустили, ну и что? Я не стал связываться, куда-то звонить. Лепс никак не реагировал — даже не знаю, имеет ли он отношение к этому бару. Возможно, бар в Новосибирске работает по франшизе. Мы тогда прекрасно провели время в соседнем заведении. А это просто контент. Чем его больше, тем лучше!

close 100% Пресс-служба ТНТ

— Героиней первого выпуска вашего шоу «Народ против звезд» стала Анастасия Волочкова. Чем она вас впечатлила?

— Анастасия Волочкова — очень неординарный человек. Как минимум, с ней весело. Наверное, нужно объяснить, что формат шоу — викторина. Я задавал вопросы, и иногда мы шли от одного к другому по 25-30 минут, потому что Анастасия вспоминала истории из своей жизни и рассказывала их.

— В каком году произошел переломный момент в вашей карьере — и вы стали знаменитым? Популярность пришла к вам постепенно или после определенного монолога?

— Если честно, до сих пор не понимаю, популярен я или нет. Все эти годы у меня плавно росла аудитория, на концерты приходило больше и больше людей, количество просмотров в интернете также увеличивалось. Наверное, скачок в популярности случился после того, как в прошлом году вышел мой первый большой сольник «А что люди скажут?». В 2023-м я ощутил разницу и по количеству людей в зале, и по их активности.

— Как вы зарабатывали на жизнь до того, как стать успешным комиком? Сколько получали, хватало ли?

— Долгое время я работал курьером на своей машине «ВАЗ-2115». В том числе доставлял еду из «МакДональдса». В то время еще не существовало популярных сегодня сервисов по заказу еды. Мне на электронную почту приходили сообщения от какой-то конторы, что и куда нужно отвезти. Я покупал это за свои деньги, доставлял, а мне возвращали потраченное, плюс платили 200 рублей сверху. Из них я забирал 150, а 50 отдавал той фирме.

Еще был продавцом в магазине, продавал картины. Какое-то время работал мерчендайзером в Pepsi, выкладывал их товар в магазинах. На самом деле было много разных работ, которые мне не нравились, поэтому я уходил через две-три недели, а вот на этих трех задержался.

Кстати, когда я впервые выступил со стендапом на ТНТ в «Открытом микрофоне», меня похвалили, сказали, что это лучшее выступление в сезоне. Возможно, так и было, но потом я поехал в Нижний, чтобы охранять ночью ярмарку за 1500 рублей за смену. Если говорить о доходе, то в среднем я зарабатывал 35-37 тыс. рублей в месяц, 40 тыс. — максимум.

close 100% Пресс-служба ТНТ

— Какими были ваши ощущения, когда вы стали получать первые большие деньги? Какая из первых дорогих покупок вам запомнилась?

— Конечно, это было очень приятно, ведь я начал зарабатывать суммы, которых не только никогда не имел, но даже не видел! По московским меркам это были не очень большие деньги, но для меня — просто огромные! С первой зарплаты я купил себе кроссовки «джорданы» за 11 тыс., а со второй — MacBook. Кажется, он стоил 75 тыс. рублей или около того.

— Когда вы поняли, что стендап-комедия станет делом вашей жизни?

— Где-то на четвертом курсе университета я понял, что мне не очень интересно то, что я изучаю — налогообложение. Я осознал, что не хочу копаться в документах и что-то считать, это просто не мое! Тогда же я играл в КВН, и вот это было увлекательно. Я учился хорошо, без троек, но в какой-то момент начал уделять больше внимания КВН, чем лекциям. На четвертом курсе впервые выступил со стендапом, а на пятом принял для себя решение, что и дальше буду этим заниматься.

— У вас когда-нибудь были мысли вроде «Зачем я это делаю?» и профессиональное выгорание?

— Конечно! В конце моего первого года в Москве я задавался вопросом: «Может, я не тем занимаюсь?». Было очень много работы: я писал как автор и просто выгорел. Случалось, что один десятиминутный монолог не мог закончить, не шло! Я его переделывал и переделывал. В голове вертелись мысли: «Может, все, что было до этого — случайность, и мне стоит вернуться в Нижний?». К счастью, такое случилось всего один раз. Потом понял, что больше ничего не умею.

— Как вы для себя определяете значимость своей профессии, ее пользу для людей?

— Конечно, приятно слышать от зрителей что-то вроде: «Вот я лежал в больнице, и только твои шутки помогали мне хорошо себя чувствовать». Я бы не хотел переоценивать профессию комика. Мы просто стараемся поднимать людям настроение, давать им возможность о чем-то подумать, порассуждать. Хотя есть люди, для которых эта профессия очень важна. Например, для меня, — ведь это моя работа!

— Вы отличаетесь от других комиков характерной подачей — высоким голосом. Он всегда таким был? Что о нем говорят фониатры, если вы у них бывали?

— Раньше я даже не замечал, что у меня какой-то странный голос. Позже зрители начали обращать внимание на это. Я разговариваю подобным образом со своего переходного возраста, ничего специально не делаю. Возможно, это какая-то фишка, то, что отличает меня от других. А к фониатору впервые обратился месяца три назад, когда за несколько часов до выступления у меня пропал голос. Мне залили какие-то препараты в горло, и все заработало.

— Как вы относитесь к шуткам про ваш голос? Какая была самой смешной, а какая — самой обидной?

— Отлично отношусь! Слышал много, и ни одна не показалась обидной. У меня же действительно такой голос, люди замечают и иногда пытаются подстебать. Самая смешная шутка принадлежит Паше Дедищеву. Он сказал, что я разговариваю так, будто собаку пнули, и она взвыла: «Аууууу!».

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— Какие комментарии в социальных сетях могут вас задеть и заставить заблокировать человека?

— Про семью, когда трогают родных. Я могу заблокировать, хотя обычно на неприятные комментарии отвечаю что-то веселое. Думаю, их пишут люди, у которых не все в жизни нормально, раз они этим занимаются. С годами я научился проще относится к комментариям: пишите, что хотите. Каждая реплика только продвигает мое видео или пост, и их видит больше и больше людей!

— А что вас раздражает в людях?

— Когда они считают себя круче, чем они есть на самом деле, и пытаются это продемонстрировать разными способами. Возможно, это есть и во мне самом.

— В своем блоге вы писали, что на сцене у вас затекла левая рука и язык не выговаривал букву «С» — и вы даже подумали об инсульте. Что это было на самом деле, и как у вас дела со здоровьем? Это от перегрузки концертами?

— В туре я проехал более 70 городов за 3,5 месяца, и действительно у меня пошатнулось здоровье, просто ослаб иммунитет. Думаю, что после того, как я приеду в Москву, схожу к врачу, сдам анализы и пропью какие-нибудь витамины. А так я переутомился, и на сцене возникла ситуация, когда я еле разговаривал и думал, что упаду. Каждый день мое состояние ухудшалось, а это был пик.

Это последствия жизни в дороге и ежедневных концертов, где ты выкладываешься полностью, стараешься не показать усталость, быть ярким и веселым. Я не вижу здесь никакого героизма, потому что это моя работа. Есть люди, которые занимаются куда более сложным физически делом.

close 100% Личный архив Гурама Амаряна

— Есть ли у вас планы сыграть в кино или самому снять фильм? Если да, какой это будет проект, какие темы вы хотели бы в нем осветить?

— Было несколько предложений сняться в фильмах и сериалах, но я — плохой актер и знаю об этом. Мне предлагали одну из двух главных ролей в сериале с очень известным артистом, и я осознавал, как ущербно буду смотреться на его фоне, как мне будет за это стыдно. Я отказался еще до проб. Для того, чтобы где-то сыграть, мне нужно пойти и поучиться. А в будущем мне бы хотелось написать сериал, но темой делиться не буду. Вдруг вы возьмете и сами снимете?

— Если не секрет, в отношениях ли вы сейчас?

— А вот это секрет (улыбается).