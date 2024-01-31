50 Cent, Адель, Анфиса Чехова. 10 звезд, похудевших до неузнаваемости Американский рэпер 50 Cent похудел на 19 кг за несколько месяцев

В сети обсуждают резкое похудение рэпера 50 Cent: музыкант сбросил 19 кг, что спровоцировало слухи о его болезни — сам он подобные заявления отвергает. За последние годы не только 50 Cent удивлял фанатов радикальными изменениями веса. Кто еще из голливудских и российских знаменитостей похудел до неузнаваемости и как им это удалось — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Американский рэпер и продюсер 50 Cent (настоящее имя — Кертис Джеймс Джексон III) похудел со 114 до 95 килограммов. Преображение музыканта стало предметом обсуждения в сети: одни предположили, что рэпер болен, другие связали потерю веса с популярным среди голливудских звезд препаратом от диабета «Оземпик».

Сам артист заявил, что «Оземпик» ни при чем, а похудел он, потому что на протяжении восьми месяцев «ежедневно бегал и пахал в спортзале».

Andy Kropa/Invision/AP/50cent/Instagram

Адель (минус 45 кг)

Jae C. Hong/Invision/AP

Одно из самых ярких преображений в 2020 году продемонстрировала британская певица Адель — звезда похудела на 45 кг.

По словам певицы, новое тело она обрела благодаря упорным тренировкам, однако мотивировало ее вовсе не желание похудеть: «Это было из-за моего нестабильного эмоционального состояния. Занимаясь спортом, я просто чувствовала себя лучше. Дело было не в похудении, а в том, чтобы стать сильнее и уделять себе как можно больше времени каждый день».

Впрочем, источники, близкие к Адель, отмечали, что помимо физических нагрузок звезда придерживалась диеты сиртфуд, которая не только способствует уменьшению веса, но и купирует чувство голода.

Джессика Симпсон (минус 45 кг)

Global Look Press

Американская певица Джессика Симпсон никогда не была обладательницей пышных форм. Все изменилось во время третьей беременности, когда звезда поправилась почти в два раза — ее вес достиг 108 кг.

Сразу после родов Симпсон начала заниматься с персональным тренером, который помог ей не только похудеть на 45 кг, но и изменить образ жизни. Артистка не сидит на диетах, но придерживается сбалансированного рациона, в котором преобладают постные белки и овощи, минимум три раза в неделю занимается в спортзале и ежедневно проходит 14 тыс. шагов.

Келли Осборн (минус 40 кг)

Global Look Press/kellyosbourne/Instagram

Дочь «великого и ужасного» Оззи Осборна Келли всю жизнь боролась за стройную фигуру: девушка с юности изнуряла себя строгими диетами, приходила в форму, но затем опять срывалась и стремительно набирала вес.

В 2020 году Келли Осборн решилась на радикальные меры: сделала операцию по уменьшению желудка, после которой похудела на 40 кг. Чтобы закрепить полученный результат, певица полностью пересмотрела режим питания, вычеркнула из рациона алкоголь, фастфуд, мучное и сладкое и начала активно тренироваться в спортзале 5-6 раз в неделю.

Ребел Уилсон (минус 57 кг)

Global Look Press

Австралийская актриса Ребел Уилсон прославилась благодаря своим пышным формам: звезда весила 132 кг при росте 163 см и играла веселых толстушек в комедийных фильмах и сериалах. После завершения контракта со студией Universal, согласно которому актрисе нельзя было худеть, Уилсон взялась за себя и за полтора года избавилась от 57 кг. Звезда обратилась в центр детоксикации, где ей составили меню по методу Майера, подразумевающее употребление продуктов с повышенным содержанием щелочей. Артистка придерживается этого меню по сей день.

Помимо особого питания Уилсон усердно трудится в тренажерном зале, занимается боксом и ежедневно проходит не менее 10 тыс. шагов.

Джона Хилл (минус 40 кг)

ZUMAPRESS/Global Look Press

Как и Ребел Уилсон, американский актер Джона Хилл долгие годы играл добродушных толстяков в голливудских комедиях. Но вес в 115 кг при росте 170 см оказался критичным для здоровья актера, и он принял решение похудеть.

По слухам, сначала Хилл обратился за советом к своему другу Ченнингу Татуму, который прочитал ему лекцию про здоровое питание и тренировки, а затем поделился контактом толкового диетолога. Врач полностью изменил рацион актера: убрал из него простые углеводы и фастфуд, ввел рыбу, диетическое мясо и овощи.

«Я и не знал, что так люблю овощи», — признался Хилл в одном из интервью.

Важную роль в похудении актера сыграли физические нагрузки: Хилл ежедневно посещал тренажерный зал, занимался бегом, серфингом, боксом и джиу-джитсу. В результате актер не только похудел на 40 кг, но и набрал мышечную массу.

Полина Гагарина (минус 40 кг)

Russian Look/Global Look Press/Сергей Карпухин/ТАСС

После рождения первого ребенка Полина Гагарина весила почти 90 кг. Вскоре после родов певица села на жесткую диету с чередованием продуктов: день ела только рис, другой день — только курицу, третий — только овощи. По словам певицы, сначала ей было очень тяжело, она «мучилась» от голода, но затем втянулась.

Вместо тренировок у Гагариной были занятия в Школе-студии МХАТ, где она ежедневно практиковала сценические движения, фехтование и танцы. Всего за полгода артистка похудела до 47 кг и с тех пор не поправляется. Сейчас звезда не сидит ни на каких диетах, но старается правильно питаться и регулярно посещает спортзал.

Максим Фадеев (минус 127 кг)

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Пожалуй, самый невероятный результат похудения продемонстрировал Максим Фадеев: за три года продюсер сбросил 127 кг. По словам Фадеева, он худел под наблюдением врачей, которые разработали для него индивидуальную программу питания и тренировок. Никаких подробностей Фадеев так и не раскрыл, но пообещал в будущем написать книгу, в которой расскажет все секреты своей методики.

Гоар Аветисян (минус 43 кг)

goar_avetisyan/Instagram

Самый сложный и тернистый путь к стройной фигуре прошла звездная визажистка Гоар Аветисян. Девушка с детства была склонна к полноте, но всегда мечтала быть стройной, поэтому сидела на бесконечных диетах, с которых срывалась и снова набирала вес.

После рождения ребенка Аветисян всерьез взялась за себя и меньше чем за год похудела на 43 кг. По словам визажистки, ей пришлось здорово скорректировать свой рацион питания — полностью отказаться от фастфуда и сладостей и записывать все съеденные калории в специальном приложении.

Довести тело до совершенства визажистке помог звездный хирург Тимур Хайдаров, который скорректировал появившиеся в результате похудения растяжки с помощью липосакции.

Анфиса Чехова (минус 30 кг)

achekhova/Instagram

Аппетитные формы телеведущей Анфисы Чеховой нравились многим ее поклонникам, но только не самой звезде. По словам Чеховой, она пробовала различные методики похудения, но итогом были «качели» — вес то уходил, то возвращался с дополнительными килограммами.

Разорвать порочный круг и похудеть на 30 кг телеведущей удалось после того, как она изменила свое отношение к проблеме: «Чтобы отлично выглядеть, важно уделять достаточно внимания питанию, физическим нагрузкам, психологическому состоянию и здоровью. Я начала свои изменения с последнего пункта».

Сегодня Чехова не только держит вес, но и делится знаниями и советами по похудению с подписчиками своего блога.