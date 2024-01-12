Кадры из фильмов «Мастер и Маргарита», «Стальная хватка», «Присцилла: Элвис и я» и «Принцесса Мононоке»

«Мастер и Маргарита», «Стальная хватка», «Присцилла» и еще 12 фильмов января Какие фильмы выходят в кино и онлайн в январе 2024 года

Масштабная экранизация «Мастера и Маргариты», спортивная драма о династии рестлеров, биографическая лента Софии Копполы о жене Элвиса Пресли, повторный прокат «Принцессы Мононоке» Хаяо Миядзаки и «Апокалипсиса» Мела Гибсона — «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в январе, и рассказывает о самых интересных.

Примечание. В этом материале перечислены фильмы, выходящие после 9 января 2024 года. О лентах, которые были выпущены в новогодние каникулы, мы писали здесь.

«Стальная хватка» («The Iron Claw»), реж. Шон Дуркин

Где и когда смотреть: в кино — с 11 января

Биографическая драма о трагичной судьбе рестлера Кевина фон Эриха (Зак Эфрон) и его семьи, попавшая во многие списки лучших фильмов 2023 года.

«Последний наемник» («In the Land of Saints and Sinners»), реж. Роберт Лоренц

Где и когда смотреть: в кино — с 11 января

Экшн-триллер Роберта Лоренца, в прошлом регулярного продюсера картин Клинта Иствуда. В центре сюжета — бывший наемник (Лиам Нисон), который ушел на покой и поселился в ирландской деревушке. В какой-то момент его мирному существованию начинают угрожать призраки прошлого.

close 100% Facing East Entertainment

Где и когда смотреть: на Hulu — с 12 января

Комедийный триллер про мужчину, который принимает участие в экстремальном реалити-шоу. Чтобы выиграть миллион долларов, ему нужно в течение 30 дней ускользать от охотящихся на него киллеров. При этом герой находит лазейку в правилах: покушения могут совершаться только в тех случаях, когда он один. Теперь ему нужно убеждать своих родных, друзей, а также случайных незнакомцев, что игра реальна — и они должны круглосуточно находиться рядом с ним. В главной роли снялся звезда сериала «Новенькая» Джейк Джонсон (это еще и его режиссерский дебют), также в картине сыграли Анна Кендрик и Кристофер Ллойд.

«Мабороси» («Arisu to Teresu no Maboroshi Kōjō»), реж. Мари Окада

Где и когда смотреть: на Netflix — с 15 января

Аниме Мари Окады («Укрась прощальное утро цветами обещания») о юном мальчике и его друзьях, которые пытаются выжить в небольшом городке, где в результате взрыва на заводе остановилось время.

Где и когда смотреть: в кино — с 18 января

Повторный прокат шедевра Хаяо Миядзаки о проклятом принце и воспитанной волками принцессе, которые оказываются в центре противостояния людей и духов леса. Сейчас в кино можно также застать новый мультфильм Миядзаки «Мальчик и птица»: картина вошла в наш список лучших лент прошлого года, а подробнее о ней мы писали здесь.

«Воздух», реж. Алексей Герман — младший

Где и когда смотреть: в кино — с 18 января

Драма Алексея Германа – младшего про советских летчиц, участвующих в Великой Отечественной войне.

«Задира» («Scrapper»), реж. Шарлотта Риган

Где и когда смотреть: в кино — с 18 января

Британское драмеди со звездой «Малефисенты», «Стальной хватки» и сериала «Убийство на краю света» (он вошел в наш список лучших шоу 2023 года) Харрисом Дикинсоном. По сюжету 12-летняя Джорджи живет одна после смерти матери (органы опеки девочка убеждает, что за ней присматривает дядя), пока однажды на пороге не возникает незнакомый ей отец.

close 100% DMC Film

«Танцуй, селедка!», реж. Александра Лупашко

Где и когда смотреть: в кино — с 18 января

Комедийная драма, в которой дочь возвращается из Москвы в родной городок, чтобы похоронить папу. Внезапно у них появляется шанс наладить отношения — после того, как труп отца «оживает» и требует провести вместе последний день. В главных ролях — Саша Бортич и Павел Майков.

close 100% Черноморская киностудия

«Вурдалак» («Le Vourdalak»), реж. Адриен Бо

Где и когда смотреть: в кино — с 18 января

Французская экранизация готического рассказа Алексея Толстого «Семья вурдалака», недавно адаптированного в рамках анимационного проекта «Антология русского хоррора: Красный состав». По сюжету эмиссар короля Франции теряется в глухом лесу и набредает на таинственный дом, где его принимают с подозрительно распростертыми руками.

«Белая птица: Новое чудо» («White Bird»), реж. Марк Форстер

Где и когда смотреть: в кино — с 18 января

Спин-офф семейной драмы Стивена Чбоски «Чудо», выпущенной в 2017 году. После событий оригинального фильма мальчик Джулиан покидает частную школу Бичер-Преп. К нему из Парижа приезжает бабушка, которая рассказывает ему истории о своем детстве, когда ее прятали от нацистов в оккупированной Франции. Режиссером картины выступил постановщик «Бала монстров», «Волшебной страны» и «Войны миров Z» Марк Форстер, в актерский состав вошли Хелен Миррен и Джиллиан Андерсон.

close 100% Lions Gate Films Inc.

«Мастер и Маргарита», реж. Михаил Локшин

Где и когда смотреть: в кино — с 25 января

Экранизация мистического романа Михаила Булгакова о невероятной любви в Москве 30-х годов, где гостит дьявол со своей свитой. Мастера и Маргариту сыграли Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, а Воланда — немец Аугуст Дил. Режиссером картины выступил постановщик «Серебряных коньков» Михаил Локшин, написавший сценарий вместе с автором «Эпидемии» Романом Кантором.

close 100% АМЕДИА

«Присцилла: Элвис и я» («Priscilla»), реж. София Коппола

Где и когда смотреть: в кино — с 25 января

Биографическая драма Софии Копполы о педофилии и груминге (долговременное установление взрослым доверительных отношений с ребенком и членами его семьи с целью завоевания доверия и последующего совращения) (лента вошла в наш список лучших картин 2023-го). В центре сюжета — Присцилла Пресли, жена Элвиса Пресли, на которую «король рок-н-ролла» положил глаз, когда ей было всего 14 лет, а ему — 24. Главных героев изобразили Кейли Спейни («Мейр из Исттауна») и Джейкоб Элорди («Эйфория»).

close 100% American Zoetrope

Где и когда смотреть: в кино — с 25 января

Повторный прокат исторического триллера Мела Гибсона, снятого на юкатекском языке, — о приключениях захваченного в плен мезоамериканского охотника и его соплеменников.

«Панические атаки», реж. Иван И. Твердовский

Где и когда смотреть: в кино — с 25 января

Драма про девушку из небольшого северного городка, страдающую от панических атак (которые местные считают кликушеством — нервным истерическим заболеванием женщин, выражающимся в судорожных припадках и взвизгиваниях) и мечтающую уехать вслед за сестрой в Норвегию. В главной роли — звезда «Happy End» и «Авроры» Лена Тронина.

«Мечты робота» («Robot Dreams»), реж. Пабло Берхер

Где и когда смотреть: в кино — с 25 января

Бездиалоговый мультфильм о дружбе пса и робота в декорациях Манхэттена 80-х.