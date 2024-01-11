«Настоящий детектив», «Властелины воздуха», «Иные» и еще 11 сериалов января Какие сериалы выходят в январе 2024 года

Возвращение «Настоящего детектива» (на этот раз с Джоди Фостер), новый военный эпик Стивена Спилберга и Тома Хэнкса (на этот раз про летчиков), драма создательницы «Прощания» Лулу Ванг с Николь Кидман в главной роли, Клайв Оуэн в образе сыщика из «Мальтийского сокола», фэнтези про людей с суперсилами в альтернативном Ленинграде 40-х, приквелы «Третьего лишнего» и «Сексуальной твари» — «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в январе, и рассказывает о самых интересных.

Примечание. В этом материале перечислены сериалы, выходящие после 9 января 2024 года. О шоу, которые появились в новогодние каникулы, мы писали здесь.

«Эхо» («Echo») — мини-сериал, созд. Мэрион Дэйр

Где и когда смотреть: на Disney+ и Hulu — с 9 января

Супергероика Marvel про глухую коренную американку Майю «Эхо» Лопес, представленную в сериале «Соколиный глаз». К исполнению заглавной роли вернулась актриса Алаква Кокс, также в шоу снялись Чарли Кокс и Винсент Д'Онофрио из «Сорвиголовы» от Netflix.

«Криминальное прошлое» («Criminal Record») — 1 сезон, созд. Пол Рутман

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 10 января

Британский триллер про двух детективов, бывалого и зеленую, которые возвращаются к старому делу об убийстве после анонимного звонка. В главных ролях — Питер Капальди («Доктор Кто», «Гуща событий») и Каш Джамбо («Хорошая жена», «Хорошая борьба»).

«Третий лишний» («Ted») — 1 сезон, созд. Сет Макфарлейн

Где и когда смотреть: на Peacock — с 11 января

Приквел кинодилогии Сета Макфарлейна про бостонца и его лучшего друга — ожившего плюшевого медведя. Действие сериала развернется в середине 90-х и будет посвящено детству героев. Медведя Теда вновь озвучивает сам Макфарлейн.

«Детектив Форст» («Forst») — 1 сезон, созд. Агата Малесиньская, Яцек Маркевич и Лешек Давид

Где и когда смотреть: на Netflix — с 11 января

Польский детектив по циклу писателя Ремигиуша Мруза о следователе Викторе Форсте. По сюжету героя увольняют из органов из-за его неоднозначных методов, однако он продолжает расследовать серию жестоких убийств как частное лицо, объединив усилия с журналисткой.

«Белгравия: Следующая глава» («Belgravia: The Next Chapter») — мини-сериал, созд. Хелен Эдмундсон

Где и когда смотреть: на MGM+ — с 14 января

Продолжение мини-сериала создателя «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза по его же роману про лондонский район Белгравия. Действие «Следующей главы» развернется в 1871 году, спустя десятилетия после событий оригинального шоу, а в центре сюжета окажутся новые поколения Тренчардов.

«Настоящий детектив» («True Detective») — 4 сезон: «Ночная страна» («Night Country»), созд. Исса Лопес и Ник Пиццолатто

Где и когда смотреть: на HBO — с 15 января

Долгожданное возвращение детективной антологии Ника Пиццолатто, который передал бразды шоураннерства Иссе Лопес (она также выступила постановщицей всех шести эпизодов). Местом действия четвертого сезона станет городок на Аляске, где две напарницы (Джоди Фостер и боксерша Кали Рейс) будут расследовать пропажу восьмерых ученых с научной станции.

«Месье Спейд» («Monsieur Spade») — мини-сериал, созд. Скотт Фрэнк и Том Фонтана

Где и когда смотреть: на AMC и в «Амедиатеке» — с 15 января

Детектив про Сэма Спейда, частного сыщика из романа Дэшила Хэммета «Мальтийский сокол» (а также четырех менее известных рассказов писателя). В сериале герой, вышедший на пенсию и поселившийся на юге Франции, возвращается в строй, чтобы раскрыть убийство шестерых монахинь. В главной роли — Клайв Оуэн.

«Прелесть» — мини-сериал

Где и когда смотреть: с 18 января — на Premier

Криминальная драма с Олегом Меньшиковым, Филиппом Янковским и звездой «Серебряных коньков» Федором Федотовым, в которой молодой автоугонщик, мечтающий отомстить за смерть отца, объединяет усилия с экс-директором завода по переработке драгметаллов.

«Отель «Хазбин» («Hazbin Hotel») — 1 сезон, созд. Вивьен Медрано

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 19 января

Анимационный мюзикл-долгострой (премьера пилотной серии состоялась еще осенью 2019 года, за прошедшее время успел выйти спин-офф-сериал «Адский босс») про принцессу перенаселенного Ада, которая ищет способ реабилитации грешников, чтобы они тоже могли попадать в Рай.

«Кристобаль Баленсиага» («Cristóbal Balenciaga») — мини-сериал, созд. Айтор Аррехи, Хон Гараньо, Хосе Мари Гоэнага и Лурдес Иглесиас

Где и когда смотреть: на Disney+ — с 19 января

Байопик о баскском модельере и основателе дома высокой моды Balenciaga Кристобале Баленсиага.

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«Иные» — 1 сезон

Где и когда смотреть: на «Кинопоиске» — с 25 января

Ретрофэнтези про людей со сверхспособностями в альтернативной Европе 1940-х.

«Сексуальная тварь» («Sexy Beast») — 1 сезон, созд. Майкл Калео

Где и когда смотреть: на Paramount+ — с 25 января

Приквел криминальной драмы «Сексуальная тварь», полнометражного дебюта Джонатана Глейзера. В центре сюжета — лучшие друзья и воры Гэл Дав и Дон Логан, которых затягивает подпольный мир Лондона 90-х. В оригинальной картине героев изображали Рэй Уинстон и Бен Кингсли, в новой версии их играют Джеймс Макардл («Андор») и Эмун Эллиот («Дамское счастье»). Шоураннером проекта выступает Майкл Калео, соавтор сценария «Малавиты» Люка Бессона.

«Властелины воздуха» («Masters of the Air») — мини-сериал, созд. Джон Шибан и Джон Орлофф

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 26 января

Духовный наследник мини-сериалов Стивена Спилберга и Тома Хэнкса «Братья по оружию» и «Тихий океан». В центре сюжета — летчики 100-й бомбардировочной группы ВВС США, которую прозвали «Кровавой сотой» из-за больших потерь во время Второй мировой войны.

В число режиссеров вошел Кэри Фукунага («Настоящий детектив», «Не время умирать»). Среди исполнителей главных ролей — Остин Батлер («Элвис»), Каллум Тёрнер («Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»), Энтони Бойл («Тетрис»), Барри Кеоган («Солтберн»), Шути Гатва («Сексуальное просвещение», «Доктор Кто») и другие.

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«Экспаты» («Expats») — мини-сериал, созд. Лулу Ванг

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 26 января

Драматический сериал Лулу Ванг («Прощание») с Николь Кидман — о «яркой жизни сплоченного сообщества экспатриантов» (людей, покинувших родину и потерявших гражданство).