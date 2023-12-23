«Хочу ходить в короне всегда». Актриса Ляпина — о «Бременских музыкантах», Бурунове и «Слове пацана» Актриса Ляпина назвала очень разными «Слово пацана» и «Мир! Дружба! Жвачка!»

Фильм-мюзикл «Бременские музыканты» режиссера Алексея Нужного выйдет в кино 1 января. Главные роли сыграли Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Мария Аронова, Сергей Бурунов, Константин Хабенский и другие артисты. В интервью «Газете.Ru» Ляпина рассказала об отличиях ленты от оригинального мультфильма 1969 года и подготовке к роли Принцессы, а также поделилась впечатлениями от сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

— В чем главные отличия новой экранизации от советского мультфильма? Сохранился ли общий сюжет?

— Сюжет сохранился, но я считаю, что наш фильм скорее снят по мотивам оригинального мультфильма. Потому что у нас добавилось много драматургии, много современности. Чтобы эта история была интересна в XXI веке, ее нужно было преобразовать и сделать более актуальной.

— Каково вам было попробовать себя в роли Принцессы? Сильно ли это отличалось от ролей, которые вы играли ранее?

— Да, конечно, Принцесса отличается от моих остальных героинь — в первую очередь своей свободой. Мне кажется, что жанр очень влияет на образ и поведение. Работая над ролью, я могла экспериментировать и пробовать что-то новое. Я получала максимальное удовольствие, когда ее играла. Искренне люблю Принцессу как героиню.

— Думали ли вы раньше, что хотите сняться в фильме-мюзикле?

— За год до съемок я загадала желание сняться в фильме-мюзикле, отправила эту мысль в космос — и Вселенная меня услышала! Я очень хотела сыграть в мюзикле, потому что с самого детства обожаю и петь, и танцевать. А когда есть возможность все совмещать — это безумно интересно, неповторимый опыт.

— Как вы готовились к исполнению песен Принцессы в кадре? У вас был педагог по вокалу?

— Педагога по вокалу у меня не было. Я с детства пою. Был педагог по фортепиано — моя героиня играет в одной из сцен, а я этого профессионально делать не умела. Так что училась. Примерно в семь лет я проучилась только год в музыкальной школе, так что вообще ничего не помнила. Еще у нас в фильме много танцев, были репетиции — и одиночные, и совместные.

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— В роли Трубадура выступил Тихон Жизневский. Какой он в качестве партнера?

— Тихон прекрасен. Он огромный профессионал и очень чуткий человек. Наверное, один из самых крутейших партнеров, которые были у меня за весь мой десятилетний с лишним опыт. У нас получился очень классный тандем, было круто. Я с удовольствием с ним еще поработаю.

— Как вы отреагировали на Сергея Бурунова в роли Короля? Судя по трейлеру, это максимальное попадание в роль.

— Да, это правда. Во время подготовки к съемкам я постоянно пересматривала мультфильм «Бременские музыканты» — посмотрела его раз 20-30, наверное. Замечала многие детали, записывала, анализировала, что можно использовать, что нет. И в первую смену действительно заметила точнейшее попадание Сергея Александровича в образ Короля. В этом плане Алексей Нужный (режиссер проекта — «Газета.Ru») попал в точку. И вообще — у нас весь каст потрясающий, все очень круто исполнили свои роли.

Когда я увидела Сергея Александровича в образе Короля, первое, что заметила, — это слегка накрашенные блеском губы. Меня это очень позабавило. Но это часть его образа. Мне кажется, у него такого еще не было.

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— Каст фильма получился действительно звездным, в него вошли Мария Аронова (Атаманша), Константин Хабенский (Сыщик) и другие. По вашей практике — легче ли работать, когда вокруг столько взрослых опытных профессионалов?

— Да. Разница огромная, это ощущается. Есть свои преимущества, когда ты снимаешься с более опытными коллегами, чем ты сам. Я и работала, и в то же время могла наблюдать, как работают мастера, запоминать.

— Тяжело ли было сниматься в большом парике и платьях? Как долго вас собирали?

— У меня уже были роли в исторических проектах — и в целом к корсетам и парикам мне не привыкать. Собирали, как правило, часа полтора, что относительно стандартно. Все это достаточно быстро делали. Но, конечно, ты сразу по-другому себя ощущаешь, особенно в короне. Я хочу ходить в короне после этого фильма вообще в жизни (смеется).

— А как вы себя ощущаете в короне?

— Настоящей принцессой. Сразу как будто все правда.

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— Если говорить не о фильмах-мюзиклах, а обыкновенных мюзиклах, ходите ли вы на них? Есть ли любимый?

— Я редко на них хожу. В основном любила это делать в детстве. А сейчас, скорее из-за занятости, давно не была в театре. Но вообще люблю этот жанр. Выделить какой-то любимый не могу.

— В этом году вы выпустили трек «Не на связи». Планируете ли развивать музыкальную карьеру в 2024-м?

— Я не буду ничего обещать, потому что у меня все зависит от вдохновения и потребности. Вот они были — и я выпустила песню. А потом получила роль и там сильно реализовываюсь в вокальном плане. Мне это очень понравилось. Так что в мюзиклах я точно еще сыграю.

— Занимаетесь ли вы танцами сейчас?

— Да, я все детство занималась танцами — уличными, спортивно-бальными, немного даже народными. Я пробовала много разных стилей, но остановилась на уличных. Это прям кайф, моя стихия, я это обожаю. В последние годы из-за съемок не успевала вставлять танцы в свой график, но в данный период своей жизни их восстанавливаю. Стараюсь все для этого делать, потому что танцы меня очень вдохновляют — и я сразу себя по-другому ощущаю.

— Недавно вы стали ведущей тревел-шоу «Доедешь-напиши». Какие у вас эмоции от ведения такой передачи?

— Я была приятно удивлена, потому что не задумывалась в сторону реализации себя в качестве ведущей, тем более тревел-шоу. Но я очень рада, что у меня появился такой проект, потому что это совершенно другой опыт, который помогает мне в профессии актрисы — в частности, в плане импровизаций. Еще самый кайф, конечно, постоянно путешествовать по городам и странам, где ты не был. Я обожаю изучать новое, меня это вдохновляет, воодушевляет.

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— Всегда ли съемки проходят комфортно и вдохновляюще?

— Нет, иногда случаются трудности, приходится преодолевать свои страхи. Я, например, не люблю экстрим и адреналин, а порой такое добавляют в наши программы — и должна это испытать на себя. Это для меня немного стрессово — но, несмотря на эти тонкости, я всегда приезжаю домой как после мини-отпуска, хотя, по сути, работала.

— Где вы уже успели побывать?

— Начали мы снимать этим летом — и за это время успели побывать в Стамбуле, на Алтае, в Волгограде и в Казани.



— Вы узнаваемая актриса, снимаетесь более 10 лет, но у вас нет страницы в «Википедии» и галочки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Почему вам это не нужно?

— Галочка есть во «ВКонтакте», но это не я организовывала. Я не блогер по натуре, хотя в телефоне у меня много материала, который можно выкладывать. Но у меня просто нет в этом потребности. Я редко сама сижу в социальных сетях — там время пролетает очень быстро, и я понимаю, что могла бы потратить его на что-то более полезное для себя. Так что профессионально заниматься социальными сетями мне просто неинтересно.

— В последнее время главная тема для обсуждения в мире российского кино — это сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». На ваш взгляд, в чем его феномен?

— Честно, я успела посмотреть только первые две серии. Но могу предположить, что «Слово пацана» для российского зрителя можно сравнивать с «Бригадой» и «Братом». У нас давно не показывали настолько трушно ту эпоху, а это еще и основано на реальных событиях. Зная подход Андрея Николаевича (настоящее имя режиссера Жоры Крыжовникова. — «Газета.Ru») и часть сценария, я предвкушаю, что вышла очень сильная история, которая заставит о многом задуматься. Покажет трагедию прошлого и не допустит повторения.

— В соцсетях девочки разбирают персонажей на своих крашей. Кого можете выделить вы?

—У меня еще пока не появился герой Вани Янковского в кадре, так что выбирать краша рановато (смеется). Но здесь все талантливые и прекрасные.

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— События «Слова пацана» предшествуют 90-м, когда разворачивался сюжет сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Как вы считаете, корректно ли их сравнивать? Видите ли вы что-то общее в этих проектах?

— Для меня эти сериалы очень разные. Потому что они изначально разные по жанру, атмосфере, стилю повествования и задачам авторов. Понятное дело, есть что-то общее — типа Афгана, но между 80-ми и 90-ми все-таки уже есть разница, она ощущается.