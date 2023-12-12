Небывалый размах: чем запомнился Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России в 2023 году

2023 год запомнится многим культурным деятелям, актерам и обычным любителям театра благодаря программам Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России «Большие гастроли» и «Мы – Россия». О том, что это за программы, какие театры приняли в них участие, и в чем состоит их миссия — читайте в материале «Газеты.Ru».

Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России призван возродить единую гастрольную систему страны. При этом он реализуется не только на всей территории Российской Федерации, но и в странах ближнего зарубежья. Он включает в себя две масштабные федеральные программы – «Большие гастроли», которая подразумевает гастроли театров, и «Мы – Россия» — гастроли национальных коллективов.

Так, всего на участие в программе «Большие гастроли» в 2023 году поступило почти 500 заявок. В результате отбора к ней присоединились 260 самых разных театров. Среди них были и ведущие театры страны, и межрегиональные, детские, молодежные, студенческие, а также негосударственные (частные) театры. Также в этом году в программе приняли участие восемь зарубежных театров — из Беларуси, Абхазии, Армении, Южной Осетии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. В обшей сложности в 82 регионах страны, в 142 городах и населенных пунктах от Калининграда до Южно-Сахалинска состоялся 1661 показ — спектакли «Больших гастролей» посмотрели почти 509 тысяч зрителей.

«Гастроли – это, конечно, новый зритель, новые обстоятельства работы, и это очень важно. Ты встречаешься с другой публикой, чувствуешь новую атмосферу, жизненную ситуацию. Спектакль, который мы привозим, он-то один, но всякий раз незаметно деформируется в каких-то живых пределах, исходя из публики, которая приходит в зал. Зритель приносит свои настроения, мотивы, свои судьбы, общую судьбу русскоязычных людей, если речь идет о другой стране», — отметил народный артист РФ, художественный руководитель Российского государственного театра «Сатирикон» Константин Райкин, говоря о важности гастролей в культурной жизни страны.

Коллективы некоторых театров преодолевали тысячи километров по стране, чтобы продемонстрировать зрителям свои спектакли. Так, одним из рекордсменов «Больших гастролей» в этом году стал Московский театр «Et cetera» под руководством Александра Калягина. Его коллектив успел побывать в Луганске, Казани, Магадане и на Камчатке, преодолев почти 7000 км до Петропавловска-Камчатского и 6 000 км до Магадана. Труппа выступала в этих городах впервые.

«Участвовать в программе «Большие гастроли» для театра и более престижно, и более ответственно. Театр становится частью государственной гастрольной политики, которая разрабатывается мудро и точно. Зная репертуар каждого театра, его художественный уровень, руководители «Больших гастролей» продумывают, куда, в какой регион лучше ему поехать; где он будет востребован, где его встретят радушно и у него будет успех. Поэтому, конечно, лучше ездить в рамках программы «Большие гастроли», чувствуешь себя уверенней во всех смыслах», — рассказал художественный руководитель Московского театра «Et cetera» и народный артист РФ Александр Калягин.

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Среди участников «Больших гастролей» в этом году также было много новых театров. Так, впервые к программе по межрегиональному направлению присоединился Березниковский драматический театр из города Березники Пермского края. По направлению для детей и молодежи — Нижегородский ТЮЗ, Мытищинский театр кукол «Огниво» им. С. Железкина и Краснодарский краевой театр кукол. Что касается направления по поддержке гастрольной деятельности негосударственных (частных) театров, в программе приняли участие Театр кукол «Туки-Луки» из Перми, Камерный драматический театр из Вологды, Танцевальный театр «Фора» из Екатеринбурга, а также Творческий центр «Среда» из Москвы и Театральная мастерская «АСБ» из Санкт-Петербурга. По студенческому направлению впервые присоединился Московский государственный институт культуры.

Польза для всех

В целом о проекте слышны только положительные отзывы. «Большие гастроли» дарят много возможностей и ярких положительных эмоций как зрителям, так и актерам:

«Большие гастроли» дарят нам, актерам, счастье встречи с новым зрителем. И это особая ответственность – в каждом новом городе публика видит наши спектакли впервые, она еще не знакома с эстетикой нашего театра, и наша задача с первых секунд сделать аудиторию союзником, погрузить в наш мир. И если москвичи могут выбирать время для похода, то у жителей городов, куда мы приезжаем с «Большими гастролями», шанс выпадает только сейчас. Чем больше спектаклей приезжает в другие города в рамках этой программы, тем больше людей приходят в театры, а ведь это так важно и нужно: устраивать встречи самых разных коллективов с аудиторией», — подчеркнула актриса МХАТа им. М. Горького Алиса Гребенщикова.

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С ней согласен и народный артист РФ, художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков:

«Театру очень важно гастролировать, чтобы спектакли смог оценить не только свой зритель – постоянные поклонники нашего театра, но и другая публика, с которой ты пока не знаком. Это необходимо для того, чтобы театр развивался. Для артистов встреча с новым зрителем – это как первое свидание: такое же волнение, ожидание, предвкушение... Это новые акценты, впечатления и «реакции». Кроме того, гастроли – это всегда встречи с деятелями культуры и режиссерами города, где гастролирует театр. Все это способствует творческому развитию и театра в целом, и каждого артиста в частности. Поэтому огромное спасибо РОСКОНЦЕРТу и программе «Большие гастроли» за возможность выезжать в регионы с большими, масштабными постановками. Благодаря программе «Большие гастроли» наш театр побывал в самых разных уголках страны – от Калининграда до Владивостока».

Дорогу национальным коллективам

Большой популярностью пользуется и программа «Мы – Россия». На участие в ней в 2023 году поступило 110 заявок. В итоге в 235 городах и населенных пунктах 81 региона страны выступили 52 творческих коллектива — некоторые участники и вовсе провели по несколько гастрольных туров. Выступления участников программы «Мы – Россия» посмотрели около 191 тысячи зрителей. Всего участники дали 398 концертов.

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«Участие во Всероссийском гастрольно-концертном плане – это счастливый билет не только для нашего коллектива, но и для всех коллективов нашей большой и многонациональной страны. Благодаря программе «Мы – Россия» мы сохраняем и умножаем нематериальное культурное наследие нашей великой родины. Зрители знакомятся с разнообразными концертными программами и спектаклями, включающими национальные особенности хоровой и танцевальной музыки того или иного региона страны», — поделилась заслуженный работник культуры РФ, директор Московского государственного академического театра танца «Гжель» Марина Куклина.

В этом году к программе подключились 18 новых коллективов. Это Государственный ансамбль народной песни и танца Адыгеи «Исламей» из Майкопа, Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» им. М.Н. Фирсова из Владимира, Государственный академический русский оркестр им. В.В. Андреева из Санкт-Петербурга, Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова из Москвы и другие.

«Завершающийся год был очень насыщенным и богатым на гастроли и поездки. Мы благодарны РОСКОНЦЕРТу и Минкультуры России за помощь в организации гастролей. С нашим спектаклем «12» мы побывали в Йошкар-Оле, Чебоксарах, Нижнем Новгороде и Ярославле. Во время первых зарубежных гастролей «Центра театра и кино» в Ташкенте нашим спектаклем открывался фестиваль российского искусства и культуры «Русские сезоны». Скоро состоятся гастроли нашего спектакля в Минске. И где бы мы ни играли спектакль «12», везде мы встречаем просто невероятное внимание и понимание зрителей! То, о чем мы говорим, касается всех, люди соскучились по честному разговору, а наш спектакль – это правдивый и серьезный разговор о том, что сегодня волнует каждого. И для нас очень важно и дорого то, как принимают наш спектакль зрители в разных городах нашей – и не только нашей – страны», — народный артист РФ, художественный руководитель «Центра театра и кино» Никита Михалков.