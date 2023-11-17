«Выхожу из-под земли и ненадолго вижу свет»: умерла лауреат «Букера» Антония Байетт

Обладательница премии Букера Антония Сьюзен Байетт умерла в возрасте 87 лет. Она написала более 20 произведений, в числе которых романы «Обладать» и «Детская книга», преподавала в Лондонском университете, а ее рассказы легли в основу фильма «Три тысячи лет желаний». Байетт называла себя «глубоко несчастным ребенком», боялась сравнений с сестрой-писательницей и говорила, что «достаточно стара, чтобы умереть».

Английская писательница Антония Сьюзен Байетт умерла в возрасте 87 лет, сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на издательство Penguin Random House.

«Она умерла мирно дома, в окружении близких родственников. Девушка из Шеффилда с сильной европейской чувствительностью, Антония обладала замечательным умом, который породил уникальное творческое видение», – говорится в заявлении.

В издательстве назвали Байетт «одной из самых значительных писательниц и критиков нашего времени».

«Мы оплакиваем ее потерю, но нам приятно осознавать, что ее проникновенные произведения будут ослеплять, сиять и преломляться в умах читателей на протяжении многих поколений», – прокомментировала смерть писательницы издатель Клара Фармер.

«Глубоко несчастный ребенок»

Антония Сьюзен Байетт (в девичестве — Дрэббл) родилась 24 августа 1936 года в английском Шеффилде. Ее первый роман «Тень солнца» был опубликован в 1964 году, с тех пор ей было написано более двух десятков произведений, в числе которых романы, новеллы и сборники рассказов.

Вспоминая свое детство, писательница назвала себя «глубоко несчастным ребенком». Ее отец был судьей окружного суда, а мать – ученой, которая «чувствовала себя в ловушке, будучи домохозяйкой». По словам писательницы, ее мать «кричала, кричала и кричала».

Байетт была одной из четырех детей в семье, ее сестра Маргарет Дрэббл – также писательница, чей дебютный роман «Вольер для птиц» стал бестселлером сразу после публикации в 1963 году. В интервью The Paris Review Байетт признала, что, когда начала публиковаться, больше боялась постоянных сравнений с сестрой, чем плохих отзывов.

«Она написала больше романов и написала их быстрее. <...> Я испытывала ужас, когда меня называли чьей-то сестрой. Поэтому было очень важно каждый раз, когда выходила книга, начинать следующую. Очень важно было долгое время не читать ни одного отзыва», – рассказывала писательница.

В 1960-1980-е годы она преподавала в Лондонском университете, в Центральной школе искусств и дизайна в британской столице и в Университетском колледже Лондона.

«Cамый большой ужас – семейная жизнь»

«Я не ученый, который случайно написал роман. Я писательница, которая оказалась весьма хороша в учебе», – рассказывала про себя Байетт в интервью The New York Times Magazine в 1991 году.

В 1990 году Байетт получила премию Букера за роман «Обладать» (Possession: A Romance), рассказывающий о современных ученых, исследующих творчество двух выдуманных поэтов Викторианской эпохи. Книга легла в основу фильма «Одержимость» режиссера Нила Лабута, вышедшего в 2002 году. Главные роли в нем исполнили Гвинет Пэлтроу и Аарон Экхарт.

Кроме того, по ее сборнику рассказов «Джинн в бутылке из стекла «соловьиный глаз» был снят фильм «Три тысячи лет желаний» с Идрисом Эльбой и Тильдой Суинтон в главных ролях, его премьера состоялась в 2022 году. Также Байетт является обладателем Премии Шекспира, Литературной премии Ганса Христиана Андерсена и других престижных литературных наград.

Еще один известный роман Байетт – «Детская книга» — вышел в 2009 году. Он также попал шорт-лист Букеровской премии. Рассказывая о произведении в интервью Guardian в 2009 году, писательница заявила, что в нем отражен ее «самый большой ужас – простая семейная жизнь».

«У меня был образ того, как я выхожу из-под земли и ненадолго вижу свет, а затем закрываюсь на кухне, что, я думаю, случалось с женщинами моего поколения», – говорила она.

«Ты можешь умереть в любую минуту»

В 2016 году в интервью Trouw Байетт, которой на тот момент было 80 лет, признавалась, что чувствует себя «достаточно старой, чтобы умереть»:

«Если тебе исполняется 80, ты можешь умереть в любую минуту. Я очень удивлена, что другие люди, которым за 80, больше не задумываются о том, как они могут умереть в любую минуту».

Писательница добавила, что иногда думает «об изображениях Вселенной по телевизору» и о Земле: «Мне очень нравится ощущение, что меня на самом деле не существует». При этом она добавила, что написала «еще недостаточно».

«Я работаю над замечательной книгой, для которой провела много исследований, которые мне придется восстанавливать, потому что я все время про них забываю <...> Поэтому я буду продолжать писать ее так, как будто я проживу достаточно долго, чтобы написать ее достаточно хорошо», – поделилась Байетт.