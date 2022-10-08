Встречалась с женщиной, бросила дочь, была посудомойкой: Цветаева, о которой не расскажут в школе

Поэтесса Марина Цветаева родилась 8 октября (26 сентября по старому календарю) 1892 года в Москве. Ее жизнь была полна необычных событий. О самых заметных из них вспоминает «Газета.Ru».

Была исключена из двух гимназий

В 1902 году у матери Цветаевой Марии был обнаружен туберкулез, и она с семьей уехала на Итальянскую Ривьеру. В 1903-1904 годах Марина Цветаева училась во французском пансионе сестер Лаказ в Лозанне, после чего перевелась в пансион сестер Бринкман во Фрайбурге.

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Летом 1905 года Цветаевы жили в Ялте, а через год уехали в Тарусу. Мать Цветаевой скончалась там 5 июля 1906 года. В сентябре будущая поэтесса поступила пансионеркой в четвертый класс женской гимназии имени В.П. фон Дервиз. Всего через полгода ее исключили за дерзкий характер и свободомыслие. Общение с директором гимназии Евгением Сыроечковским Цветаева описала в своих мемуарах:

«Он был красавец, я 14 лет немножко была в него влюблена. Однажды — тоже за сочинение — он призвал меня в кабинет и, запомнив только первые две строки некрасовской «Ростопчинской шутки» — «Европе сапожник, чтоб барином стать // Бунтует, — понятное дело! // У нас революцию сделала знать, — // В сапожники ль, что ль, захотела?» — спросил меня: — «Вы, госпожа Цветаева, должно быть в конюшне с кучерами воспитывались?» — «Нет, господин директор, с директорами!» Потом, к весне, меня вежливо исключили с пятеркой за поведение — из-за папы. Я была на его похоронах, ближе всех стояла к гробу. Пишу сейчас на террасе, поздняя ночь, деревья шумят, колотушка трещит».

В гимназии А. С. Алферовой Цветаева обрела много друзей, но была исключена за плохое поведение. В книге «Марина Цветаева. Беззаконная комета» Ирма Кудрова написала, что поэтесса часто прогуливала уроки — выходила из дома, а затем возвращалась и поднималась на чердак, чтобы почитать. Она не интересовалась тем, что задавали учителя, и не любила точные науки. На уроках Цветаева сидела за последней партой и что-то читала или писала — учителя опасались лишний раз к ней обращаться и вызывать к доске, чтобы не спровоцировать дерзость в свой адрес.

«В седьмом классе однажды она появилась с волосами, выкрашенными в соломенный цвет, и с голубой ленточкой в прическе, — пишет Кудрова. — Соученицы поначитаннее решили, что это в честь «Золота в лазури» — только что вышедшего сборника стихов Андрея Белого. Пройдет время, и Марина сделает шаг еще более решительный: обреет голову и наденет черный чепец».

В 1908 году Цветаева поступила в частную женскую гимназию М.Т. Брюхоненко, которую окончила через два года.

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Выпустила первую книгу на свои деньги

Первый сборник стихов «Вечерний альбом» Цветаева выпустила осенью 1910 года «взамен любовного признания человеку, с которым иначе объясниться не могла». Она имела в виду внезапно вспыхнувшее чувство к литературоведу Владимиру Нилендеру. Их общению помешала «непонятная размолвка», за которую Цветаева корила себя в нескольких произведениях.

В свой первый сборник 18-летняя поэтесса включила более 100 стихотворений, написанных за последние три года. Выпустить книгу в то время было просто. Цветаева откладывала деньги, который отец давал ей на карманные расходы, и накопила сумму, достаточную на печать 500 экземпляров. Ни с кем не советуясь, она отнесла стихи в типографию в Леонтьевском переулке. К зиме 1911 года первая книга еще неизвестной Цветаевой получила много критических откликов. Это было очень ценно, поскольку тогда печаталось огромное количество поэтических сборников, многие из которых оставались без внимания.

Считала 1911 год самым счастливым

В 1910 году Цветаева познакомилась с поэтом Максимилианом Волошиным, а через год поехала к нему в Коктебель. За скромную плату мать Волошина сдавала комнатки в доме и пристройках. Задачей поэта было подобрать соответствующий контингент: случайных людей в их доме не было. Там в разное время жили Николай Гумилев, Елизавета Дмитриева и молодой Алексей Толстой с художницей Софьей Дымшиц. Во время приезда Цветаевой в мае 1911 года там находились художники Константин Кандауров и Константин Богаевский, трое Эфронов — две сестры и брат, а также дети давней знакомой Волошина Елизаветы Петровны Дурново-Эфрон. Поэтесса провела в Коктебеле всего два месяца, которые впоследствии называла лучшими в жизни: «Коктебель 1911 г. — счастливейший год моей жизни, никаким российским заревам не затмить того сияния»; «Коктебель да чешские деревни — вот места моей души».

Изводила мужа

В 1911 году Цветаева заявила Волошину, что выйдет замуж только за того, кто угадает ее любимый камень. Уже через год она венчалась с публицистом Сергеем Эфроном — вскоре после знакомства тот вручил ей генуэзскую сердоликовую бусу.

Несмотря на обоюдную любовь, в браке поэтесса начала показывать свой характер: устраивала супругу скандалы, заводила романы на стороне и инициировала паузы в отношениях. Отцовство сына Цветаевой Георгия (Мура) окружающие приписывали любовнику поэтессы Константину Родзевичу. Сам Эфрон отрицал этот факт и был предан супруге до конца жизни. При этом он отмечал непохожесть Георгия на себя: «Моего ничего нет… Вылитый Марин Цветаев!»

close 100% Марина Цветаева ТАСС

Встречалась с женщиной

Поэтесса была очень влюбчивой. В 1914 году в литературном салоне Цветаева познакомилась с писательницей Софьей Парнок — и между ними завязались отношения. Она посвятила Софье несколько стихотворений, включая известное «Под лаской плюшевого пледа...» Отношения подруг продлились почти полтора года. Тем не менее, Цветаева не ушла из семьи, потому что Эфрон оставался для нее человеком, с которым она ощущала неразрывную связь. Он поначалу шутил, что вызвал бы Парнок на дуэль, если бы она не была женщиной. В письме к сестре Эфрона Цветаева писала:

«Сережу я люблю на всю жизнь, он мне родной, никогда и никуда от него не уйду. Пишу ему то каждый, то — через день, он знает всю мою жизнь, только о самом грустном я стараюсь писать реже. На сердце — вечная тяжесть. С ней засыпаю и просыпаюсь. Соня — меня очень любит, и я ее люблю — и это вечно, и от нее я не смогу уйти. Разорванность от дней, которые надо делить, сердце все совмещает».

Подруги расстались по инициативе Парнок после их совместной поездки в Петроград зимой 1915-1916 годов. Позже Цветаева назвала переживания тех дней своей первой жизненной катастрофой. К тому времени Эфрон уже ушел на фронт.

Не любила детей

К своим детям за исключением Георгия Цветаева была холодна. Она запрещала им любые проявления нежности в свой адрес и не позволила старшей дочери Ариадне называть себя матерью.

В книге «Марина Цветаева: Воспоминания врача» Генрих Альтшуллер описал эпизод, который ярко описывает своенравный характер Цветаевой. Когда она еще была незамужней девушкой, они вместе ужинали с друзьями. Сидевшие за столом дамы сняли туфли. Под стол забралась маленькая девочка и стала менять местами обувь, но туфли Марины не тронула. Собравшись уходить, гости отреагировали на проделку ребенка по-разному: кто-то смутился, кто-то улыбнулся, а кто-то отпустил сердитые замечания. Только Цветаева оставалась невозмутимой:

«Все посмотрели на нее, и кто-то спросил: «Марина, почему она не переставила ваши туфли?» — «Все очень просто, — ответила Цветаева, показав булавку. — Когда она подползла ко мне в первый раз, я уколола ее булавкой в ногу. Она не сказала ни слова и только посмотрела на меня, а я — на нее, и она поняла, что я могу уколоть еще раз. Больше она не трогала моих туфель».

Оставила дочь умирать в приюте

В 1919 году Цветаева в состоянии депрессии отдала в приют двух дочерей от Эфрона – Ариадну и Ирину. Она объяснила свой поступок тяжелой экономической ситуацией и желанием обеспечить детям полноценную жизнь. Поэтесса хорошо относилась к смышленой Ариадне, но недолюбливала Ирину, чья болезненность ее пугала и отталкивала. Приходя в приют, Цветаева с ней почти не общалась, отдавая все внимание и угощения своей любимице. Однажды заведующий приюта заявил поэтессе, что ее двухлетняя дочь кричит от голода. По этому поводу Цветаева написала в своем дневнике: «Ирина, которая при мне никогда не смела пикнуть. Узнаю ее гнусность».

Нелюбимая дочь умерла в приюте от голода в возрасте трех лет. На похороны Ирины Цветаева не пришла. Ариадну поэтесса забрала с собой за границу.

close 100% Дом в котором проживала Марина Цветаева. Деревня Горни Мокропсы, 1988 год Александр Устинов/РИА «Новости»

Не хотела возвращаться в СССР

С мая 1922 года Цветаева 17 лет провела в эмиграции с Эфроном и двумя детьми. Три года они прожили в Чехии, где поэтесса написала «Поэму Горы» и «Поэму Конца», посвященные Константину Родзевичу. Затем семья переместилась в Париж. Из-за обвинения Эфрона в шпионаже русские эмигранты не очень хорошо принимали творчество Цветаевой и называли ее «большевичкой». В 1930-х они жили совсем бедно и сводили концы с концами благодаря помощи Саломеи Андрониковой. Тем не менее, Цветаева не желала возвращаться в СССР, куда в 1937 году уехали Ариадна и Эфрон. Через два года она сдалась и приехала на родину вместе с сыном.

Работала посудомойкой

Вскоре после возвращения в СССР были арестованы НКВД сначала дочь Цветаевой, а потом муж. Она почти перестала писать и зарабатывала переводами. После начала войны вместе с другими литераторами Цветаева оказалась в эвакуации в Елабуге, где получила направление на должность посудомойки в рабочей столовой. Без работы она не имела бы возможности получать продовольственные карточки. Поэтесса попросила определить ее в столовую Литфонда, чтобы остаться в своем кругу общения.