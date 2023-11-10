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«Пройдоха и величайший негодяй». О ком это сказал Иван Бунин?

Попробуйте угадать, кого захейтил российский писатель в своих цитатах

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Иван Бунин (справа) с писателями Максимом Горьким, Дмитрием Мамин-Сибиряком и Николаем Телешовым (слева направо) в Ялте

Иван Бунин (справа) с писателями Максимом Горьким, Дмитрием Мамин-Сибиряком и Николаем Телешовым (слева направо) в Ялте

РИА Новости
10 ноября 1933 года писатель Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Помимо творчества, он был известен своим взрывным характером и хлесткими высказываниями в адрес литераторов-современников. «Газета.Ru» предлагает принять участие в тесте и угадать, кого именно Бунин хейтил в своих цитатах.

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