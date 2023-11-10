«Пройдоха и величайший негодяй». О ком это сказал Иван Бунин? Попробуйте угадать, кого захейтил российский писатель в своих цитатах

10 ноября 1933 года писатель Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Помимо творчества, он был известен своим взрывным характером и хлесткими высказываниями в адрес литераторов-современников. «Газета.Ru» предлагает принять участие в тесте и угадать, кого именно Бунин хейтил в своих цитатах.