«Волшебный участок»: сериал, в котором русский Дэдпул противостоит злодеям из сказок

В Okko стартовал сериал «Волшебный участок», где экс-полицейский с алкоголизмом устраивается на работу в отделение по борьбе со злобными сказочными персонажами. В шоу снялись Николай Наумов, Дарья Мельникова, Павел Деревянко, Ида Галич, Никита Кологривый, Гоша Куценко, Филипп Янковский и другие звезды. «Газета.Ru» объясняет, почему проект Степана Гордеева нельзя оставить без внимания.

Бывший полицейский снайпер с ПТСР Леха (Николай Наумов из «Реальных пацанов» в образе Коляна из «Реальных пацанов») спивается и откровенно деградирует в провинции — когда в его руках нет бутылки водки, он спорит на эту же самую бутылку водки с местными бомжами, окунаясь на пять минут в бочку с мазутом. Из состояния непроглядной тьмы (и буквально, и фигурально) его вытаскивает сестра Катя (Мария Ахметзянова), которая ставит брату ультиматум: либо он тут же переезжает в Москву и кардинально меняет себя, либо это будет их последняя встреча.

На экстренные меры Катя идет не только из заботы к брату — у девушки смертельная болезнь сердца, осталось жить всего ничего, других родственников у нее нет, так что Леха это единственный, на кого можно будет оставить восьмилетнюю дочку Василису (Ева Смирнова из новой версии «Папиных дочек»). В попытке помочь сестре Леха отправляется на экстренные поиски работы, но работа находит его первой — у сотрудников московского отделения по борьбе с нечистой силой никак не получается поймать леших-налетчиков в шапках-невидимках. В отчаянии они обращаются за советом к блюдечку с голубой каемочкой, и то напоминает, что тропинки волшебных полян лучше всех знает именно Колян Леха. Так главный герой оказывается в совершенно новом для себя мире, где он должен стать заботливым дядей, рассказывающим племяннице сказки на ночь, параллельно борясь с персонажами этих же сказок в реальной жизни.

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Разнообразные интерпретации классических русских сказок отечественный кинопром выпускал в немалых масштабах и прежде («Последний богатырь», «Конек-Горбунок» и так далее), однако лишь после ухода западных студий это стало очевидным трендом. Только за последние месяцы зрителям представили фильмы «По щучьему велению» и «Баба Яга спасает мир», своей премьеры ждет очередная часть мультика о Трех богатырях, а в новостях до сих пор обсуждается коммерческий успех «Чебурашки» — экранизации, справедливости ради, сказки советской, но все равно по сути своей народной.

Все эти проекты идут по проторенной дороге, следуя каждой запятой неоднократно испробованной формулы успеха, — ниша сверхприбыльного детского и семейного контента с волшебным исчезновением того же Disney освободилась почти что полностью, в таких условиях занять ее, кажется, не отказался бы даже Иван-дурак. Однако работать это будет до поры до времени: столь откровенная эксплуатация без привнесения чего-то нового на глазах иссушает жанр, постепенно превращая его в Кощея, — который хоть и бессмертный да при золоте, но уже давно никому не нужный.

Подобные проблемы в свое время пережило марвелообразное кино. Студии больше десяти лет снимали целыми пачками однотипные супергеройские фильмы, где менялись лишь имена и декорации, а сама начинка копировалась через Ctrl+C, и оказались у камня на распутье: направо пойдешь — сборы потеряешь, налево пойдешь — Скорсезе и компания презрительно сравнят продукт с «парком аттракционов» и призовут к его бойкоту. В итоге компании — производители супергеройского кино выбрали единственно правильный путь: серьезно освежить жанр настоящими драмами («Джокер») и отвязными хулиганскими комедиями («Дэдпул»), на которые, конечно, с детьми особо не придешь, зато с удовольствием сходишь сам, по своей воле — пока ребенок в детском саду или у бабушки.

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В этом плане «Волшебный участок» — на фоне многочисленных экранизаций русских сказок в нашем кино — является для жанра как раз своего рода «Дэдпулом», спасителем со взрослыми шутками. Да, здесь есть все та же Баба-яга — но это не типовая злобная старуха, а вебкамщица с вейпом (осуждаем), умеющая в даркнет. Да, здесь есть все то же молодильное яблоко — но съедает его по ошибке шеф полиции, превращаясь в забавно матерящегося на своих подчиненных ребенка, которого Леха, не признав, таскает за ухо в наказание за «игры» с оружием. Да, здесь есть все тот же Змей Горыныч — но в теле человека и с вайбом то ли Джокера, то ли Билли Миллигана. В конце концов одна из ролей в сериале досталась комику Илье Соболеву, который вроде как играет гнома-матершинника, но на самом деле — Илью Соболева, со всеми из этого вытекающими.

Такая гремучая смесь рисковала обернуться чем-то странным (опять же — потому что это не типовое кино, где все за тебя уже придумано и ошибаться трудно), но, к счастью, проект идеально отработал на кастинге. Помимо вышеперечисленных, в шоу снялись Филипп Янковский, Татьяна Догилева (великолепная в своей харизме Баба-яга), Гоша Куценко, Дарья Мельникова (такой вот неожиданный коллаб старых и новых «Папиных дочек»), Мария Смольникова, Ида Галич (!), Павел Деревянко (Змей Горыныч — психопат), Ольга Медынич, Никита Кологривый и многие другие — кроме шуток, чем это не русский Marvel в локациях народных сказок?

Серии здесь (если судить по первым двум) как бы отсылают к классическому полицейскому процедуралу — новый злодей совершает преступление (в пилотном эпизоде это банда леших, во втором — Змей Горыныч), Леха и компания решают вопросик, параллельно с этим развивается общая история, которая, очевидно, вовсю раскроется ближе к финалу. В то же время это не просто процедурал, но процедурал, разбавленный едким юмором (местами о наболевшем) — и умеренной щепоткой экшна, который точно не выглядит стыдно.

В общем, как говорится, сказка — ложь, да в ней намек: пока другие проекты в «народно-сказочном» жанре повторяют как мантру пословицу про «тише едешь», «Волшебный участок» не боится экспериментировать и удивлять. И, есть ощущение, это именно то, что сейчас нужно киноотрасли в нашем Тридевятом царстве.