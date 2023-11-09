«Открыл им силу русского духа». Как Тургенев продвигал русскую культуру на Западе

Почти 30 лет писатель Иван Тургенев находился в Европе, живя преимущественно во Франции и Германии. Несмотря на подозрения в шпионаже и связи с западными пропагандистами, он был уважаем и в российском, и в европейском литературных кругах. О том, как Тургенев стал проводником русской культуры на Западе, рассказывает «Газета.Ru».

Знакомство с западной культурой

В 1838 году после получения ученой степени в Петербургском университете Иван Тургенев переехал в Германию, чтобы изучать языки и зарубежную литературу в Берлинском университете. Впоследствии он свободно владел английским, немецким, французским, латинским и древнегреческим языками. Писатель был впечатлен укладом жизни в Европе, который, по его мнению, было бы полезно продвигать и в России. Так Тургенев стал убежденным западником и вступал в споры со славянофилами.

«Неужели же мы так мало самобытны, так слабы, что должны бояться всякого постороннего влияния и с детским ужасом отмахиваться от него, как бы он нас не испортил? Я этого не полагаю: я полагаю, напротив, что нас хоть в семи водах мой, — нашей, русской сути из нас не вывести. Да и что бы мы были, в противном случае, за плохонький народец!» — говорил Тургенев на литературном вечере у критика Петра Плетнева.

Похожими взглядами он наделил персонажа романа «Дым» Созонта Ивановича Потугина, который говорил:

«Да-с, да-с, я западник, я предан Европе; то есть, говоря точнее, я предан образованности, той самой образованности, над которую так мило у нас потешаются, — цивилизации, — да, да, это слово еще лучше, — люблю ее всем сердцем и верю в нее, и другой веры у меня нет и не будет».

В Европе Тургенев ощущал острую необходимость в постоянной связи с родиной, куда периодически возвращался и вдохновлялся русскими реалиями. Посещая Россию, Тургенев сформировал круг литературных знакомств, в который вошли Михаил Лермонтов, Василий Жуковский, Алексей Кольцов и другие. В 1845 году Тургенев познакомился с Федором Достоевским, однако их дружба была непродолжительной. Вернувшись из каторги и ссылки православным монархистом, Достоевский был разгневан романом коллеги «Дым», в котором разглядел «западническую клевету на Россию».

Продвижение русской культуры в Европе

За границей Тургенев общался с европейскими писателями, редакторами и переводчиками. Во Франции он дружил среди прочих с Виктором Гюго, Гюставом Флобером, Эмилем Золя, Жорж Санд и Проспером Мериме. Таким образом Тургенев мог не только быть в курсе общемировых тенденций, но и продвигать лучшие зарубежные книги в России. Он перевел на русский язык более 20 сказок Шарля Перро («Красная шапочка», «Кот в сапогах», «Мальчик-с-пальчик»), «Легенду о св. Юлиане Милостивом» и «Иродиаду» Гюстава Флобера, «Тьму» Джорджа Байрона и другие произведения.

При этом европейских читателей Тургенев познакомил с образцами русской классики. При его участии были переведены произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Льва Толстого, Ивана Гончарова и других авторов. Он лично договаривался с издателями, вычитывал и редактировал рукописи, а также сам занимался переводами.

Тургенев один из первых открыл удивленному Западу всю глубину, всю прелесть и силу русского духа Дмитрий Мережковский русский писатель, поэт, литературный критик

Произведения самого Тургенева также пользовались большой популярностью за рубежом. В 1850-1860-х годах газеты Лондона и Парижа (Revue des Deux Mondes, Fraser's Magazine, Household Words и другие) напечатали переводы «Записок охотника», «Дворянского гнезда», «Накануне», «Рудина» и других его книг. Переводчиками работ Тургенева во Франции были Проспер Мериме, Луи Виардо, Дюран-Гревиль и прочие. Некоторые свои произведения Тургенев перевел сам. А в Англии его переводчиками выступали Уильям Ралстон, Эмилия Дилк, Констанс Гарнетт и Чарльз Тернер.

Подозрения в шпионаже и связи с лондонскими пропагандистами

В 1862 году Тургенева привлекли к процессу 32-х (делу о лицах, «обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами»). Дистанционно решить вопрос не удалось, и в 1864 году писатель был вынужден приехать на допрос в Россию, где смог отвести от себя подозрения.

С другой стороны Тургенева считали «чиновником по особым поручениям» или шпионом, чьей целью было создание положительного имиджа России за рубежом. Об этом, в частности, в интервью сайту kp.ru заявил автор книги «Истории специальных служб России X-XX веков» Иосиф Линдер.

«В его задачу входило отслеживание в зарубежной прессе всей неправдивой информации о России, а также создание благоприятного имиджа нашего государства на Западе», — утверждал Линдер.

По его информации, у Тургенева была большая агентура, в том числе среди французов, которые публиковали «правильные» статьи о России. Как заверяет Линдер, глава Третьего отделения граф Орлов в тайной переписке упрекал Тургенева в том, что он совсем не расходует казенные деньги, а тратит только свои. А писатель, чья мать была одной из богатейших помещиц России, якобы ответил: «Отчет в своих деяниях я даю государю, отчет о деньгах никому». По словам историка, Тургенев понимал, что не может тратить много денег за границей — это могло спровоцировать подозрения французской контрразведки.

Отзывы западных критиков о Тургеневе

Лучшие зарубежные критики того времени высоко оценили вклад Тургенева в европейскую литературу. Так, в 1869 году в газете British Quarterly Review вышло эссе под названием «Произведения Ивана Сергеевича Тургенева». По мнению автора, романы «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети» и «Дым» дают общую картину «наиболее критического момента истории современной России». Критик также назвал Тургенева единственным русским писателем, получившим общеевропейскую известность .

Последние годы жизни Тургенев провел на вершине славы как в России, так и в Европе. После кончины писателя в 1883 году вышел очерк Ги де Мопассана «Иван Тургенев», в котором он назвал коллегу «великим русским романистом», «одним из замечательнейших писателей нынешнего столетия» и «одним из величайших гениев русской литературы».

А по признанию издателя парижского журнала «Нувель ревю» Жюльетты Адан, она составила представление о России именно благодаря Тургеневу. В критико-биографическом очерке «Иван Тургенев» (1906) литературовед Эмиль Оман, в свою очередь, заявил, что благодаря Тургеневу «Россия завоевала для себя неотъемлемое место в интеллектуальной жизни Европы».