«Боялся получить втык от руководства». Звезды балета — о самых необычных случаях в карьере

Дарья Хохлова, первая солистка Большого театра

close 100% Светослав Николов

— Случай, о котором я хотела бы рассказать, произошел во время моего обучения на втором, предвыпускном курсе Московской государственной академии хореографии. Тогда мне доверили первую «взрослую» главную роль — партию Маши-принцессы в спектакле «Щелкунчик». В обход традиции я исполняла и «маленькую», и «большую» Машу в одном спектакле — обычно в этой версии балета танцуют две балерины, помладше и постарше. Но мне достался более сложный и ответственный вариант: полноценный двухактный спектакль с развитием образа главной героини, как в театре.

Перед тем как Щелкунчик-кукла превращается в Принца, Маша бросает пуант в Короля мышей, тем самым давая возможность своему кавалеру пронзить врага мечом. По задумке танцовщица должна промахнуться, но на спектакле я попала (к своему огромному удивлению, так как обычно никогда и никуда попасть не могу) точно в исполнителя Мышиного короля. Пуант — обувь твердая и нелегкая, по звуку я понимала, что, скорее всего, удар был очень болезненным. Мне было ужасно неловко, но извиняться было некогда, спектакль-то продолжался.

Извинилась я гораздо позже, когда мы неожиданно вспомнили этот случай с моим мужем, премьером Большого театра Артемием Беляковым — именно он оказался тем самым Королем мышей. Кстати, это практически единственное наше совместное воспоминание о школьных годах.

Игорь Цвирко, премьер Большого театра

close 100% Александра Солозобова

— Был такой случай. Я только пришел в театр, работаю первый год. Спектакль «Золотой век» в постановке Юрия Николаевича Григоровича. В день спектакля один артист получает травму и говорит, что выступить не может. А в числе запасных только два человека: я и мой такой же молодой одноклассник. Я учу за два часа порядок афишной партии «агитбригады», меня срочно вызывают на сцену за 15 минут до спектакля. Показываю, что знаю из первой картины, мне приносят костюм, одевают.

Начинается спектакль, артисты мне подсказывают порядок ног, и в какой то момент я понимаю, что за кулисами вся труппа Большого театра. Смотрят, навру порядок или нет. Волнение зашкаливает. Сложные поддержки, соблюдение промежутков, синхронность, за всем этим необходимо следить. Я заканчиваю свой номер, за кулисами аплодисменты. И один артист подходит и говорит: «Теперь ты будешь палочкой-выручалочкой». Так и случилось.

Дмитрий Смилевски, премьер Большого театра

close 100% Дамир Юсупов

— К сожалению, в нашей профессии часто случаются травмы — и порой такое происходит прямо на сцене. Это был мой третий год работы в театре. Каждый год в конце декабря и начале января мы показываем балет «Щелкунчик». В тот год я исполнял партию Принца и китайской куклы в разные дни. 2 января должен был присутствовать на спектакле как запас Принца. Начался второй акт (танцы кукол), и тут игравший китайскую куклу артист получил серьезную травму. Я сидел за кулисами в уличной одежде, уже готовый уходить, подбежал к нему, спросил, что случилось и нужно ли мне надевать костюм, чтобы дотанцевать за него. Он сказал: «Да».

Никого не спрашивая, я побежал в раздевалку, попросил костюмеров принести костюм. Но мой костюм с китайской куклы уже унесли, так как больше я его не должен был танцевать. Пришлось надевать костюм другого артиста (он был сильно мал). Все это происходило в течение 3-4 минут. И вот, полностью одевшись, я побежал на сцену. Добежав до кулисы, я понял, что успеваю, и сразу выпрыгнул на сцену, попав в музыку. Больше всего боялся, что могу получить втык от руководства за такое решение. Но все прошло хорошо и даже поблагодарили за сообразительность.

Анастасия Смирнова, первая солистка Михайловского театра

close 100% Николас Маккей

— Я работаю первой солисткой Михайловского театра четвертый год, исполняю ведущие партии, лауреат международных конкурсов. За это время случалось разное. Были интриги, сплетни, смена театра, поездки за границу, спонтанные замены в спектаклях. Могу вспомнить яркий момент с лета. Во время отпуска я поехала в Америку на гала-концерт, выступала на ежегодном Yellowstone International Arts Festival в штате Монтана. Это был мой первый опыт на открытой сцене в горах. Было сложно дышать, я в первый раз испытывала нехватку кислорода. Но у нас в целом еще была адекватная высота для здоровья. Мне рассказывали, что однажды на выступлении в Чили в горах у балерины чуть не свернулись легкие.

Так вот, все шло гладко до момента выступления. Конечно же, пошел дождь, но фестиваль нельзя было перенести на день позже. Пришлось как-то выкручиваться. В первом акте я танцевала па-де-де из балета «Дон Кихот», пришлось убрать вариацию и фуэте, чтобы не травмироваться, так как было очень скользко. К счастью, ко второму акту дождь закончился — и дальнейшее выступление прошло гладко. Путь домой занял 24 часа, было три пересадки.

Как только я прилетаю в Хельсинки, мне звонит мой партнер Джулиан Маккей и просит вернуться в Америку: у него слетела партнерша на гала-концерт, а мы танцевали ту же программу на фестивале. Мои глаза в тот момент оказались на лбу, так как усталость от полетов была невероятной. Но я согласилась ему помочь. К счастью, был прямой перелет из Хельсинки до Лос-Анджелеса — восьмичасовой. В сумме я была в пути больше 30 часов. Но это того стоило, я получила уйму положительных эмоций. Вот такая яркая и моментами спонтанная жизнь у балетных артистов.

Юлия Лаврентьева, балерина Приморской сцены Мариинского театра

close 100% Личный архив Юлии Лаврентьевой

— Я работаю на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке, там часто бывают сложные погодные условия. Три года назад Владивосток был в центре грандиозного погодного коллапса. Город оказался погруженным во мрак, как в первобытные времена: не стало электричества, света, тепла. Месячная норма осадков в виде дождя со снегом буквально обрушилась на Владивосток, а Русский остров почти сразу оказался в ледовом плену. Толщина ледовой корки, сковавшей деревья и провода, составляла до 12 мм. Движение по Русскому мосту было запрещено по соображениям безопасности. Ванты моста нужно было очищать профессиональным альпинистам, на это ушло девять дней. Все это время жители острова были отрезаны от цивилизации. Добраться до города они могли лишь на редких паромах, очереди на которые стояли многочасовые.

Многие артисты Приморской сцены Мариинского театра проживают на острове, попасть на работу было практически невозможно! Приходилось вставать в шесть утра, чтобы отстоять очередь на паром. Театр должен был продолжать работу, несмотря на чрезвычайные условия. В самом здании во время репетиций не было света, тепла и воды. Поднимались пешком на шестой этаж, причесывались в темноте, репетировали без отопления, а вечером спешили на паром до острова, отпрашиваясь с последних репетиций. Это было незабываемое время! Несмотря на все трудности, мы смогли подготовить спектакль. Этим спектаклем был, как ни странно, «Щелкунчик».

Хочу также рассказать об еще одном случае. На Приморской сцене Мариинского театра много своих постановок, одна из них — балет «Корсар». Однажды постановщики решили внести изменение в порядок номеров. Было решено во втором акте поменять местами части «Форбан» и «Адажио» ведущих солистов. Артисты все были готовы, а вот дирижер либо не знал, либо забыл об этом. Получилось вот что. После пиратов начинает играть романтическая музыка «Адажио», а заряженный на танец солист «Форбана» вылетает из первой кулисы с двумя пистолетами в руках и, ничего не понимая, описывает полукруг обратно в верхнюю кулису! Нужно было видеть его лицо на сцене. За эти секунды оно выразило весь спектр человеческих эмоций. Хорошо, что ведущие солисты были разогреты и готовы за кулисами к выходу на сцену.

Анфиса Ощепкова, вторая солистка балета МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко

close 100% Тоня Екимова

— Это было в начале января 2021-го — года моего выпуска из академии. В один из первых учебных послепраздничных дней я просыпаюсь, собираюсь идти умываться и понимаю, что не могу сделать шаг: у меня заклинило колено. Предыстория: в учебные годы у меня болело колено, но ничего серьезного не было, поболит и перестанет, никакой травмы или диагноза не ставили — говорили, подростковое.

Пробую сесть, осознаю, что ногу не согнуть, стараюсь сделать шаг — никак. Понимаю, что на учебу не пойти: мне нужно понять, что же происходит с моей ногой, начинаю звонить в центры МРТ.

Оказалось, это разрыв мениска. Врачи говорят: нужно делать операцию, без вариантов. Сразу много мыслей в голове: а что дальше, не может такого быть, выпускной год. Но решать нужно было быстро, искать хорошего врача для операции, врача-реабилитолога, физиотерапевта. Недолго думая, по рекомендациям я записалась к одному из лучших спортивных хирургов Санкт-Петербурга и вскоре уже оказалась на операционном столе.

Впереди ждало время восстановления: физио, специальная гимнастика, ЛФК, а главное — правильный настрой и желание скорее вернутся в строй. Выпускной год для меня, как и для любого ученика, был очень важен. Это твоя лучшая форма, также нужно ходить на просмотры в театры, прогонять экзамены по всем специальным дисциплинам, не говоря уже об общеобразовательных предметах. Времени на травмы и больничные листы нет.

И уже в феврале благодаря поддержке близких, врачам и большому желанию вернуться в строй я стояла у палки и делала балетный урок. Не хотела сдаваться, а тем более оставаться на второй год, так как мало кто верил, что я успею восстановиться к выпуску и в принципе показаться на выпускных экзаменах.

Да, приходилось входить в учебный процесс медленно, все очень контролировать. Было непросто смотреть, как однокурсники делают какие-то элементы, прыгают, пробуют что-то, а ты пока этого сделать не можешь, так как либо нога не позволяет (она было очень ослаблена), либо рискуешь снова получить травму. Спешить было нельзя, хотя, конечно, очень хотелось. В марте я уже начала готовить выпускной спектакль.