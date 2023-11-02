«Убийца» Финчера, «Белый список», «Расёмон» и еще 17 фильмов ноября

«Расёмон» («Rashomon»), реж. Акира Куросава
Со 2 ноября в кино
Повторный прокат культовой костюмной драмы Акиры Куросавы об изнасиловании и убийстве, показанных с четырех точек зрения.
«Край надломленной луны», реж. Светлана Самошина
Со 2 ноября в кино
Дебют Светланы Самошиной по сценарию Наталии Мещаниновой («Аритмия») о матери и двух дочерях, которые выясняют отношения после того, как младшая узнает, что их отец на самом деле жив.
«Дочь болотного царя» («The Marsh King's Daughter»), реж. Нил Бёргер
Со 2 ноября в кино
Психологический триллер Нила Бёргера («Иллюзионист», «Области тьмы», «Дивергент»), где звезда сиквелов «Звездных войн» Дейзи Ридли охотится за сбежавшим из тюрьмы преступником по прозвищу Болотный царь, — ее отцом, годами державшим их с матерью в неволе. Для поимки злодея героине придется применить навыки, которым он сам ее обучил.
«Пять процентов», реж. Дмитрий Светозаров
Со 2 ноября в кино
Авантюрная комедия с фокусом на дуэте Юрия Стоянова и Виктора Сухорукова (актеры, учившиеся на одном курсе в ГИТИСе, впервые работают вместе). В центре сюжета — скульптор-монументалист и «классик соцреализма», который на закате жизни вдруг обретает славу, — правда, благодаря картинам не своего авторства. Наше интервью с Сухоруковым можно почитать здесь.
«Диана Наяд» («Nyad»), реж. Элизабет Чай Васархели и Джимми Чин
С 3 ноября на Netflix
Художественный дебют супругов-документалистов Элизабет Чай Васархели и Джимми Чина (их самая известная работа — взявшая «Оскар» картина «Фри-соло» о скалолазе Алексе Хоннольде), не отходящий от привычной им спортивной темы. В роли Дианы Наяд, которая в 60 с лишним лет сумела вплавь добраться от берегов Кубы до штата Флорида, снялась Аннетт Бенинг («Красота по-американски»), также в актерский состав вошли Джоди Фостер («Молчание ягнят») и Рис Иванс («Дом дракона»).
«Ногти» («Fingernails»), реж. Христос Нику
С 3 ноября на Apple TV+
Научно-фантастическая мелодрама с Джесси Бакли («Чернобыль», «Род мужской»), Ризом Ахмедом («Изгой-один. Звёздные войны: Истории», «Звук металла») и Джереми Алленом Уайтом («Бесстыжие», «Медведь») про мир, где людям научились подбирать идеальных романтических партнеров с помощью анализа ногтей. Главная героиня Анна работает в Институте, который занимается исследованиями в соответствующей области, и влюбляется в коллегу, — хотя программа настаивает на том, что ей идеально подходит нынешний мужчина.
«Леди-викторина» («Quiz Lady»), реж. Джессика Ю
С 3 ноября на Hulu
Комедия с Аквафиной («Безумно богатые азиаты», «Прощание») и Сандрой О («Убивая Еву») в ролях сестер, которым необходимо расплатиться с игровыми долгами своей матери. Они отправляются в путешествие через всю страну, чтобы одна из них — невероятно эрудированная девушка — приняла участие в шоу-викторине и взяла крупный приз.
«В паутине» («Geomijip»), реж. Ким Чжи Ун
С 9 ноября в кино
Черная комедия от режиссера триллера «Я видел дьявола» Ким Чжи Уна со звездой «Воспоминаний об убийстве» и «Паразитов» Сон Кан Хо в главной роли. Сюжет посвящен пересъемкам фильма, которые амбициозный режиссер, намеренный доказать критикам и аудитории свою состоятельность, пытается проводить втайне от студии, поскольку та не согласовала изменения.
«Год рождения», реж. Михаил Местецкий
С 9 ноября в кино
Режиссер «Тряпичного союза» Михаил Местецкий возвращается с фантасмагорическим оммажем сибирскому панку (сибирский панк на экране воплощает Юра Борисов). Действие «Года рождения» разворачивается в вымышленном городе Металлогорске, где молодой фанат местного рок-андеграунда готовится стать отцом.
«Как заниматься сексом» («How to Have Sex»), реж. Молли Мэннинг Уокер
С 9 ноября в кино
Драма с призом программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля — о трех выпускницах, которые прилетают из Лондона на Крит, чтобы провести там лучшее лето всей своей жизни. Так и происходит, пока поток гедонизма не омрачает страшное событие.
«Убийца» («The Killer»), реж. Дэвид Финчер
С 10 ноября на Netflix
Неонуарный триллер Дэвида Финчера («Бойцовский клуб»), в котором опытный киллер (звезда франшизы «Люди Икс» Майкл Фассбендер) совершает роковую оплошность и вынужден противостоять как своим нанимателям, так и самому себе.
«Форс-мажор» («Turist»), реж. Рубен Эстлунд
С 16 ноября в кино
Повторный прокат сатирической семейной драмеди, выпущенной в 2014 году будущим каннским любимцем Рубеном Эстлундом («Квадрат», «Треугольник печали»). В центре повествования — семья, чей безмятежный отдых во Французских Альпах прерывает разрушительная лавина.
«Книга решений» («Le Livre des solutions»), реж. Мишель Гондри
С 16 ноября в кино
Внезапный компаньон к «В паутине» Ким Чжи Уна — комедийная драма постановщика «Вечного сияния чистого разума» Мишеля Гондри, в которой непризнанный «гений режиссуры» пытается закончить работу над своим новым фильмом, скрываясь в загородном доме тети от продюсеров, стремящихся, как он считает, загубить весь проект.
«Растин» («Rustin»), реж. Джордж С. Вольф
С 17 ноября на Netflix
Байопик правозащитника и одного из лидеров движения за гражданские права чернокожих Байарда Растина (он, в частности, в 1963 году помогал Мартину Лютеру Кингу организовывать «Марш на Вашингтон за рабочие места и свободу», на котором была произнесена речь «У меня есть мечта»). Режиссером выступил Джордж С. Вольф («Ма Рейни: Мать блюза»), а продюсировали ленту Барак и Мишель Обама. В главной роли снялся Колман Доминго («Бойтесь ходячих мертвецов»), вместе с ним в фильме сыграли Крис Рок («Догма»), Джеффри Райт («Мир Дикого Запада») и Одра Макдональд («Частная практика»).
«Белый список», реж. Алиса Хазанова
С 23 ноября в кино
Детективный триллер Алисы Хазановой по сценарию самой Хазановой и Романа Волобуева («Последний министр»), в котором двое сотрудников Следственного комитета (Алексей Серебряков и Владимир Аверьянов) прибывают в небольшой подмосковный город расследовать гибель школьницы, однако дело затягивается на годы.
«Нандор Фодор и говорящий мангуст» («Nandor Fodor and the Talking Mongoose»), реж. Адам Сигал
С 23 ноября в кино
Черная комедия по мотивам (предположительно) реального кейса, который активно освещали британские таблоиды в начале 1930-х. Главный герой, парапсихолог Нандор Фодор, отправляется на остров Мэн искать говорящего мангуста по кличке Джефф, о существовании которого заявляет местная семья. В актерский состав вошли Саймон Пегг («Зомби по имени Шон», франшиза «Миссия невыполнима»), Минни Драйвер («Умница Уилл Хантинг») и Кристофер Ллойд («Назад в будущее»), мангуста озвучил писатель Нил Гейман («Благие знамения», «Сэндмен»).
«Немая ярость» («Silent Night»), реж. Джон Ву
С 30 ноября в кино
Гонконгский постановщик Джон Ву возвращается в Голливуд, где в свое время снял «Без лица» и вторую часть франшизы «Миссия невыполнима», после 20-летнего отсутствия. Звезда «Убийства» и «Видоизмененного углерода» Юэль Киннаман изображает онемевшего отца, который мстит бандитам за смерть маленького сына. Чистый экшен — никаких диалогов.
«Нина», реж. Оксана Бычкова
С 30 ноября в кино
Драма от создательницы комедийной мелодрамы «Питер FM» Оксаны Бычковой, выход которой сопровождается конфликтом между постановщицей и продюсеркой Екатериной Филипповой (Бычкова заявила, что фильм целиком перемонтировали без ее участия, Филиппова в ответ обвинила кинематографистку в «инфантилизме» и «нежелании нести малейшую ответственность за свои действия и выбор»). В центре сюжета «Нины» — женщина, которая с одобрения мужа приезжает в Грузию на встречу с бывшим возлюбленным, сообщившем ей о своей тяжелой болезни. В картине снялись Юлия Пересильд («Вызов»), Евгений Цыганов («Питер FM») и Кирилл Кяро («Эпидемия»).
«Волшебное приключение Да Винчи» («The Inventor»), реж. Джим Капобьянко и Пьер-Люк Гранжон
С 30 ноября в кино
Стоп-моушн-мультфильм о том, как художник и изобретатель Леонардо да Винчи покидает Италию, чтобы свободно продолжать научную деятельность при французском дворе. В оригинале да Винчи озвучивает Стивен Фрай («Дживс и Вустер»), другие герои говорят голосами Дейзи Ридли (франшиза «Звездные войны»), Марион Котийяр («Начало») и Мэтта Берри (сериал «Чем мы заняты в тени»).
«Шопоголики» («Une année difficile»), реж. Оливье Накаш и Эрик Толедано
С 30 ноября в кино
Очередная комедия от авторов «1+1» Оливье Накаша и Эрика Толедано — с Ноэми Мерлан из «Портрета девушки в огне» в одной из главных ролей. В центре сюжета — друзья-шопоголики, которые скрываются от нагрянувших кредиторов в составе группе экоактивистов и влюбляются в одну из ее участниц.