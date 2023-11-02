Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Культура

«Убийца» Финчера, «Белый список», «Расёмон» и еще 17 фильмов ноября

Какие новые фильмы выходят в кино и онлайн в ноябре 2023 года

close
100%
Кадры из фильмов «Убийца», «В паутине», «Белый список» и «Расёмон»

Кадры из фильмов «Убийца», «В паутине», «Белый список» и «Расёмон»

Paramount Pictures/Anthology Studios/«Метрафильмс»/Daiei Motion Picture Co. Ltd.
«Убийца» Дэвида Финчера, детектив по сценарию автора «Последнего министра» Романа Волобуева, возвращение гонконгца Джона Ву в Голливуд после 20-летнего отсутствия, драмеди от режиссера «Вечного сияния чистого разума» Мишеля Гондри — и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в ноябре в кино и онлайн, и рассказывает о самых интересных.
1

«Расёмон» («Rashomon»), реж. Акира Куросава

Со 2 ноября в кино

Повторный прокат культовой костюмной драмы Акиры Куросавы об изнасиловании и убийстве, показанных с четырех точек зрения.

2

«Край надломленной луны», реж. Светлана Самошина

Со 2 ноября в кино

Дебют Светланы Самошиной по сценарию Наталии Мещаниновой («Аритмия») о матери и двух дочерях, которые выясняют отношения после того, как младшая узнает, что их отец на самом деле жив.

3

«Дочь болотного царя» («The Marsh King's Daughter»), реж. Нил Бёргер

Со 2 ноября в кино

Психологический триллер Нила Бёргера («Иллюзионист», «Области тьмы», «Дивергент»), где звезда сиквелов «Звездных войн» Дейзи Ридли охотится за сбежавшим из тюрьмы преступником по прозвищу Болотный царь, — ее отцом, годами державшим их с матерью в неволе. Для поимки злодея героине придется применить навыки, которым он сам ее обучил.

4

«Пять процентов», реж. Дмитрий Светозаров

Со 2 ноября в кино

Авантюрная комедия с фокусом на дуэте Юрия Стоянова и Виктора Сухорукова (актеры, учившиеся на одном курсе в ГИТИСе, впервые работают вместе). В центре сюжета — скульптор-монументалист и «классик соцреализма», который на закате жизни вдруг обретает славу, — правда, благодаря картинам не своего авторства. Наше интервью с Сухоруковым можно почитать здесь.

5

«Диана Наяд» («Nyad»), реж. Элизабет Чай Васархели и Джимми Чин

С 3 ноября на Netflix

Художественный дебют супругов-документалистов Элизабет Чай Васархели и Джимми Чина (их самая известная работа — взявшая «Оскар» картина «Фри-соло» о скалолазе Алексе Хоннольде), не отходящий от привычной им спортивной темы. В роли Дианы Наяд, которая в 60 с лишним лет сумела вплавь добраться от берегов Кубы до штата Флорида, снялась Аннетт Бенинг («Красота по-американски»), также в актерский состав вошли Джоди Фостер («Молчание ягнят») и Рис Иванс («Дом дракона»).

6

«Ногти» («Fingernails»), реж. Христос Нику

С 3 ноября на Apple TV+

Научно-фантастическая мелодрама с Джесси Бакли («Чернобыль», «Род мужской»), Ризом Ахмедом («Изгой-один. Звёздные войны: Истории», «Звук металла») и Джереми Алленом Уайтом («Бесстыжие», «Медведь») про мир, где людям научились подбирать идеальных романтических партнеров с помощью анализа ногтей. Главная героиня Анна работает в Институте, который занимается исследованиями в соответствующей области, и влюбляется в коллегу, — хотя программа настаивает на том, что ей идеально подходит нынешний мужчина.

7

«Леди-викторина» («Quiz Lady»), реж. Джессика Ю

С 3 ноября на Hulu

Комедия с Аквафиной («Безумно богатые азиаты», «Прощание») и Сандрой О («Убивая Еву») в ролях сестер, которым необходимо расплатиться с игровыми долгами своей матери. Они отправляются в путешествие через всю страну, чтобы одна из них — невероятно эрудированная девушка — приняла участие в шоу-викторине и взяла крупный приз.

8

«В паутине» («Geomijip»), реж. Ким Чжи Ун

С 9 ноября в кино

Черная комедия от режиссера триллера «Я видел дьявола» Ким Чжи Уна со звездой «Воспоминаний об убийстве» и «Паразитов» Сон Кан Хо в главной роли. Сюжет посвящен пересъемкам фильма, которые амбициозный режиссер, намеренный доказать критикам и аудитории свою состоятельность, пытается проводить втайне от студии, поскольку та не согласовала изменения.

9

«Год рождения», реж. Михаил Местецкий

С 9 ноября в кино

Режиссер «Тряпичного союза» Михаил Местецкий возвращается с фантасмагорическим оммажем сибирскому панку (сибирский панк на экране воплощает Юра Борисов). Действие «Года рождения» разворачивается в вымышленном городе Металлогорске, где молодой фанат местного рок-андеграунда готовится стать отцом.

10

«Как заниматься сексом» («How to Have Sex»), реж. Молли Мэннинг Уокер

close
100%
Film4

С 9 ноября в кино

Драма с призом программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля — о трех выпускницах, которые прилетают из Лондона на Крит, чтобы провести там лучшее лето всей своей жизни. Так и происходит, пока поток гедонизма не омрачает страшное событие.

11

«Убийца» («The Killer»), реж. Дэвид Финчер

С 10 ноября на Netflix

Неонуарный триллер Дэвида Финчера («Бойцовский клуб»), в котором опытный киллер (звезда франшизы «Люди Икс» Майкл Фассбендер) совершает роковую оплошность и вынужден противостоять как своим нанимателям, так и самому себе.

12

«Форс-мажор» («Turist»), реж. Рубен Эстлунд

С 16 ноября в кино

Повторный прокат сатирической семейной драмеди, выпущенной в 2014 году будущим каннским любимцем Рубеном Эстлундом («Квадрат», «Треугольник печали»). В центре повествования — семья, чей безмятежный отдых во Французских Альпах прерывает разрушительная лавина.

13

«Книга решений» («Le Livre des solutions»), реж. Мишель Гондри

С 16 ноября в кино

Внезапный компаньон к «В паутине» Ким Чжи Уна — комедийная драма постановщика «Вечного сияния чистого разума» Мишеля Гондри, в которой непризнанный «гений режиссуры» пытается закончить работу над своим новым фильмом, скрываясь в загородном доме тети от продюсеров, стремящихся, как он считает, загубить весь проект.

14

«Растин» («Rustin»), реж. Джордж С. Вольф

close
100%
Higher Ground Productions

С 17 ноября на Netflix

Байопик правозащитника и одного из лидеров движения за гражданские права чернокожих Байарда Растина (он, в частности, в 1963 году помогал Мартину Лютеру Кингу организовывать «Марш на Вашингтон за рабочие места и свободу», на котором была произнесена речь «У меня есть мечта»). Режиссером выступил Джордж С. Вольф («Ма Рейни: Мать блюза»), а продюсировали ленту Барак и Мишель Обама. В главной роли снялся Колман Доминго («Бойтесь ходячих мертвецов»), вместе с ним в фильме сыграли Крис Рок («Догма»), Джеффри Райт («Мир Дикого Запада») и Одра Макдональд («Частная практика»).

15

«Белый список», реж. Алиса Хазанова

close
100%
Атмосфера Кино

С 23 ноября в кино

Детективный триллер Алисы Хазановой по сценарию самой Хазановой и Романа Волобуева («Последний министр»), в котором двое сотрудников Следственного комитета (Алексей Серебряков и Владимир Аверьянов) прибывают в небольшой подмосковный город расследовать гибель школьницы, однако дело затягивается на годы.

16

«Нандор Фодор и говорящий мангуст» («Nandor Fodor and the Talking Mongoose»), реж. Адам Сигал

С 23 ноября в кино

Черная комедия по мотивам (предположительно) реального кейса, который активно освещали британские таблоиды в начале 1930-х. Главный герой, парапсихолог Нандор Фодор, отправляется на остров Мэн искать говорящего мангуста по кличке Джефф, о существовании которого заявляет местная семья. В актерский состав вошли Саймон Пегг («Зомби по имени Шон», франшиза «Миссия невыполнима»), Минни Драйвер («Умница Уилл Хантинг») и Кристофер Ллойд («Назад в будущее»), мангуста озвучил писатель Нил Гейман («Благие знамения», «Сэндмен»).

17

«Немая ярость» («Silent Night»), реж. Джон Ву

С 30 ноября в кино

Гонконгский постановщик Джон Ву возвращается в Голливуд, где в свое время снял «Без лица» и вторую часть франшизы «Миссия невыполнима», после 20-летнего отсутствия. Звезда «Убийства» и «Видоизмененного углерода» Юэль Киннаман изображает онемевшего отца, который мстит бандитам за смерть маленького сына. Чистый экшен — никаких диалогов.

18

«Нина», реж. Оксана Бычкова

close
100%
KION

С 30 ноября в кино

Драма от создательницы комедийной мелодрамы «Питер FM» Оксаны Бычковой, выход которой сопровождается конфликтом между постановщицей и продюсеркой Екатериной Филипповой (Бычкова заявила, что фильм целиком перемонтировали без ее участия, Филиппова в ответ обвинила кинематографистку в «инфантилизме» и «нежелании нести малейшую ответственность за свои действия и выбор»). В центре сюжета «Нины» — женщина, которая с одобрения мужа приезжает в Грузию на встречу с бывшим возлюбленным, сообщившем ей о своей тяжелой болезни. В картине снялись Юлия Пересильд («Вызов»), Евгений Цыганов («Питер FM») и Кирилл Кяро («Эпидемия»).

19

«Волшебное приключение Да Винчи» («The Inventor»), реж. Джим Капобьянко и Пьер-Люк Гранжон

С 30 ноября в кино

Стоп-моушн-мультфильм о том, как художник и изобретатель Леонардо да Винчи покидает Италию, чтобы свободно продолжать научную деятельность при французском дворе. В оригинале да Винчи озвучивает Стивен Фрай («Дживс и Вустер»), другие герои говорят голосами Дейзи Ридли (франшиза «Звездные войны»), Марион Котийяр («Начало») и Мэтта Берри (сериал «Чем мы заняты в тени»).

20

«Шопоголики» («Une année difficile»), реж. Оливье Накаш и Эрик Толедано

С 30 ноября в кино

Очередная комедия от авторов «1+1» Оливье Накаша и Эрика Толедано — с Ноэми Мерлан из «Портрета девушки в огне» в одной из главных ролей. В центре сюжета — друзья-шопоголики, которые скрываются от нагрянувших кредиторов в составе группе экоактивистов и влюбляются в одну из ее участниц.

Картина дня
«Его творчество — эпоха». Умер Юрий Темирканов
Умер главный дирижер и худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов
В Госдуме признались, что уже «запутались в различных санкциях»
«В рассуждения Залужного вкралась ошибка»: почему ситуация на Украине не похожа на Первую мировую
Полковник Ходаренок: Залужного могут сделать главным виновником провала ВСУ
В Иране призвали страны ШОС заключить пакт о ненападении
Армия Израиля атаковала объекты «Хезболлах»
В МИД РФ прокомментировали атаку ВСУ на ЗАЭС в день ротации экспертов МАГАТЭ
Медведев рассказал, чем Польше грозит наращивание оборонного потенциала
Новости и материалы
Клава Кока снялась в купальнике на отдыхе с новым возлюбленным
Кинопрокатчик выпустит «Мальчика и птицу» Миядзаки в двух версиях озвучки
США продлили разрешение на уплату налогов в России для американских граждан
Израильские военные обстреляли машину скорой помощи Палестинского Красного полумесяца
В Азербайджане обеспокоились обмелением Каспийского моря
Мошенники убедили россиянку отдать им 750 тыс рублей и поджечь гостиницу
Врачи назвали признаки и причины рака груди у мужчин
Клиника Мэйо: ожирение и болезни яичек повышают риск рака груди у мужчин
Прощание с дирижером Юрием Темиркановым пройдет в Петербурге 5 ноября
Российский школьник сообщил с телефона своего соседа по парте о террористах в здании
Ученые установили связь между лесными пожарами и цветением морских водорослей
В метро Петербурга мужчина начал душить девушку, услышав, как она матерится
Лавров: МОК показал свою несостоятельность
Карты UnionPay одного из российских банков перестанут работать за границей
Депутат Госдумы подала в суд на Антона Красовского
Успехи «Краснодара» связали с тем, что руководство клуба сняло розовые очки
Звезда «Универа» решил бросить съемки и заняться хоккеем
Суд в Москве арестовал россиянина по обвинению в госизмене
41-летняя Наталья Подольская снялась в крошечном бикини
Все новости
В Израиле сообщили о прорыве армии в Газу
«Премьер-министр вне себя». В Италии расследуют пранк, жертвой которого стала Джорджа Мелони
Affaritaliani: премьер Италии в ярости из-за скандала с российскими пранкерами
Глава Дагестана задался вопросом «зачем в турбине искать еврея»
«Поддержка палестинского дела». Какие страны отозвали послов из Израиля
Бахрейн отозвал посла и приостановил экономические отношения с Израилем
Семью мигрантов выдворят из РФ после избиения их ребенком школьника
В зоне СВО погиб оператор дронов, уничтоживший 19 лодок ВСУ на Днепре
Душа Испании: королеве Софии — 85
Американская ракета не долетела до цели
ВВС США уничтожили ракету Minuteman III во время пуска из-за нештатной ситуации
В Казахстане ужесточают правила для россиян. Как теперь получить карту зарубежного банка
Нацбанк Казахстана подтвердил ужесточение выдачи карт для россиян с 9 ноября
«Глубокого и красивого прорыва не будет». Залужный констатировал тупиковую ситуацию на фронте
Главком ВСУ Залужный: военный конфликт зашел в тупик, прорыва не будет
«Отец бил собачьей цепью, а мы дразнили «лиловым глазом»: 3 истории про школьный буллинг
Психолог рассказала, почему дети травят сверстников
Легендарная Гризодубова: как женщина впервые стала Героем Советского Союза
Летчица Гризодубова стала первой женщиной — Героем Советского союза 85 лет назад
Конфликты, двойки, переезд. Психолог – как и зачем менять школу ребенку
Психолог Ахмедова: при отставании по всем предметам лучше сменить школу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий