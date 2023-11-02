«Убийца» Финчера, «Белый список», «Расёмон» и еще 17 фильмов ноября

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С 30 ноября в кино



Драма от создательницы комедийной мелодрамы «Питер FM» Оксаны Бычковой, выход которой сопровождается конфликтом между постановщицей и продюсеркой Екатериной Филипповой (Бычкова заявила, что фильм целиком перемонтировали без ее участия, Филиппова в ответ обвинила кинематографистку в «инфантилизме» и «нежелании нести малейшую ответственность за свои действия и выбор»). В центре сюжета «Нины» — женщина, которая с одобрения мужа приезжает в Грузию на встречу с бывшим возлюбленным, сообщившем ей о своей тяжелой болезни. В картине снялись Юлия Пересильд («Вызов»), Евгений Цыганов («Питер FM») и Кирилл Кяро («Эпидемия»).