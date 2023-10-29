«Я был парнем, который хотел стать знаменитым». Как жил и умер актер Мэттью Пэрри Умер актер Мэттью Перри, сыгравший в сериале «Друзья» роль Чендлера Бинга

Американский актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», найден мертвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года. Полицейские не обнаружили ни наркотиков, ни признаков насильственной смерти. Помощник актера заявил, что разговаривал с ним за два часа до происшествия. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

54-летний актер Мэттью Перри найден мертвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ.

Звонок в экстренную службу 911 о необходимости спасения человека из воды поступил в 16:07 (02:07 мск), пишет NBC News. По данным TMZ, звонил помощник Перри. Он рассказал, что актер, вернувшись домой после игры в пиклбол, отправил его с поручением. Когда тот вернулся спустя два часа, Перри уже не подавал признаков жизни.

По данным Los Angeles Times, наркотиков на месте происшествия обнаружено не было. Полицейские не зафиксировали и признаков насильственной смерти. TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что для установления причин смерти планировалось вскрытие.

Сосед Перри по имени Лео рассказал репортерам Los Angeles Times, что видел, как к дому Перри приехала машина скорой помощи.

«Я был потрясен. Это было очень тревожно и грустно», — признался он журналистам.

«Это душераздирающий день»

Коллеги киноактера в своих соболезнованиях отметили талант и остроумие Мэттью.

«Мы опустошены кончиной нашего дорогого друга Мэттью Перри, — заявили в Warner Bros. Television Group (компания продюсировала сериал «Друзья») признала, что он был невероятно одаренным актером. «Влияние его комедийного гения ощущалось по всему миру, и его наследие будет жить в сердцах очень многих. Это душераздирающий день, и мы шлем нашу любовь его семье, его близким и всем его преданным поклонникам», — говорится в заявлении.

«Мы невероятно опечалены скоропостижной кончиной Мэттью Перри, — говорится в заявлении NBC (компания транслировала сериал «Друзья» на протяжении десяти сезонов. — Он принес много радости сотням миллионов людей по всему миру своим идеальным комедийным образом и ироничным остроумием. Его наследие будет жить в течение бесчисленных поколений».

Киноактер и режиссер Сергей Быстрицкий, озвучивший Чендлера Бинга в «Друзьях», в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Перри мог бы сделать еще много интересного в своей профессии.

«Очень жалко, прекрасный артист был, который очень много интересного сделал в нашей профессии и мог бы еще сделать. Я очень сожалею, что это случилось. Конечно, это все было удивительно интересно. Все это давалось непросто, работали, старались. Было очень интересно работать с персонажем, которого сделал талантливый человек», — сказал Быстрицкий.

Знакомый всем Чендлер

Перри родился 19 августа 1969 года в Уильямстауне, Массачусетс. Его отец – актер Джон Беннетт Перри; мать — Сьюзанн Мари Моррисон, журналистка и пресс-секретарь канадского премьер-министра Пьера Трюдо.

Он начал актерскую карьеру, сыграв в сериалах «Чарльз в ответе» и «Беверли-Хиллз 90210» и фильме «Одна ночь из жизни Джимми Рирдона» в 1980-х и начале 1990-х годов.

Но настоящий прорыв случился, когда Мэттью Перри получил роль в «Друзьях» — ситкоме о шести одиноких жителях Нью-Йорка, вступающих во взрослую жизнь. Его премьера состоялась в 1994 году. Сериал стал настоящим хитом и превратил Перри и его коллег по съемочной площадке Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Мэтта Леблана и Дэвида Швиммера в мегазвезд.

«Я был парнем, который хотел стать знаменитым. У меня из ушей шел пар, так сильно я хотел стать знаменитым. Ты хочешь внимания, ты хочешь денег, и ты хочешь занять лучшее место в ресторане. Я не думал, какими будут последствия», — говорил Перри в интервью New York Times в 2002 году.

Перри почти всю жизнь боролся с зависимостями

В ноябре прошлого года была опубликована автобиография Перри «Друзья, любовники и большая ужасная вещь», в котором он предельно откровенно рассказывает о том, что много лет страдал алкогольной и наркотической зависимостью.

«Привет, меня зовут Мэттью, хотя вы можете знать меня под другим именем. Мои друзья зовут меня Мэтти. И я уже должен быть мертвым», — говорится в самом начале книге.

Перри рассказал, что впервые выпил в 14 лет, а к 18 уже фактически страдал алкоголизмом. В 1997 году актер попал в аварию на гидроцикле, ему прописали обезболивающее, к которому он вскоре пристрастился.

По оценкам самого актера, за свою жизнь он потратил от семи до девяти миллионов долларов на попытки завязать. Его злоупотребление психоактивными веществами также привело к серьезным проблемам со здоровьем. В 2018 году он перенес двухнедельную кому и пятимесячную госпитализацию после разрыва толстой кишки. По словам актера, врачи оставили ему лишь 2% шансов на выживание. Девять месяцев он жил с калоприемником.

На вопрос Los Angeles Times в апреле, каким бы он хотел остаться в памяти людей, Перри ответил:

«Как парень, который прожил жизнь, хорошо любил, хорошо жил и помогал людям. Что встреча со мной была чем-то хорошим, а не плохим».