Полный расколбас. 10 мультфильмов, которые лучше не смотреть даже взрослым

Внимание, спойлеры! Не читайте дальше, если все же планируете впервые посмотреть мультфильмы «Потец», «Приключения пингвиненка Лоло», «Пингвины», «Счастливые лесные друзья» (запрещен к распространению в России), «Дикая планета», «Долина папоротников: Последний тропический лес», «Полный расколбас», «Контакт», «Советские игрушки» и «Питомцы Фанни».
«Потец», Александр Федулов (Россия, 1992)
Кадр из мультфильма «Потец» (1992)Союзтелефильм
Психоделический «Потец» снят по поэме Александра Введенского, написанной под впечатлением от наблюдения за умирающим отцом. Внимание, сюжет мультика с возрастной категорией 0+: дети пытаются выяснить у умирающего отца значение слова «потец». Оказывается, что это пот трупа. Конец.
«Приключения пингвиненка Лоло», Геннадий Сокольский и Кэндзи Ёсида (СССР и Япония, 1986-1987)
Кадр из мультфильма «Приключения пингвиненка Лоло» (1986-1987)ЛайфВок корпорейшн/ Союзтелефильм
Советско-японская трилогия «Приключения пингвиненка Лоло» могла стать причиной психологической травмы для многих детей. Главные герои мультфильма — пингвинята Лоло и Пепе — попадают на браконьерское судно, где томится в клетке еще один пингвиненок по имени Мак. Они сбегают, но браконьеры возвращаются, увозят всех пингвинят стаи на лодке и открывают огонь по пингвинам, которые бросаются спасать сородичей. И это под тревожную музыку, которая усиливает впечатление от драматических сцен.
«Пингвины», Владимир Полковников (СССР, 1968)
Кадр из мультфильма «Пингвины» (1968)Союзмультфильм
Еще одна жуткая история про пингвина. Он доверил яйцо товарищу, чтобы ненадолго отойти. Тот потерял яйцо и положил вместо него камень. В итоге пингвин бережно высиживал камень и потащил его в сезонную миграцию, когда у других сородичей уже подросли птенцы. И камень потянул несостоявшегося отца ко дну.
«Счастливые лесные друзья», Кенн Наварро, Алан Лау и другие (США и Канада, 2000-2016)
Кадр из мультфильма «Счастливые лесные друзья» (2000 – 2016)Fatkat Animation Studios
Тут надо отметить, что у мультфильма «Счастливые лесные друзья» справедливый возрастной ценз 18+ (да и к распространению в России он запрещен). Но даже многим взрослым не рекомендуется его смотреть из-за обилия в сюжете насилия, жестокости и черного юмора. Каждая серия начинается с повседневных дел персонажей, а заканчивается муками и трагедией. При этом рисовка «Счастливых лесных друзей» напоминает обычный детский мультик, за который его легко принять и включить ребенку.
«Дикая планета», Рене Лалу (Франция и Чехословакия, 1973)
Кадр из мультфильма «Дикая планета» (1973)Argos Films
Действие мультфильма происходит на другой планете, где люди являются низшим классом и живут в ужасных обстоятельствах. Причудливые сцены, странные живые существа, яркие цвета и визуальные эффекты, похожие на галлюцинации, вкупе с сюжетом делают ленту абсолютно психоделической.
«Долина папоротников: Последний тропический лес», Билл Кройер (Австралия и США, 1992)
Кадр из мультфильма «Долина папоротников: Последний тропический лес» (1992)FAI Films
В истории про трудную судьбу эльфов, фей и прочих обитателей леса самым запоминающимся является главный антигерой — дух насилия Хексус, призванный причинять боль и страдания. Он выглядит как черная субстанция, которая может принимать разные формы. Фильм раскритиковали за слишком мрачное изображение Хексуса, который мог стать причиной детских кошмаров.
«Полный расколбас», Грег Тирнан и Конрад Вернон (США и Канада, 2016)
Кадр из мультфильма «Полный расколбас» (2016)Annapurna Pictures
Комедия «Полный расколбас» (18+) сочетает в себе нелепость и непристойность. В мультфильме продукты в супермаркете оживают и отправляются исследовать окружающий мир, что сопровождается «взрослым» юмором. Критики осудили сюжет за долгую неловкую сексуальную сцену и предсказуемые пошлые шутки.
«Контакт», Владимир Тарасов (СССР, 1978)
Кадр из мультфильма «Контакт» (1978)Союзмультфильм
Мультфильм рассказывает о встрече человека с инопланетянином, который пытается изучить Землю с помощью имитации увиденных вещей. Если взрослые смогут уловить сюжет, то детям это будет непросто. Сюрреалистические кадры к тому же сменяются под музыку из «Крестного отца», что добавляет фильму странности.
«Советские игрушки», Дзига Вертов (СССР, 1924)
Кадр из мультфильма «Советские игрушки» (1924)Госкино
Главный герой одного из первых советских мультфильмов — буржуй, который бесконечно ест и морально разлагается. А «кентавр», состоящий из крестьянина и рабочего, вспарывает его набитое деньгами брюхо. Затем зрителя ждет хеппи-энд: появляется красноармеец, а пролетарии образуют новогоднюю елку, украшенную «игрушками» в виде врагов советского общества — попа, буржуя-нэпмана и других.
«Питомцы Фанни», Рюдзи Масуда (Япония, 2006)
Кадр из мультфильма «Питомцы Фанни» (2006)KBS Kyoto
Сериал начинается с того, что Луна с человеческим лицом выплевывает много летающих тарелок, которые направляются к Земле. Там одна из тарелок взрывается, и из нее выпадают персонажи — меланхоличная солнцеподобная Корона и Полумесяц с большими зубами. Затем зритель знакомится с третьей главной героиней — сексуальной девушкой Фанни, которая предстает в кадре в откровенном боди и соглашается поселить гостей у себя. Они исполняют странные танцы, что-то взрывают и стреляют из лука в кротов. Мультфильм получил негативные отзывы на сайте Anime-Planet с критикой за жестокие и бессмысленные сюжеты, упрощенную 3D-анимацию и неприятных персонажей.