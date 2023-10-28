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Культура
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Полный расколбас. 10 мультфильмов, которые лучше не смотреть даже взрослым

28 октября отмечается Международный день анимации

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Annapurna Pictures/Argos Films/Союзмультфильм
Ежегодно 28 октября во всем мире отмечается День анимации. В этот день в 1892 году французский изобретатель и художник Эмиль Рейно представил первые «светящиеся пантомимы». С тех пор было снято огромное количество мультфильмов — некоторые получились особенно странными, нелепыми и жуткими. Об анимации, которую не стоит смотреть даже взрослым, рассказывает «Газета.Ru».

Внимание, спойлеры! Не читайте дальше, если все же планируете впервые посмотреть мультфильмы «Потец», «Приключения пингвиненка Лоло», «Пингвины», «Счастливые лесные друзья» (запрещен к распространению в России), «Дикая планета», «Долина папоротников: Последний тропический лес», «Полный расколбас», «Контакт», «Советские игрушки» и «Питомцы Фанни».

«Потец», Александр Федулов (Россия, 1992)

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Кадр из мультфильма «Потец» (1992)

Союзтелефильм

Психоделический «Потец» снят по поэме Александра Введенского, написанной под впечатлением от наблюдения за умирающим отцом. Внимание, сюжет мультика с возрастной категорией 0+: дети пытаются выяснить у умирающего отца значение слова «потец». Оказывается, что это пот трупа. Конец.

«Приключения пингвиненка Лоло», Геннадий Сокольский и Кэндзи Ёсида (СССР и Япония, 1986-1987)

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Кадр из мультфильма «Приключения пингвиненка Лоло» (1986-1987)

ЛайфВок корпорейшн/ Союзтелефильм

Советско-японская трилогия «Приключения пингвиненка Лоло» могла стать причиной психологической травмы для многих детей. Главные герои мультфильма — пингвинята Лоло и Пепе — попадают на браконьерское судно, где томится в клетке еще один пингвиненок по имени Мак. Они сбегают, но браконьеры возвращаются, увозят всех пингвинят стаи на лодке и открывают огонь по пингвинам, которые бросаются спасать сородичей. И это под тревожную музыку, которая усиливает впечатление от драматических сцен.

«Пингвины», Владимир Полковников (СССР, 1968)

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Кадр из мультфильма «Пингвины» (1968)

Союзмультфильм

Еще одна жуткая история про пингвина. Он доверил яйцо товарищу, чтобы ненадолго отойти. Тот потерял яйцо и положил вместо него камень. В итоге пингвин бережно высиживал камень и потащил его в сезонную миграцию, когда у других сородичей уже подросли птенцы. И камень потянул несостоявшегося отца ко дну.

«Счастливые лесные друзья», Кенн Наварро, Алан Лау и другие (США и Канада, 2000-2016)

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Кадр из мультфильма «Счастливые лесные друзья» (2000 – 2016)

Fatkat Animation Studios

Тут надо отметить, что у мультфильма «Счастливые лесные друзья» справедливый возрастной ценз 18+ (да и к распространению в России он запрещен). Но даже многим взрослым не рекомендуется его смотреть из-за обилия в сюжете насилия, жестокости и черного юмора. Каждая серия начинается с повседневных дел персонажей, а заканчивается муками и трагедией. При этом рисовка «Счастливых лесных друзей» напоминает обычный детский мультик, за который его легко принять и включить ребенку.

«Дикая планета», Рене Лалу (Франция и Чехословакия, 1973)

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Кадр из мультфильма «Дикая планета» (1973)

Argos Films

Действие мультфильма происходит на другой планете, где люди являются низшим классом и живут в ужасных обстоятельствах. Причудливые сцены, странные живые существа, яркие цвета и визуальные эффекты, похожие на галлюцинации, вкупе с сюжетом делают ленту абсолютно психоделической.

«Долина папоротников: Последний тропический лес», Билл Кройер (Австралия и США, 1992)

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Кадр из мультфильма «Долина папоротников: Последний тропический лес» (1992)

FAI Films

В истории про трудную судьбу эльфов, фей и прочих обитателей леса самым запоминающимся является главный антигерой — дух насилия Хексус, призванный причинять боль и страдания. Он выглядит как черная субстанция, которая может принимать разные формы. Фильм раскритиковали за слишком мрачное изображение Хексуса, который мог стать причиной детских кошмаров.

«Полный расколбас», Грег Тирнан и Конрад Вернон (США и Канада, 2016)

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Кадр из мультфильма «Полный расколбас» (2016)

Annapurna Pictures

Комедия «Полный расколбас» (18+) сочетает в себе нелепость и непристойность. В мультфильме продукты в супермаркете оживают и отправляются исследовать окружающий мир, что сопровождается «взрослым» юмором. Критики осудили сюжет за долгую неловкую сексуальную сцену и предсказуемые пошлые шутки.

«Контакт», Владимир Тарасов (СССР, 1978)

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Кадр из мультфильма «Контакт» (1978)

Союзмультфильм

Мультфильм рассказывает о встрече человека с инопланетянином, который пытается изучить Землю с помощью имитации увиденных вещей. Если взрослые смогут уловить сюжет, то детям это будет непросто. Сюрреалистические кадры к тому же сменяются под музыку из «Крестного отца», что добавляет фильму странности.

«Советские игрушки», Дзига Вертов (СССР, 1924)

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Кадр из мультфильма «Советские игрушки» (1924)

Госкино

Главный герой одного из первых советских мультфильмов — буржуй, который бесконечно ест и морально разлагается. А «кентавр», состоящий из крестьянина и рабочего, вспарывает его набитое деньгами брюхо. Затем зрителя ждет хеппи-энд: появляется красноармеец, а пролетарии образуют новогоднюю елку, украшенную «игрушками» в виде врагов советского общества — попа, буржуя-нэпмана и других.

«Питомцы Фанни», Рюдзи Масуда (Япония, 2006)

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Кадр из мультфильма «Питомцы Фанни» (2006)

KBS Kyoto

Сериал начинается с того, что Луна с человеческим лицом выплевывает много летающих тарелок, которые направляются к Земле. Там одна из тарелок взрывается, и из нее выпадают персонажи — меланхоличная солнцеподобная Корона и Полумесяц с большими зубами. Затем зритель знакомится с третьей главной героиней — сексуальной девушкой Фанни, которая предстает в кадре в откровенном боди и соглашается поселить гостей у себя. Они исполняют странные танцы, что-то взрывают и стреляют из лука в кротов. Мультфильм получил негативные отзывы на сайте Anime-Planet с критикой за жестокие и бессмысленные сюжеты, упрощенную 3D-анимацию и неприятных персонажей.

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