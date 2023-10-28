Полный расколбас. 10 мультфильмов, которые лучше не смотреть даже взрослым 28 октября отмечается Международный день анимации

Ежегодно 28 октября во всем мире отмечается День анимации. В этот день в 1892 году французский изобретатель и художник Эмиль Рейно представил первые «светящиеся пантомимы». С тех пор было снято огромное количество мультфильмов — некоторые получились особенно странными, нелепыми и жуткими. Об анимации, которую не стоит смотреть даже взрослым, рассказывает «Газета.Ru».

Внимание, спойлеры! Не читайте дальше, если все же планируете впервые посмотреть мультфильмы «Потец», «Приключения пингвиненка Лоло», «Пингвины», «Счастливые лесные друзья» (запрещен к распространению в России), «Дикая планета», «Долина папоротников: Последний тропический лес», «Полный расколбас», «Контакт», «Советские игрушки» и «Питомцы Фанни».

close 100% Кадр из мультфильма «Потец» (1992) Союзтелефильм

Психоделический «Потец» снят по поэме Александра Введенского, написанной под впечатлением от наблюдения за умирающим отцом. Внимание, сюжет мультика с возрастной категорией 0+: дети пытаются выяснить у умирающего отца значение слова «потец». Оказывается, что это пот трупа. Конец.

«Приключения пингвиненка Лоло», Геннадий Сокольский и Кэндзи Ёсида (СССР и Япония, 1986-1987)

close 100% Кадр из мультфильма «Приключения пингвиненка Лоло» (1986-1987) ЛайфВок корпорейшн/ Союзтелефильм

Советско-японская трилогия «Приключения пингвиненка Лоло» могла стать причиной психологической травмы для многих детей. Главные герои мультфильма — пингвинята Лоло и Пепе — попадают на браконьерское судно, где томится в клетке еще один пингвиненок по имени Мак. Они сбегают, но браконьеры возвращаются, увозят всех пингвинят стаи на лодке и открывают огонь по пингвинам, которые бросаются спасать сородичей. И это под тревожную музыку, которая усиливает впечатление от драматических сцен.

close 100% Кадр из мультфильма «Пингвины» (1968) Союзмультфильм

Еще одна жуткая история про пингвина. Он доверил яйцо товарищу, чтобы ненадолго отойти. Тот потерял яйцо и положил вместо него камень. В итоге пингвин бережно высиживал камень и потащил его в сезонную миграцию, когда у других сородичей уже подросли птенцы. И камень потянул несостоявшегося отца ко дну.

«Счастливые лесные друзья», Кенн Наварро, Алан Лау и другие (США и Канада, 2000-2016)

close 100% Кадр из мультфильма «Счастливые лесные друзья» (2000 – 2016) Fatkat Animation Studios

Тут надо отметить, что у мультфильма «Счастливые лесные друзья» справедливый возрастной ценз 18+ (да и к распространению в России он запрещен). Но даже многим взрослым не рекомендуется его смотреть из-за обилия в сюжете насилия, жестокости и черного юмора. Каждая серия начинается с повседневных дел персонажей, а заканчивается муками и трагедией. При этом рисовка «Счастливых лесных друзей» напоминает обычный детский мультик, за который его легко принять и включить ребенку.

«Дикая планета», Рене Лалу (Франция и Чехословакия, 1973)

close 100% Кадр из мультфильма «Дикая планета» (1973) Argos Films

Действие мультфильма происходит на другой планете, где люди являются низшим классом и живут в ужасных обстоятельствах. Причудливые сцены, странные живые существа, яркие цвета и визуальные эффекты, похожие на галлюцинации, вкупе с сюжетом делают ленту абсолютно психоделической.

«Долина папоротников: Последний тропический лес», Билл Кройер (Австралия и США, 1992)

close 100% Кадр из мультфильма «Долина папоротников: Последний тропический лес» (1992) FAI Films

В истории про трудную судьбу эльфов, фей и прочих обитателей леса самым запоминающимся является главный антигерой — дух насилия Хексус, призванный причинять боль и страдания. Он выглядит как черная субстанция, которая может принимать разные формы. Фильм раскритиковали за слишком мрачное изображение Хексуса, который мог стать причиной детских кошмаров.

close 100% Кадр из мультфильма «Полный расколбас» (2016) Annapurna Pictures

Комедия «Полный расколбас» (18+) сочетает в себе нелепость и непристойность. В мультфильме продукты в супермаркете оживают и отправляются исследовать окружающий мир, что сопровождается «взрослым» юмором. Критики осудили сюжет за долгую неловкую сексуальную сцену и предсказуемые пошлые шутки.

close 100% Кадр из мультфильма «Контакт» (1978) Союзмультфильм

Мультфильм рассказывает о встрече человека с инопланетянином, который пытается изучить Землю с помощью имитации увиденных вещей. Если взрослые смогут уловить сюжет, то детям это будет непросто. Сюрреалистические кадры к тому же сменяются под музыку из «Крестного отца», что добавляет фильму странности.

close 100% Кадр из мультфильма «Советские игрушки» (1924) Госкино

Главный герой одного из первых советских мультфильмов — буржуй, который бесконечно ест и морально разлагается. А «кентавр», состоящий из крестьянина и рабочего, вспарывает его набитое деньгами брюхо. Затем зрителя ждет хеппи-энд: появляется красноармеец, а пролетарии образуют новогоднюю елку, украшенную «игрушками» в виде врагов советского общества — попа, буржуя-нэпмана и других.

«Питомцы Фанни», Рюдзи Масуда (Япония, 2006)

close 100% Кадр из мультфильма «Питомцы Фанни» (2006) KBS Kyoto

Сериал начинается с того, что Луна с человеческим лицом выплевывает много летающих тарелок, которые направляются к Земле. Там одна из тарелок взрывается, и из нее выпадают персонажи — меланхоличная солнцеподобная Корона и Полумесяц с большими зубами. Затем зритель знакомится с третьей главной героиней — сексуальной девушкой Фанни, которая предстает в кадре в откровенном боди и соглашается поселить гостей у себя. Они исполняют странные танцы, что-то взрывают и стреляют из лука в кротов. Мультфильм получил негативные отзывы на сайте Anime-Planet с критикой за жестокие и бессмысленные сюжеты, упрощенную 3D-анимацию и неприятных персонажей.