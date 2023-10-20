«Хочется, чтобы музыка оставляла приятное послевкусие». Интервью с певцом Сашей Санта

Певец, продюсер и автор песен Саша Санта стал известен в 2013 году после участия в конкурсе «Новая волна» в составе группы «Санта-Барбара». Сейчас музыкант выпускает собственные песни, а также с командой авторов SantaSong пишет треки для коллег по шоу-бизнесу. В интервью «Газете.Ru» Санта рассказал о ближайшем концерте, опыте участия в песенных конкурсах, влиянии поклонников и дочерей на его музыку, работе с женой и творческих планах.

— 21 октября в московском клубе «Техника безопасности» пройдет ваш сольный концерт. Чем он для вас будет особенным?

— У меня раньше было много концертов с кавер-программами. Но с авторской программой и живым составом музыкантов будет впервые. Конечно же, я волнуюсь, мне хочется, чтобы мы классно прозвучали, чтобы люди были довольны программой, над которой я очень долго думал. Выбрал самые стриминговые хиты и пару песен из раннего творчества.

Я пригласил своих друзей, артистов, с которым дружим и сотрудничаем, и все с радостью согласились, поэтому теперь точно уверен, что дружба в шоу-бизнесе существует. Со мной на сцене споют Kalvados и Никита Кунов, с которыми у меня в этом году случились фиты. А также KEL споет пару моих стареньких песен в акустических версиях. Я уже слышал, и мне так понравилось, уверен, что и вам тоже понравится.

— Как вы пришли в музыку, как поняли, что хотите связать с ней жизнь? Помните ли, кто вас на это вдохновил?

— Иногда мне кажется, что я родился в наушниках с микрофоном в руке (смеется). Сколько себя помню, всегда пел. Начиналось все, конечно же, дома. Первым мой талант заметил друг семьи из Вильнюса, он очень известный пианист в Европе. Мне был всего год, он уже тогда что-то во мне заметил и просил мою маму остаться в Литве, чтобы развивать талант. У мамы были другие планы, но у музыки на меня оставались все те же (улыбается). Потом случились всякие ансамбли, конкурсы, я везде занимал первые места. Думаю, благодаря конкурсам и оценке уважаемых членов жюри я точно понял, что это мое призвание.

— О чем вы мечтали, когда были ребенком и подростком? Удалось ли это воплотить?

— В первую очередь — хорошим отцом для своих детей. Думаю, что у меня неплохо получается. Не всегда, правда, но все же. При этом я всю жизнь хотел заниматься любимым делом. Чтобы работа была в удовольствие. Я видел, как взрослые из-за неправильного выбора страдают, и мне не хотелось, чтобы это случилось со мной. Поэтому после школы, когда меня отправили на поступление по нелюбимой профессии в колледж, настоял, чтобы мне дали возможность самому решить, чем я буду заниматься.

Мне всегда везет с окружением. Тогда я чисто случайно встретился на улице с моим педагогом, которая сказала: «Какой таможенник? Собирайся и езжай поступать в Омск в колледж культуры». Так я и сделал. Там мне снова повезло с педагогом, которая в буквальном смысле приютила меня и стала для меня второй мамой. Можно сказать, что если бы я мечтал, чтобы меня всегда окружали классные люди, то моя мечта точно бы сбылась. С людьми мне везет всегда.

— Вы принимали участие во многих песенных конкурсах. Чем они вас привлекали? Насколько тяжело было переносить конкуренцию и результаты, которые часто оказываются субъективными и неприятными? Сталкивались ли вы с несправедливостью?

— Поскольку я с раннего возраста участвовал в конкурсах, у меня так сильно укрепился соревновательный дух, что состязания стали необходимостью. Мне нравилось побеждать. Но во взрослой жизни все было не так, как в детстве. В один момент меня перестали брать. Тогда мне казалось, что они ничего не понимают, я считал, что это очень несправедливо по отношению ко мне. Думаю, все было не зря, потому что потом меня начали снова брать и даже приглашать. Скорее всего, я и сам был не готов к конкурсам на тот период времени. Не понимал, для чего я это делаю. Сейчас понимаю, но тогда было непросто.

— Что стало для вас самым запоминающимся на конкурсах? Можете ли вспомнить какую-то особенную для вас историю?

— Наверное, история с Ириной Аллегровой и песней «Я тучи разведу руками», которую там исполнял. Сначала была магия с выбором песни. Мне дали список композиций, из них я должен был выбрать одну, которую буду исполнять на первом этапе своего участия. Байгали Серкебаев, который был моим наставником на проекте, сказал, что это максимально странный выбор песни, потому что там речитативные куплеты и петь нечего. Я ответил, что если это возможно, то напишу свои куплеты. В итоге сделал свои куплеты, где поется как бы ответ героине. Но за несколько дней до съемок у меня пропал голос. На площадке была врач-фониатр, которая сделала мне вливание адреналина и сказала, что я спою в ближайший час, но после будет еще хуже. Я решился.

До меня уже несколько конкурсантов спели песню Ирины Аллегровой, и она давала четкое «нет». Я смотрел на Байгали и размышлял, что зря выбрал «Тучи», что сейчас будут очень жесткие комментарии… Когда уже вышел на сцену, подумал: «Ну скажет и скажет, мне главное, чтобы понравилось людям, которые будут смотреть эту передачу, и у меня было видео с достойным выступлением». И вот я начинаю петь, никто не понимает, что это за песня, — а потом припев: «Я тучи разведу руками». В этот момент Ирина вскрикнула! И после было много приятных слов. Думаю, что ее авторитетное мнение тоже отчасти повлияло на мою судьбу.

— Расскажите о вашем опыте в качестве эксперта на песенных конкурсах. Повлияло ли ваше личное участие в них на то, как вы сами судили конкурсантов?

— Я очень добрый эксперт. Сложно оценивать строго, когда знаешь, насколько это волнительно и как важно получить поддержку. Понятное дело, если человек совсем не владеет никаким талантом, то тут никакая мягкость не спасет. Но если слышно, что человек может, но сейчас не в силах справится со своим волнением, то я даю шанс.

— Вы дважды представляли Россию на «Новой Волне» — в 2013 и 2017 годах. Чем вас так привлекало это мероприятие?

— Для меня «Новая волна» всегда была самым интересным конкурсом. Я с детства наблюдал за ним и могу абсолютно точно утверждать, что это было моей мечтой. Во-первых, состав жюри, во-вторых — атмосфера конкурса, в-третьих — возможность показать себя в разных жанрах. И, конечно же, спеть свою собственную песню. Месяц репетиций, мастер-классов, обучения у одного из самых главных режиссеров страны Александра Давидовича Ревзина. Все это бесплатно и с огромной любовью. В 2013 году я участвовал в составе группы «Санта-Барбара», но мы не планировали дальше вместе работать. Поэтому просто поучаствовали, и дальше каждый продолжил заниматься сольным творчеством. После этого я ежегодно ходил на прослушивания с надеждой, что меня снова возьмут. По-моему, за всю историю я был первым человеком, который дважды принял участия в «Новой волне». Вы представляете, сколько там желающих? Из нескольких тысяч человек от России выбирается всего 2-3 конкурсанта. А я смог дважды гордо представить страну. После начал мечтать, чтобы меня пригласили уже в качестве артиста, который будет исполнять свои собственные песни. Меня пригласили, но тогда случился коронавирус.

— Какие ценности вы стремитесь продвигать через свое творчество?

— Я бы хотел, чтобы с помощью музыки люди имели возможность телепортироваться в определенный период времени и прожить снова те или иные воспоминания. Или просто от души потанцевали-повеселились. Хочется, чтобы моя музыка оставляла приятное послевкусие и ее хотелось переслушать снова и снова.

— Поддерживаете ли вы связь с поклонниками?

— Я создал специальный чат «для своих», где мы периодически общаемся. Люди пишут мне свои истории — и они иногда превращаются в песни, которые вы слышите. Некоторые рассказывают свои истории из жизни, которые связаны напрямую с моими песнями. В этот момент я понимаю, для чего занимаюсь своим делом. Об этом хочется много размышлять.

— Расскажите о команде авторов по написанию песен SantaSong. Сколько человек в штате, как проходит процесс написания композиций? Это коллективная работа — или авторы работают по-отдельности?

— В команде семь основных участников. Авторы, битмейкеры, звукорежиссеры, менеджер. Каждый занимается своим делом. Иногда мы приглашаем гостей, но чаще работаем основным составом. Я стараюсь подбирать людей, с которыми максимально комфортно, и тех, кто занимается творчеством, а не только лишь заработком. Иногда песня пишется на уже готовую аранжировку. Но чаще всего сначала рождается песня — и только потом ее украшают битмейкеры. У нас достаточно серьезный состав ребят, которые работают с такими артистами, как Анна Асти, Мари Краймбрери, Артем Качер, HammAli & Navai.

— Какой была последняя работа команды?

— Последняя работа, которую мы все очень ждали, — песня «Черное море» группы «Руки Вверх». Она вышла совсем недавно, и я очень рад, что люди уже успели ее полюбить.

— В чем, на ваш взгляд, кроется смысл грустной музыки для людей? Ведь если человек в печали и узнает себя в песне, легче вряд ли станет… Но тем не менее многие любят грустить под музыку, которая отражает их настроение.

— Мне кажется, это связано с тем, что от этой грусти мы получаем удовольствие. Как бы это смешно ни звучало. Либо посочувствовать, посопереживать герою, либо себя пожалеть. В зависимости от песни, я думаю, грусть может и расслабить. Грусть — точно такая же эмоция, как и радость. Не вижу ничего плохого в грустных песнях, но их и правда очень много. Поэтому хотелось бы, конечно, слышать песни, мотивирующие людей на добрые дела, на что-то новое в жизни, на любовь. Мне кажется, что сейчас люди нуждаются в таких песнях как никогда.

— Вы говорили, что мечтаете записать дуэт с Полиной Гагариной. Чем вас привлекает эта артистка? Спеть с ней — это просто мечта или цель? Делаете ли вы шаги в этом направлении?

— Я с юношеских лет наблюдаю за ней и люблю ее творчество. Еще больше полюбил ее после сериала «Бывшие», где она сыграла главную роль. Очень счастлив, что появилась возможность с ней сотрудничать и жду песню, которую смогу ей предложить для дуэта. Я ее узнаю сразу. Думаю, это не цель, это больше мечта все же.

— Кто еще из артистов вас вдохновляет?

— Я очень вдохновляюсь творчеством Мари Краймбрери. Мне нравится, как она пишет, какую мысль хочет донести слушателю. Поэтому слушатель ее искренне любит.

— Ориентируетесь ли вы на кого-то в своем творчестве?

— В своем творчестве стараюсь искать именно то, что сделает меня узнаваемым. Особенно в наше время, когда все друг друга копируют и невозможно понять, кто есть кто. Я тоже пытался одно время работать под шаблоны, но понял, что меня это вообще не вдохновляет и никакой коммерческой выгоды не приносит. Да и думаю, что даже если бы приносила, я бы все равно не смог так работать.

— Нравится ли дочерям слушать вашу музыку? Как они на нее реагируют?

— Они первыми слышат эти песни и знают практически все наизусть. Им не все нравятся. Они любят больше жизнеутверждающие песни, ну и те, под которые можно потанцевать. Я все чаще и чаще ориентируюсь на их вкус. Дети лучше знают, что нам всем нужно.

— Вашим менеджером является супруга. Какие качества вы цените в ней как в профессионале? Легко ли вам работать вместе?

— По-разному бывает (смеется). Быть просто коллегами, конечно же, проще. Будучи уже мужем и женой, мы чувствуем больше ответственности в работе. В каких-то делах нужно быть более мягким, понимающим. Это сложнее. Изначально ее выбрал как профессионала своего дела. Я бы всем такую пожелал. Она своему делу отдается от и до. Суперответственный, суперкоммуникабельный менеджер, который легко может решать несколько дел одновременно.

— Расскажите о своих творческих планах на ближайшее время — какие релизы ожидать в этом году?

— Я готовлю несколько релизов одновременно. Поскольку людям понравилась моя последняя работа «Счастливыми», я бы хотел продолжить эту тему. Песня будет такая же вдохновляющая, мотивирующая. Плюс у меня лежат много готовых, но я хочу, чтобы они вышли в нужное время, в нужный час.