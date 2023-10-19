Интервью с Андреем Князевым — о группе «Король и Шут», Горшке и песне для «Смешариков»

В прокат вышел анимационный альманах «Смешарики снимают кино» — сборник из четырех короткометражек, «созданных» героями мультфильма. Саундтреком финальной ленты в жанре фэнтези стала песня «Таверна» в исполнении лидера группы «КняZz» Андрея Князева. В интервью «Газете.Ru» музыкант рассказал о записи трека, любимых мультфильмах, увлечении 3D-графикой, текущем состоянии русского рока и новом витке популярности группы «Король и Шут».

— Расскажите подробнее о песне «Таверна». Кто автор слов и музыки, участвовали ли вы в создании композиции?

— Это веселая песня в ирландском стиле. Люблю ирландскую музыку, поэтому согласился поучаствовать в проекте. Авторы — композиторы «Смешариков» Марина Ланда и Сергей Васильев. В данном проекте я выступил как исполнитель. Собственно, для этого меня и пригласили. Не очень люблю вмешиваться в концепцию других авторов. Если бы мне не зашло, я бы не подтвердил свое участие.

— Нужно ли вам было как-то готовиться к этому проекту?

— Это легкая песня, не было необходимости как-то готовиться. Я приехал на студию и уложился в отведенное время. Даже хватило времени на попытки исполнять разными голосами, чтобы выбрать, какая манера больше подходит.

close 100% Пресс-служба ГК «Рики»

— Есть ли у этой песни качества, которые позволят ей стать самостоятельным хитом?

— Я думаю, что основная задача данной композиции — дать окраску основному детищу студии, мультфильму про Смешариков. Она отлично смотрится с видеорядом.

— Вы уже работали с ГК «Рики», записав саундтрек к мультфильму «Финник». Почему вам интересно такое сотрудничество?

— Дети — наше будущее. Познавательные и поучительные мультсериалы — это то, что делает наш мир лучше.

— Смотрите ли вы мультфильмы?

— Я сам увлекаюсь 3D-графикой и создаю свои мультфильмы. Их можно увидеть на моих страницах в «Дзене», «ВКонтакте» и на YouTube. Когда дочери были маленькие, я смотрел не по своей воле многие современные мультики, часть из них знаю наизусть.

— Какие проекты вы создали как художник?

— Я создал рисованный клип на песню «Лесник». После чего перешел на 3D и создал мультфильмы «Сыны канализации» и «Ужасы заброшенного дома». Затем в том же формате сделал клипы на песни «Пиво-пиво-пиво» и «Медведь». И это далеко не финал. Рисую я всегда, так как у меня очень много проектов, которые завязаны на рисовании. Сейчас я закончил оформление нового альбома группы «КняZz», который будет называться «Платим за Шута!». Недавно вышла книга всех моих иллюстраций и рисунков — с детства до нынешней поры. Она называется «Сказочный мир Шута».

— Есть ли у вас фавориты среди российских и зарубежных мультфильмов?

— Мой самый любимый советский мультфильм, как в детстве, так и сейчас, — «Тайна третьей планеты». Видел всего «Шрека». Лет 15 назад кратковременно вдруг увлекся зарубежными 3D-фильмами. Один из них был про мальчика, который очень хотел увидеть Санту. В новогоднюю ночь он получил билет на Новогодний экспресс. Дальше рассказывать не буду, чтобы не спойлерить.

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— Смотрели ли вы и ваши дети «Смешариков»?

— К моему большому сожалению, в период детского возраста дочерей я не очень был осведомлен о том, что происходит в «Смешариках», мы смотрели другие сериалы.

— Ознакомившись с содержанием «Смешариков», заметили ли вы, что это намного глубже, чем просто детский мультик?

— Это совершенно очевидно. Но я не считаю, что детский мультик — это то, что должно быть поверхностным. Над такими мультиками, как правило, работают люди, которые понимают свою ответственность за воспитание подрастающего поколения. И очень часто хотят заложить в них какие-либо ценности. Тем более что воспитывая детей, мы воспитываем себя.

— Какие у вас творческие планы на ближайшее время?

— Я усердно работаю над концертными экранами на будущий год. В 2024 году у группы «КняZz» будут крупные стадионные концерты, и я хочу, чтобы было много визуализации — чтобы для зрителя концерт был не просто музыкой, а еще и путешествием в миры.

— В этом году случился новый виток популярности творчества «Короля и Шута». Если оглянуться и подытожить результаты сериала, выставки и прочих мероприятий, — как это было? Ожидали ли вы такого масштаба и отклика молодежи?

— Я очень рад происходящему. До сериала я все думал: как донести нашу сказку до детей и молодежи? Ведь они еще не научились сами искать свою музыку, и если их родители не слушают рок, то они о нас могут знать лишь понаслышке или не знать вообще. Сериал умудрился постучаться в каждый дом. Теперь моя душа спокойна. Дети о нас узнали, а значит, у них есть выбор.

close 100% Андрей Князев на открытии выставки «Панк-культура. Король и Шут» Ксения Угольникова/Пресс-служба more.tv

— В каком состоянии, по вашему мнению, русский рок сейчас? Почему не появляется новых групп, которые можно сравнить с «КиШом» по энергетике и восприятию аудитории? Или мы о них не знаем, и они по какой-то причине не выходят за рамки узкой аудитории?

— Пожалуй, это те самые вопросы, на которые у меня нет ответов. Я могу лишь рассуждать на этот счет, но вопросов становится больше. Я слышал от зарубежных коллег, что в их странах такая же проблема с роком. Возможно, из-за вседоступности и развития цифрового мира люди перекормлены — и их сложнее зацепить. Спроса на рок-музыку меньше — и поэтому меньше исполнителей. У авторов нет идей, креатива. Не знаю, короче…

— Часто ли приходится бороться с исполнителями, которые незаконно выступают с песнями «Короля и Шута»?

— Я не хочу быть инспектором своего творчества. Для этого у нас есть юрист.

— А с подражателями сталкиваетесь? Как относитесь к артистам, которые выступают в схожем стиле и копируют ваш внешний вид? Или велосипед уже изобрели — и что-то абсолютно новое придумать невозможно?

— Этот путь мне непонятен. Я был фанатом создания чего-то своего, чтобы поразить общественность, но главное — жить в своем мире. И не понимал, какой смысл выходить на сцену, если нет этого рвения. Хотя, с другой стороны, если наш мир оказался таким интересным и важным для многих, что они хотят выстраивать свой путь в схожем направлении — не вижу ничего плохого. Мы создали культуру, и она, соответственно, теперь стала достоянием общественности. Но тем не менее с позиции творчества и раскрытия в нем себя я таких исполнителей не понимаю.

close 100% Группа «КняZz» Евгений Одиноков/РИА Новости

— Можете ли вспомнить что-то новое, что вы для себя открыли в творчестве за последнее время?

— Благодаря постоянной концертной практике я прибавил в вокале. Больше нет проблем с теми песнями, которые раньше давались тяжело. Мы поменяли подход к работе над новым музыкальным материалом, и когда выйдет наш новый альбом, слушатель это увидит. Я развиваю свои возможности в 3D-графике, имею в этом направлении большие планы — как по концертной визуализации, так и по созданию клипов.

— В августе Михаилу Горшеневу могло бы исполниться 50 лет. Зная его характер, как вы считаете, понравился бы ему сериал?

— Не могу ответить за другого человека. Люди бывают непредсказуемы в своих оценках. Одно знаю точно — о таком раньше и мечтать не могли. Еще добавлю, что он испытывал тягу поделиться с миром своей трагедией, своей борьбой с «черным злом». Внимательный зритель уловил в сериале эту самую борьбу. Важно, что более-менее удалось показать его ценности и его анархические идеи. А теперь, кто захочет глубже раскрыть его личность, есть куча материалов о нем. Интернет все хранит.