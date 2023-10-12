На стартующем в США ЧМ по «Доте» россиян больше кого-либо еще. Как так получилось?

12 октября в американском Сиэтле стартует The International — главный турнир года в Dota 2 с призовым фондом в несколько миллионов долларов. На турнире выступят четыре (фактически) российские команды и в общей сложности 19 игроков из России — наибольший показатель среди всех стран. «Газета.Ru» рассказывает о том, как это стало возможным в эпоху «отмены» российского спорта, за кого на чемпионате стоит болеть и что вообще такое эта ваша Dota 2.

Dota 2, The International — это вообще что такое?

close 100% Кадр из игры «Dota 2» Valve

Dota 2 — одна из самых популярных в мире игр в жанре MOBA (если переводить буквально, то «многопользовательская онлайн — боевая арена »), созданная компанией Valve, на счету которой, например, также культовые Half-Life и Counter-Strike. В ее основу легла любительская карта-модификация великой стратегии нулевых Warcraft III: The Frozen Throne от Blizzard — это, собственно, была первая Dota, которую в 2011 году стал постепенно вытеснять «профессиональный» продукт Valve.

Чтобы объяснить все тонкости игры, нужно выпускать минимум трехтомник, поэтому ограничимся самым базисом. В каждом матче Dota 2 участвуют две команды из пяти человек, победу одерживает та, которая первой уничтожит так называемый трон соперников (главное здание на базе). Игроки управляют одним из 124 персонажей со своими уникальными способностями и характеристиками, также в игре есть свыше 100 разнообразных предметов, которые этих героев усиливают. Сложность «Доты» — одновременно ее главный бич (не каждый новый пользователь готов потратить условные 50 часов на самое минимальное освоение) и главное достоинство: звучит подозрительно, но именно эта во многом мультяшная игра с ее сумасшедшей вариативностью и миллионом тонкостей по своему принципу наиболее близка к профессиональному спорту. Здесь, к примеру, как и в футболе, есть четкое разделение ролей — в каждой команде есть так называемые коры (грубо говоря, нападающие; делятся на керри и мидеров), оффлейнеры (грубо говоря, полузащитники) и саппорты (грубо говоря, защитники, которые чаще тащат рояль, чем на нем играют), профессиональные клубы тут имеют по несколько тренеров, психологов и менеджеров. Фанатом Dota 2, кстати, является лидер сборной России по футболу Александр Головин.

Учитывая все вводные, профессиональная сцена в «Доте» является наиболее развитой среди всех киберспортивных дисциплин: регулярно проводимые турниры, на которых разыгрываются миллионы долларов, смотрят сотни тысяч фанатов единовременно. Главным событием года во вселенной Dota 2 является The International — проще говоря, чемпионат мира. В 2023-м он пройдет уже в 12 раз.

Российский спорт массово «отменяют», почему на The International так много россиян?

close 100% Во время Международного чемпионата по Dota 2 в Сиэтле, 2017 год Elaine Thompson/AP

Сразу оговоримся: The International хоть и считается чемпионатом мира по «Доте», но вместо сборных там выступают клубы (состязания национальных команд в этой киберспортивной дисциплине практически не проводятся). Профессиональная сцена в Dota 2 традиционно делится на несколько регионов (Восточная Европа, Западная Европа, Китай, Северная Америка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия), лучшие представители каждого из них, путем рейтингового отбора и квалификаций, попадают на TI. Но в первую очередь именно как представители конкретного региона, а не отдельной страны.

Если в том же футболе российские и украинские команды решениями международных федераций не могут играть друг с другом с 2014 года, то «Дота»-сцена до 24 февраля 2022-го была редким примером абсолютного единения. СНГ-организации (регион тогда назывался именно так, Восточной Европой его стали именовать позднее), сильнейшими из которых были именно российские и украинские коллективы, безо всяких проблем пересекались на турнирах (в том числе тех, что проходили в Москве и Киеве), жали друг другу руки, российский игрок в украинском клубе (и наоборот) был обыденным явлением. Когда в 2021 году российская команда Team Spirit с двумя украинцами в составе сенсационно стала чемпионом The International, победе, опять же, радовался весь СНГ-регион без исключения.

После начала российско-украинского конфликта ситуация изменилась, но не критически. Да, некоторые российские команды релоцировались в Сербию и Армению (но все равно идентифицируются всеми именно как российские), да, составу отечественного Virtus.pro временно пришлось выступать под другим названием из-за тесных связей с российским бизнесом, да, тех же Virtus.pro дисквалифицировали с одного из турниров из-за того, что во время паузы их игрок нарисовал на мини-карте букву Z, — но на этом, пожалуй, и все. Участниками стартующего TI, кстати, стали и Virtus.pro (под оригинальным тэгом), и тот самый игрок — речь про россиянина Ивана «Pure» Москаленко.

Отношение к российским игрокам и командам в профессиональной Dota 2 — во многом заслуга Valve и других крупнейших организаторов турниров. Будучи частными организациями, они никогда и не думали отстранять дотеров из России, лояльно относились к отечественным организациям и вообще всячески продвигали принцип «киберспорт вне политики». К слову, Международная федерация киберспорта (которая к TI, впрочем, не имеет отношения) в этом августе сняла с россиян нейтральный статус, разрешив представителям страны выступать под флагом РФ.

Как итог — в соревновательной «Доте» до сих пор есть российско-украинские составы, команды из России и Украины все так же встречаются в очных матчах на турнирах, игроки-представители стран по-прежнему близко общаются друг с другом.

Хорошо, так за кого надо болеть?

close 100% Во время Международного чемпионата по Dota 2 в Сиэтле, 2017 год Elaine Thompson/AP

В этом году на The International выступят 100 игроков, в том числе 19 россиян — это самое массовое представительство какой-либо страны на турнире (далее по списку идут Перу и Китай, по 15 и 9 дотеров соответственно). Восточную Европу представят четыре команды (BB, 9Pandas, Team Spirit и Virtus.pro, все они фактически российские) — впервые в истории в таком внушительном количестве.

Сильнейшей командой региона и одним из фаворитов турнира вообще считается Team Spirit — чемпионы 2021 года (в общей сложности у СНГ всего две победы на TI), которые с тех пор заменили в своем составе лишь одного игрока, что является удивительной редкостью в «Доте». В составе «спиритов» выступают три россиянина и два украинца, включая сильнейшего керри мира Илью «Yatoro» Мулярчука.

BB — дотерский аналог мадридского «Реала» середины нулевых. Команда составлена из российских суперзвезд и в индивидуальном плане является едва ли не самой мощной в мире, однако уже как год не может достичь результатов, которые от нее ждут.

9Pandas — «темная лошадка» турнира, на протяжении сезона показывавшая нестабильную игру, от призовых мест на топовых соревнованиях до откровенных провалов. В составе «панд» выступает, возможно, сильнейший мидер TI — россиянин Глеб «Kiyotaka» Зырянов. А также самый узнаваемый российский дотер Роман «RAMZES666» Кушнарев, который в свое время был лицом крупных фуд- и бьюти-брендов, а также появлялся на обложках глянцевых журналов.

Virtus.pro до старта турнира видится слабейшим из российских представителей. По мнению аналитиков, успехом для коллектива станет выход в плей-офф (в следующий раунд из группового этапа пройдут аж 16 из 20 команд).

Выступят россияне на The International и в составе клубов не из Восточной Европы. Здесь особое внимание к себе привлекает команда самого медийного на данный момент российского игрока Антона «Dyrachyo» Шкредова — Gaimin Gladiators из Западной Европы. «Гладиаторы» в этом сезоне без шансов выигрывали почти все крупные турниры, чуть сбавив лишь за пару месяцев до TI, и, очевидно, считаются одними из главных фаворитов.

Еще по одному россиянину сыграют на The International за американскую TSM (Ильяс «Kasane» Гайнуллин) и западно-европейскую Entity (Владислав «Kataomi» Семенов). Оба коллектива едут на турнир в ранге середняков.

Дата проведения, формат и где смотреть

close 100% Climate Pledge Arena Ted S. Warren/AP

The International в 2023 году пройдет 12-29 октября. 20 команд были разбиты на четыре группы, в плей-офф турнира не выйдут лишь четыре из них. Сам TI пройдет в американском Сиэтле, финальные игры состоятся на Climate Pledge Arena вместимостью более 18 тыс. человек.

Смотреть все игры удаленно (и бесплатно) можно на платформе Twitch — кастить матчи будут как официальная русскоязычная студия, так и отдельные популярные стримеры.