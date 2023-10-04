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«Генри Шугар»: каким получился киносборник Уэса Андерсона по рассказам Роальда Даля

На Netflix вышел фильм Уэса Андерсона «Чудесная история Генри Шугара»

На Netflix вышел цикл короткометражных фильмов режиссера Уэса Андерсона, снятых по рассказам Роальда Даля: «Чудесная история Генри Шугара», «Лебедь», «Крысолов» и «Яд». В проекте снялись Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Дев Патель, Бен Кингсли, Ричард Айоади и Руперт Френд. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, почему «Чудесная история Генри Шугара» кажется новым словом в карьере кинематографиста и при чём тут Хичкок.

Человек, который утверждал, что может видеть с закрытыми глазами. Человек, который утверждал, что в детстве летал, как лебедь. Человек, который утверждал, что способен убить крысу, не касаясь ее. Человек, который утверждал, что у него на животе заснула ядовитая змея. Эту странную компанию раньше можно было обнаружить в литературе писателя Роальда Даля, а теперь — в кинематографе Уэса Андерсона, который возникает на экранах уже второй раз за год (честно говоря, страшно думать, чем мы должны будем расплачиваться за продленное лето и грандиозную фильмотеку 2023-го).

«Чудесная история Генри Шугара» в результате оказалась не полным метром, а первой из четырех короткометражек по рассказам Даля: она и «Лебедь» взяты из одноименного сборника, еще две — «Крысолов» и «Яд» — из сборника «Кто-то вроде вас». Первые три прежде не видели ни большого, ни маленького экрана, а вот с последней Андерсон выходит на сцену после тяжелейшего разогрева — Альфреда Хичкока (первый эпизод четвертого сезона антологии «Альфред Хичкок представляет», поставленный самим режиссером) и, что еще страшнее, непосредственно Даля (пятый эпизод второго сезона антологии «Непридуманные истории», вступление к которому записал сам автор). Не будем нагнетать саспенс: он справляется.

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Кадр из картины «Чудесная история Генри Шугара» (2023)

Netflix

На данном этапе уже странновато рекомендовать кому-то Андерсона: все, кто в нем души не чает, уже сами всё посмотрели, а тех, кого здешняя карамельная кукольность, поглаживающая все нужные чакры у нейроотличных людей, до смерти достала (или изначально бесила), за уши не притащишь, да это и не нужно. Тем более что сам постановщик после «Отеля «Гранд Будапешт» явно потерял интерес к тому, чтобы умасливать каких-то там людей вроде своих собственных зрителей, и снимает в свое удовольствие.

Звучит вроде бы скучно, но на самом деле интересного тут навалом — во всяком случае, для сочувствующих. Киносборник короткометражек (не имеющий, кстати, общего названия) кажется чем-то качественно новым в фильмографии режиссера. Раньше в своем игровом кино Андерсон (который Даля, к слову, адаптирует уже второй раз — до этого был мультфильм «Бесподобный мистер Фокс») составлял свою конфетную реальность из пестрых лоскутков нашей, вроде как выискивая особенно причудливые и пестрые камешки на вполне обыкновенном пляже. Эта реальность выходила крайне условной, но населявшие ее герои ей все-таки подчинялись.

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Кадр из картины «Чудесная история Генри Шугара» (2023)

Netflix

В «Генри Шугаре» Андерсон в каком-то смысле перестает снимать кино в своем стиле, а формирует отдельный медиум со своими правилами.

Он осознает свою текстогенность — и гордится ею. Считается, что кинематограф как аудиовизуальное искусство должен показывать, а не рассказывать. Здесь эти соображения вообще не актуальны: персонажи без конца тараторят текст так, как если бы это была не экранизация рассказов, а визуализация аудиокниги (в конце каждой короткометражки еще идет короткая справка об обстоятельствах написания рассказа). Некоторых предметов физически нет, и актеры (скромная по меркам режиссера компания из Бенедикта Камбербэтча, Рэйфа Файнса, Дева Пателя, Бена Кингсли, Ричарда Айоади и Руперта Френда) отыгрывают их наличие. И, напротив, не отыгрывают некоторые действия и эмоции, вместо этого обозначая их на словах.

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Кадр из картины «Чудесная история Генри Шугара» (2023)

Netflix

Фильм существует на стыке театра и кино. В нем всё сделано: кажется, проект целиком снимался в павильоне, и за союзом оператора и художника-постановщика (двигается не только камера, но и декорации) следить не менее интересно, чем за сюжетом. Четвертой стены тут тоже, разумеется, нет, все эти рассказы обращены напрямую к зрителю, персонажи иногда игнорируют возведенные границы (забавная параллель с гэгом из «Голого пистолета», где Лесли Нильсен невозмутимо огибает стену, как бы проходя сквозь нее), а еще часто пользуются услугами возникающих в кадре механиков сцены.

Занятно при этом, что за здешним лютым формализмом не теряется некая человечность. В принципе 40 минут «Чудесной истории Генри Шугара» уделывают предыдущие полтора часа «Города астероидов», где в фильм о постановке вымышленной пьесы была помещена экранизация этой самой пьесы; коротыш представляет собой рассказ в рассказе в рассказе в рассказе. Однако во внезапной нежности «Чудесной истории», холодной суровости «Лебедя», черном юморе «Крысолова» и «Яда» встречается какая-то парадоксальная житейскость. Которая, да, поглаживает все нужные чакры.

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Кадр из картины «Чудесная история Генри Шугара» (2023)

Netflix

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