Умер Вячеслав Гришечкин — подполковник Староконь из сериала «Солдаты»

Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин ушел из жизни в возрасте 61 года. В начале сентября артист попал в больницу, а последнюю неделю провел в реанимации в тяжелом состоянии. Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Последние годы оказались непростыми для Гришечкина: умерла его жена, а новая возлюбленная бросила накануне росписи в ЗАГСе. Какой была жизнь актера и как прошли его последние дни — в материале «Газеты.Ru».

Болезнь сердца

Актер сериалов «Бригада», «Солдаты» и «Счастливы вместе» Вячеслав Гришечкин умер в возрасте 61 года из-за болезни сердца. Об этом газете «Комсомольская правда» рассказала основатель благотворительного движения «Артисты воинам России» и бывшая возлюбленная актера Диана Бичарова.

«У него не выдержало сердце», — сообщила Бичарова.

По ее словам, актер должен был в ближайшем будущем отправиться на гастроли в Санкт-Петербург, о чем он лично рассказывал ей в начале сентября. «Билеты были куплены, а потом он позвонил и сказал, что не сможет из-за плохого самочувствия», — рассказала она.

close Актер Вячеслав Гришечкин в роли майора Староконя в сериале «Солдаты» (2004) Актер Вячеслав Германович Гришечкин в гримерной перед спектаклем, 1987 год Артист московского Театра-студии на Юго-западе Вячеслав Гришечкин, 1988 год Актер Вячеслав Гришечкин во время съемок сериала «Петя Великолепный» режиссера Луиса Оргуэлла, 2006 год Актеры Ольга Хохлова, Вячеслав Гришечкин и Ольга Будина (слева направо) во время съемок фильма «Мореплавания Солнышкина», 1998 год Полную галерею можно посмореть

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По данным Telegram-канала Mash, незадолго до госпитализации Гришечкин находился в частном реабилитационном центре в подмосковном Одинцово, куда якобы «был отправлен из-за проблем с алкоголем». После двух суток, проведенных в центре, актеру стало плохо. У него резко поднялась температура до 39 градусов, и 7 сентября его доставили в больницу.

Последние дни артист провел в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

У актера и раньше были проблемы с сердцем. В феврале 2023 года Гришечкин сам рассказывал mk.ru, что попал в больницу с подозрением на инфаркт. Тогда медики поставили ему стент в область левого легкого. Тогда он поделился с изданием, что очень переживал из-за тяжелого расставания с Дианой Бичаровой.

«Феерический актер»

Информацию о смерти артиста подтвердил его коллега, актер Театра-студии на Юго-Западе Антон Белов. «Вячеслав Германович... Родной... Покойся с миром! Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра», — написал Белов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Один из главных героев сериала «Солдаты», актер Алексей Ошурков назвал Гришечкина феерическим актером, всегда готовым прийти на помощь.

«Феноменальный, прекраснейший, феерический артист, он делал очень много добрых дел. Он всегда откликался на человеческое горе, страдания. Этому я был лично свидетель. Вот таким он мне запомнился, всегда готовый помочь не только на работе, но и в жизни», — сказал он.

Шоумен Гоген Солнцев заяви, что у артиста были проблемы с алкоголем. Он утверждает, что в последнее время Гришечкин «беспробудно пил», проводил время в непонятных компаниях, поругался с друзьями и закрылся в себе. По словам шоумена, он пытался помочь актеру, но тот отмахивался. Солнцев также сообщил, что из-за проблем Гришечкина им начали пользоваться непорядочные люди, которые втягивали артиста в сомнительные истории.

Директор Гришечкина опроверг слухи об алкоголизме артиста в разговоре с Telegram-каналом Shot. По словам директора, имя которого не указали, Гришечкин уже давно не употреблял алкоголь, а в больнице находился из-за проблем с сердцем.

Смерть жены, расставание с невестой

Последние годы оказались для Гришечкина непростыми. Четыре года назад жена артиста скончалась от онкологического заболевания. Они прожили в браке 25 лет.

В январе прошлого года актер встретил новую любовь — продюсера Диану Бичарову. Разница в возрасте между ними — 26 лет. Ради нее он похудел на 15 килограммов, радовал ее подарками, в частности, преподнес Бичаровой яхту, пишет mk.ru. Пара должна была расписаться в декабре 2022 года, но возлюбленная артиста накануне свадьбы разорвала отношения и ушла к другому. Артист очень тяжело переживал разрыв.

Карьерный путь и главная роль

Вячеслав Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. Подростком он дебютировал в постановке «Соловей» Валерия Беляковича, а затем отучился на актерском факультете ГИТИСа, окончив его в 1983 году.

Выступал на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ), был художественным руководителем Волжского драматического театра, а также входил в труппу московского Театра на Юго-Западе. С 2017 года артист руководил театральной студией при Московском университете МВД России.

Сыграл в 167 фильмах и сериалах. Наибольшую известность актеру принесла роль подполковника Староконя в сериале «Солдаты». Он также играл в сериалах «Бригада», «Марш Турецкого», «Счастливы вместе» и «Каменская».

В 1994 году получил звание «Заслуженный артист России», а в 2013 году — орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.