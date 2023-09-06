Мотопробеги, концерты, аллея памяти: как фанаты отметят 50-летие со дня рождения Шатунова

Экс-солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову 6 сентября могло бы исполниться 50 лет. Певец ушел из жизни 23 июня 2022 года вследствие острой сердечной недостаточности, но его фан-клубы до сих пор активны в соцсетях. Самые преданные фанаты объединяются в команды и устраивают масштабные мероприятия и акции в память о кумире. О том, что поклонники готовят к 50-летию со дня рождения Шатунова, рассказывает «Газета.Ru».

«После того как в 1987 году я впервые увидела Юру, он навсегда попал в мое сердце. Мне посчастливилось обнять его на концерте в Москве. Отстояла очередь за автографом, он за столиком сидел. На фотографии он в леопардовой кофточке, я ее храню. Очень жаль, что Юра так рано ушел! Непонятно, сам или ему «помогли». У нас в команде есть группа, которая занимается расследованием всей подноготной этой ситуации, буквально на пазлы все раскладывает. Мы не можем спокойно жить, его несправедливый уход нас не отпускает.

Эта трагедия конкретно выбила меня из жизни. Я с трудом пришла на прощание, собрала корзину из белых роз. Церемония захоронения была закрытой, но я все равно пришла. Конечно, хотелось как-то отблагодарить Юру. Считаю, что он достоин человеческого отношения, памяти.

На 40 дней после ухода Юры мы встретились с людьми, пообщались и решили организовать группу «Наш Шатунов» в «Одноклассниках». Отдельно мы общаемся в чате активистов в мессенджере. За этот год мы много всего сделали.

В августе прошлого года я отвела ребенка к бабушке и уехала на родину Юры. За неделю наладила связи, проложила дорогу к Оренбургскому детскому дому, побывала на его малой родине в Кумертау, Акбулаке, Старой Отраде, нашла дом его семьи. В группе «Наш Шатунов» освещала свой маршрут. Представилась внештатным сотрудником Первого канала и добилась разрешения разместить в Старой Отраде баннер с Юрой. Было обидно, когда администрация села приписала это себе. В тех краях мы также разместили еще два баннера.

Со мной встретились глава администрации, учительница Юры Галина Ивановна. Я у нее жила, мы сдружились, ездили на кладбище к маме Юры.

Собрала достаточно информации и пишу книгу об истории Юры, основанную на достоверных фактах. Например, в интернете пишут, что когда Юре было три года, его родители развелись, — это неправда.

Вернувшись из поездки, поставила цель установить мемориальные плиты на школах и интернатах, в которых был Юра. И на сегодняшний день эти плиты из лазурита едут из Красноярска — с фотографией Юры и надписями о том, что он здесь когда-то учился. 6 сентября на его родине в Кумертау будет торжественное открытие плиты в школе-интернате (она сейчас называется гимназией).

В мае я ездила в Акбулак и Кумертау, поставила там рекламные щиты с Юрой. Мы платим за них аренду 8 тыс. рублей в месяц. Юрочка сейчас высоко, улыбается всем с баннеров, люди проезжают и лишний раз его вспоминают. На Цветном бульваре в Москве в память о Юре мы высадили гранатовые рябины, прижились хорошо. Ягода не успела созреть до конца, детишки уже обобрали. Не знаю, как мне удалось этого добиться, но могу сказать, что Юра мне помогает! А возле Троекуровского кладбища в память о Юре и Сергее Кузнецове (основатель и первый руководитель группы «Ласковый май». — «Газета.Ru») высажены березки, за которыми мы ухаживаем. Каждый месяц, 7 и 23 числа — в дни ухода Кузи и Юры — мы несем на кладбище букеты цветов. Наши представители в Оренбурге ходят на могилу к Сергею.

Следующий этап — на территории 24-го интерната в Москве, где Юра с «Ласковым маем» числился и репетировал, в сентябре мы с детишками будем высаживать целую аллею из голубых елей. Уже получили разрешение, закупаем деревья.

Мы также планируем мотопробег в день 50-летия со дня рождения Юры, уже получили 54 флага из разных городов, регионов и даже стран — Казахстана, Германии. 6 сентября в 09:00 мы едем на кладбище, а потом — на Нижние Мневники, откуда стартует большой мотопробег, в котором примут участие 28 байков. На каждом мотоцикле будут флаги, едем через всю Москву, доберемся до Кантемировской, где Юра жил. Споем там его песни, посигналим, пошумим, напомним народу, что в этот день родилась легенда. Пригласить один «мотик» стоит 6 тыс. рублей, наша группа это осиливает. Потом проедем через интернат, по центру обратно, а в 19:00 готовим концерт.

Мы не просим ни у кого деньги на наши проекты, не имеем спонсоров — все сами. У нас есть группа, в которой сейчас 258 человек».

Александр Фаворит, «Фан-клуб памяти Юрия Шатунова в Санкт-Петербурге»:

«В 1980-х годах я работал администратором в «Ленконцерте» и организовывал первые выступления «Ласкового мая». Тогда же я познакомился с 15-летним Юрой, мы поддерживали общение вплоть до его последнего концерта в Петербурге в 2022 году. Но подробно о том, как мы познакомились и какие у нас казусы происходили, я никому не рассказываю, это личное. Меня привлекало его творчество и отношение к зрителю, он нравился мне как артист и человек.

close 100% Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов во время выступления, 1989 год Роберт Нетелев/ТАСС

Еще при жизни Юры я возглавил его основной фан-клуб в Петербурге, сейчас это группа его памяти. В соцсетях группа появилась в 2021 году, но фактически она берет начало в 1987-м, когда Юра впервые приехал в наш город. Мы организуем вечера памяти, встречи поклонников, готовим концерты ко дню рождения Юры.

У меня есть основная команда из семи человек, которая работает в полную силу. Мы все делаем за свои деньги, со своих зарплат и пенсий, никаких сборов не проводим. Снимаем в аренду залы для мероприятий.

К 50-летию со дня рождения Юры мы готовим грандиозный концерт, где будет много сюрпризов, о которых знаем только мы. Например, там выступит заслуженный артист России (имя пока в секрете). Будет интересная и разнообразная программа с песнями Юры, разделенная на три блока, — его детство, средний блок и последний. Ожидаем две премьеры песен памяти Юры и три премьеры стихов, написанных ко дню его рождения.

В нашем городе существует три группы его памяти, но мы между собой не очень хорошо общаемся, хотя делаем одно дело. При этом дружим мы с разными фан-клубами памяти Юры — с омским, новосибирским, мурманским. На наши мероприятия приезжают люди из разных городов».

Елена Кобызева, фан-клуб «Юра Шатунов — легенда» (Санкт-Петербург):

«Когда нам было по 15-17 лет, не влюбиться в Юру было невозможно. Это сейчас мы начинаем знакомиться с его творчеством более плотно, а тогда была только любовь — с первого взгляда и на всю жизнь. Я не была знакома с Юрой лично. Живя в Арзамасе, в 2009 году посетила его концерт. Для провинциального города это было огромное событие. Небольшая сцена в центре города, я в первых рядах, Юра в двух метрах от меня. Я ему еще чьи-то записки передавала. Это было, конечно, неописуемо.

close 100% Юрий Шатунов, 1989 год Evguenii Matveev/Global Look Press

Любовь к Юре я несу через всю жизнь, храню его фотографию, купленную в 1988 году. Таких, как он, больше не будет — как и такого переворота в моем сознании, который случился в юности благодаря Юре. Мы, советские дети, ничего другого не видели, и тут такой красавец и прекрасный человек пришел в нашу жизнь. Юра запомнился мне чистым, добрым, лучезарным человеком. Конечно, он был закрытым, но в этом его можно понять. О Юре никто не говорил плохо, он был далек от скандального шоу-бизнеса.

А потом случилось то, что случилось в прошлом году... Да, это невозможно передать словами, потому что жизнь разделилась на «до» и «после». Я искала соратников, которые могли бы разделить со мной эту боль. Когда было 40 дней после ухода Юры, пошла на небольшой вечер памяти в Санкт-Петербурге. Там мы познакомились с ребятами, с которыми до сих пор вместе. Во «ВКонтакте» мы создали группу «Юра Шатунов — легенда». С тех пор мы провели несколько вечеров памяти.

close 100% Участники фан-клуба «Юра Шатунов — легенда» Личный архив Евгении Кобызевой

Через год после ухода Юры мы организовали мотопробег — это было зрелищное событие, по Петербургу ездили мотоциклы с флагами и песнями Юры. На 50 лет мы готовим флешмоб — надеемся, он пройдет на Дворцовой площади, ждем разрешения от мэрии. И также будет мотопробег, желающих поучаствовать в нем много. Мы поедем и на трибьют-концерт в Москву, который состоится 17 октября в «Крокус Сити Холле», где популярные артисты споют песни Юры, там будет присутствовать его семья.

Сейчас мы понимаем, что Юра — мальчик из нашей мечты, из нашей юности, — ушел, а мы еще пока здесь. И какой-то дух молодости в нас вселился, нам хочется делать концерты и другие мероприятия в память о нем. Боль не утихает, мы ездим на кладбище. Молодому поколению, наверное, этого не понять, потому что сейчас много кумиров».

Венера Салеева, группа «Сквер имени Юрия Шатунова в Челябинске»:

«Когда Юра ушел из жизни, меня добавили в группу о присвоении одному из скверов в Москве его имени. У меня еще заболела мама, ее не стало в октябре — была двойная потеря, депрессия, ревела сутками. Потом я решила помочь москвичам и собрать подписи в Челябинске. Ушла в это и стала забываться. Ходила по шесть часов, за две недели собрала 2,5 тыс. подписей. А наши начали возмущаться: «Почему именно за Москву? Мы туда не ездим. Давайте в нашем городе это делать».

Начала изучать, к кому обращаться, какие куда подавать документы. Обратилась к губернатору, мэру, председателю Гордумы, в управление культуры. Меня везде принимали хорошо, все Юру любят. Мы собрали 3,4 тыс. подписей. Группа появилась у нас 26 декабря 2022 года.

23 июня, через год после ухода Юры, мы своими силами организовали концерт. Поклонники сами скидывались, спонсоров не нашли. Это был первый концерт, который я готовила. Всю свою жизнь занималась бизнесом, а Юра сподвигнул меня на творчество.

А 24 августа состоялась комиссия, где мне пообещали выделить сквер, которому будет присвоено имя Юры Шатунова. Конечно, некоторые были против, потому что мы претендовали на «Арт-сквер» в центре города на набережной реки Миасс. Кто-то был против, потому что Юра — не челябинский, другие говорили: «Ну и пусть, у нас многие улицы названы фамилиями нечелябинских». Потом начальница управления культуры и главный архитектор выразили заинтересованность нашей идеей и пообещали подумать, какую территорию нам выделить. После Дня города, который будет 8-9 сентября, нас вторично вызовут.

У нас планы огромные. На комиссии нам предложили сделать аллею памяти Юры. Потом, в будущем, конечно, хотим поставить памятник. Либо вместе с Кузей, либо отдельно.

В день 50-летия со дня рождения Юры в «Арт-сквере» мы проведем концерт, на котором выступят местные артисты и детские коллективы. Они исполнят как песни Юры, так и посвященные ему композиции».

Ксения, фан-клуб «Юрий Шатунов | Yuriy Shatunov» (Уфа):

«В начале 2000-х я случайно услышала песню Шатунова «Твой дневник», которая доносилась из магнитофона на кухне. Потом услышала песню «Я перессорился с дождем» и не могла остаться равнодушной. Была маленькая, училась тогда в начальных классах, но эти песни меня очень зацепили. С годами все это как-то подзабылось, пока в 2008 году я снова не услышала его песни, на этот раз уже «Майский вечер». Мы с семьей куда-то ехали, а у папы в машине был диск с различными исполнителями, среди которых был и Юра. Я вспомнила, что когда-то уже слышала этот голос. С тех пор стала основательно увлекаться его творчеством, следя за всеми гастролями и новостями.

close 100% Певец Юрий Шатунов во время выступления на вечере песен певца Димы Билана в рамках конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2021» в Сочи Вячеслав Прокофьев/ТАСС

С Юрой лично, к сожалению, не встречалась, только на концертах в процессе дарения цветов. И в соцсетях удалось с ним лично пообщаться, за что я очень благодарна судьбе. Юра мне запомнился добрым, светлым, мудрым человеком. В нем слились всевозможные хорошие качества.

Человек, у которого не было детства, подарил это детство многим другим. Он не знал родительской любви, но сам стал любимчиком миллионов. Юра для меня — великий артист мирового масштаба. Не осталось человека, который бы не слышал хотя бы одну его песню. Юра многому нас научил своими поучительными фразами. Он всегда очень любил пошутить, на концертах всегда была теплая атмосфера.

Фан-клуб создан мной давно, еще в 2016 году, он был и остается одним из самых информативных пабликов о творчестве Шатунова. И Юра его заметил, дав добро на это дело. Я хочу, чтобы память о Юре жила достойно, со своей стороны делаю все возможное, что могу лично я. Собираю фотографии с концертов и различных фотосессий, мероприятий, указываю город и дату, когда это состоялось, для удобства аудитории фан-клуба.

Юры нет, но это не повод прекратить вести страницу о нем. Наоборот — мне очень хочется собрать всевозможные материалы в память о нем, это меня мотивирует. Ведь люди, подписавшиеся на сообщество, хотят видеть как можно больше материала о Юре, редкие кадры, чем я и занимаюсь. Покупаю снимки у фотографов, которые когда-либо сотрудничали с Юрой, чтобы дать этим фотографиям свет. И это не работа, это удовольствие, на которое я трачу все свое свободное время. Не имею с этого ни копейки, я не блогер, наоборот, вкладываю большие средства в то, чтобы выкупить новые фото Юры для поклонников. Помощников у меня нет, никому не доверяю. Сейчас в сети очень много фотошопа, к сожалению, а в моей группе собраны исключительно оригинальные фото Юры.

В офлайн-мероприятиях участвую по возможности. В моем городе мало знакомых единомышленников, а самой организовывать — большая ответственность. Все, что я могу, это выступить на вечере памяти».