«Тот концерт Клинтон вспоминает до сих пор». Интервью Игоря Бутмана — о джазе, хоккее и зарубежных гастролях

IX Международный фестиваль «Джазовые сезоны» пройдет 19-20 августа в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские». В нем примут участие десятки российских и зарубежных музыкантов, включая Ларису Долину, Дмитрия Маликова и Евгения Маргулиса. Художественный руководитель «Джазовых сезонов» Игорь Бутман рассказал «Газете.Ru» об организации фестиваля, восходящих звездах джаза и зарубежных гастролях в 2023 году, а также вспомнил о выступлении перед Владимиром Путиным и Биллом Клинтоном.

— В 2023-м «Джазовые сезоны» пройдут уже в девятый раз. Чем фестиваль в этом году будет отличаться от своих прошлых вариаций?

— В первую очередь, артистами, которых мы представим. В этом году у нас очень интересный состав: все, кто выступит на предстоящих «Джазовых сезонах», — оригинальные личности, блестящие музыканты. Например, Billy`s Band, наши коллеги из Петербурга. Или Дмитрий Носков — когда его слушаешь с закрытыми глазами, видишь перед собой Фрэнка Синатру. Или Дмитрий Маликов, который представит джазовые композиции и, может быть, споет несколько своих песен, любимых не только почитателями джаза, но и поклонниками поп-музыки. Или Евгений Маргулис. Кроме того, Николай Левиновский прилетает к нам из Нью-Йорка, мы будем играть его новые произведения. Также я бы порекомендовал выступление Игоря Бутмана и Ларисы Долиной (улыбается).

В этом году у нас будут работать две площадки, на которых мы представим как очень известных музыкантов, так и молодых. Количество гостей увеличивается, у них возникают различные пожелания относительно того, кого они хотели бы услышать, поэтому мы решили сделать дополнительную сцену. В одном месте соберутся лучшие силы отечественной культуры и некоторые наши зарубежные друзья. Это будет международный праздник, где можно отдохнуть как музыкально, так и физически.

— Почему местом проведения «Сезонов» вновь были выбраны «Горки Ленинские»?

— Это уже традиция, нам там очень нравится. «Горки Ленинские» — музей-заповедник с богатой историей, где прекрасная природа, необыкновенная атмосфера и много интересного. Например, там есть усадьба Морозовой, в которой свои последние годы прожил Ленин. К счастью, у нас великолепные отношения с музеем и руководством Московской области, которое нам действительно очень сильно помогает, понимая, что это любимое многими событие.

close 100% Пресс-служба фестиваля «Джазовые сезоны»

— Есть ощущение, что целевой аудиторией джаза в России являются уже достаточно взрослые люди. Как часто вы видите молодежь на своих мероприятиях — в том числе на «Джазовых сезонах»?

— К нам приходит очень много молодежи. Это, в частности, ученики музыкальных школ, вузов, которые хотят увидеть не только взрослых артистов, но и кумиров-ровесников. Им интересна музыка, потому что она дает возможность узнать что-то новое, освежиться, зарядиться. Меня также очень радует, что к нам приезжают семьями — и с маленькими детьми, и с подростками.

Помимо джаза на «Сезонах» мы предложим много других активностей. Можно будет, например, поиграть в хоккей с ребятами из школы Фетисова, которая находится неподалеку. Или в настольный теннис — если на первом фестивале у нас было всего два стола, то в прошлом году мы поставили столов 15.

— Кто, на ваш взгляд, является величайшим джазменом в истории страны? И кто сделал для его популяризации больше других?

— Одного человека здесь назвать невозможно, это будет целый перечень великих музыкантов. Леонид Утесов, Исаак Дунаевский, Алексей Козлов, Николай Левиновский, Леонид Чижик, Георгий Гаранян, Алексей Кузнецов, Игорь Бриль, Геннадий Гольштейн, Давид Голощекин. Великолепный аранжировщик Виталий Долгов, написавший огромное количество отличной музыки. Блестящий трубач Герман Лукьянов, композитор Юрий Саульский. Вадим Сакун, Борис Рычков, Александр Осейчук — великолепный преподаватель и музыкант. Эти и не только люди сделали многое для джаза в нашей стране.

— Вы продолжаете активно гастролировать по миру. Какие зарубежные концерты у вас планируются в ближайшее время?

— У нас запланированы гастроли в Таиланде, Турции, Индии и Омане, где мы сыграем с американской звездой Рэнди Бреккером. Также были планы поехать выступать в США, но это пока под вопросом — интерес с их стороны есть, однако мы все никак не можем найти время в расписании. Очень насыщенный сезон.

close 100% Пресс-служба фестиваля «Джазовые сезоны»

— Какую музыку вы слушаете дома? Конечно, помимо джаза.

— Кроме джаза я слушаю всего понемножку. И классическую музыку, и популярных исполнителей. И даже оперу стал сейчас чуть-чуть слушать. Делаю это, чтобы быть в курсе происходящего в музыке. Это помогает в профессиональной деятельности — мне надо понимать, что интересно аудитории. Конечно, я не собираюсь метаться по стилям, менять его каждый год, но все же хорошо, когда ты идешь в ногу со временем, можешь найти в других жанрах новые художественные интонации, краски. В общем, не могу сказать, что прямо много слушаю другие жанры. Но слушаю — в том числе свой любимый старый рок.

— Оглядываясь на свою жизнь и карьеру, можете ли вы назвать человека или нескольких людей, которые оказали наибольшее влияние на ваше становление как музыканта?

— Думаю, это мой отец. А также Геннадий Гольштейн и Давид Голощекин. Еще мне в жизни повезло встретиться с таким интересным человеком, как барабанщик Евгений Губерман, с которым мы учились и работали вместе.

— В уникальных профессиях есть неочевидные для обычных людей ограничения. Например, футболистам строго запрещен лыжный спорт, так как он плохо сказывается на связках. Какие подобные ограничения есть у джазменов?

— Вы знаете, есть такой анекдот. Приходит еврей к раввину и спрашивает: «Скажите, можно ли в Великую субботу смотреть на раздетую женщину?» Раввин отвечает: «Да, можно». Еврей продолжает: «А можно ли смотреть на это? А вот на это?» Ответ раввина остается таким же: «Да, можно». В конце концов еврей, устав от вопросов, говорит: «А на что же тогда нельзя смотреть праведному человеку?» И раввин ему отвечает: «На сварку!»

Вот то же самое и у джазового музыканта (смеется). Нам во всем просто надо знать меру — и во вредных привычках, и в занятиях спортом. Но самое главное: не останавливаться в развитии и постоянно искать новые средства самовыражения.

close 100% Пресс-служба фестиваля «Джазовые сезоны»

— Вы неоднократно выступали перед политиками — как российскими, так и зарубежными. На ваш взгляд, кто среди всех них разбирается в джазе лучше всего?

— Мне кажется, лучше всего в джазе разбирается наш президент. Много лет назад, в июне 2000 года, я выступал перед ним и тогдашним главой США Биллом Клинтоном. Тот концерт Клинтон вспоминает до сих пор — в частности, о нем он говорил в одном из интервью этого года. Настолько на него произвело впечатление наше выступление! И этот концерт предложил провести как раз Владимир Путин.

За свою карьеру я действительно выступал перед многими мировыми лидерами — председателем КНР, Маргарет Тэтчер, Михаилом Горбачевым, Борисом Ельциным, президентами Австрии и Южной Кореи. И среди них всех, по моему мнению, лучше всего разбирается именно Путин.

— Есть ли в России молодой джазмен, имя которого пока не особо известно аудитории, но который в будущем обязательно станет мировой звездой?

— Насчет «обязательно станет» — не знаю. Если же говорить о потенциале, то он есть у нескольких музыкантов. Это, например, Евгений Побожий, который победил на самом престижном джазовом конкурсе в Вашингтоне. Считаю его одной из потенциальных звезд мирового джаза. Или Антон Чекуров — интересный и талантливый саксофонист, который пишет свою музыку, блестяще владеет инструментом, очень ответственный человек. Как только они найдут свою интонацию, сразу станут безоговорочными лидерами мирового джаза.

Еще назову Ивана Акатова — трубача, который имеет все шансы стать выдающимся музыкантом. У этих и некоторых других ребят можно услышать ноты, которые я не встречал нигде. И это вселяет в меня оптимизм.

— Почти 15 лет назад вы участвовали в шоу «Ледниковый период», где соревновались с Романом Костомаровым, у которого в этом году произошло несчастье. Общались с ним после случившегося?

— Слежу за Романом через новости, интернет — и восхищаюсь его мужеством, силой. Он является олимпийским чемпионом, а олимпийскими чемпионами просто так не становятся. Не думаю, что ему сейчас нужны какие-то слова от меня, при этом уверен — он внутренне чувствует поддержку всех его друзей и коллег. Желаю Роме, с которым мы так давно знакомы, скорейшего восстановления! Он сейчас показывает всем, как надо жить. И, конечно, спасибо нашим врачам, что не отпустили Рому, помогли ему победить болезнь. Мы с ним еще обязательно пообщаемся.

close 100% Пресс-служба фестиваля «Джазовые сезоны»

— В прошлом году у вас произошло важное событие в личной жизни — вы женились. Ваша супруга Анна — представитель другого, более молодого поколения. Изменила ли она в вас что-то?

— Никаких изменений не произошло, все идет по плану, живем потихоньку (смеется). Понимаете, возраст для меня — просто число. Дух, сердце и мысли у меня юные. Я ведь джазмен, а искусство делает нас молодыми. Кроме того, стараюсь поддерживать себя в форме: занимаюсь в тренажерном зале, бегаю, 3-4 раза в неделю играю в хоккей.

Так что со мной рядом просто находится любимый человек — и все. Человек, который меня понимает, слушает, поддерживает.

— Есть ли в вашем прошлом что-то, о чем вы жалеете? Может быть, чего-то не сделали, о чем мечтали?

— Все то, что я еще не сделал, могу сделать в будущем и уже делаю сейчас. Главное — желание. Нельзя позволять себе лежать на диване и жалеть, надо брать и делать. Ничего не заканчивается ни в 60 лет, ни в 90.