«У артистов с черным пиаром максимально токсичная аудитория»: интервью музыканта Free Flow Flava

12 августа в московском клубе «16 Тонн» выступит один из самых известных российских битмейкеров Free Flow Flava. В интервью «Газете.Ru» артист рассказал о своем детстве, использовании советской музыки в творчестве и негативном отношении к черному пиару.

— 11 августа у вас был концерт в Питере, 12-го вы выступите в Москве. Вас не утомляет такой насыщенный график?

— Считаю свой график выступлений весьма лайтовым. Он не про изнурительные туры и десятки городов, а больше о ламповых тусовках единомышленников. Не про количество, а про качество. Я люблю концерты, потому что люди заряжают энергией, которую больше нигде не получишь. Это приятное чувство, когда ты вместе со слушателем находишься в одном помещении — и на одной волне.

— Как бы вы описали стиль своей музыки? Какой жанр в ней преобладает? Меняется ли она со временем?

— Не перестаю называть это lo-fi. Именно он заложен в фундаменте моего творчества. Многие называют его ethnic, но я считаю, что это уже немного не то. Да, в моих треках преобладают этнические мотивы азиатских культур, однако упор я делаю именно на хип-хоп-составляющую. Что касается изменений, то со временем стал больше экспериментировать. Все же 10 лет делать один лишь хип-хоп — довольно тяжело. Сейчас мне все больше нравятся брейкбит, фонк, трэп. Но все равно не забываю истоки и обязательно делаю что-то в своем привычном, исконном стиле.

— Какими музыкантами вы вдохновлялись в начале творческого пути? Стремились ли кому-то подражать — или сразу начали искать свой стиль?

— Я часто говорю, что вдохновился такими артистами, как Mujo情, Buddah Killah, Lord Beatjitzu. Именно у них я перенял звучание, первые мои треки очень похожи на их. Уже позднее получилось найти свой стиль: это произошло само по себе, спонтанно, я не стремился к этому.

— Чье творчество привлекает вас сейчас?

— Сейчас мне нравятся Czarfase, MF Doom, Ларри Джун, The Alchemist. Что-то в этом духе.

— Можно ли услышать вашу музыку в фильмах, сериалах, играх? Поступают ли вам предложения — или сами предлагаете сотрудничество такого плана?

— Мне очень часто пишут создатели игр, это не AAA-проекты, но все же. Мою музыку часто можно услышать у автоблогеров — или на боях без правил. Навязываться очень не люблю, для меня неприемлемо писать разным издательствам: «Вот моя музыка, возьмите, пожалуйста». Но тем, кто слушает, кому нравится, кто хочет сотрудничать, я никогда не отказываю.

— На каких музыкальных фестивалях вы выступали? Что стало самым запоминающимся в этом опыте?

— Это сложный вопрос, потому что фестивалей с моим участием — вагон и маленькая тележка. От фестивалей японской культуры до Дня города. Что-то одно выделить не могу. Мне одинаково понравилось как на автомобильных мероприятиях, так и музыкально-тематических — например, FU-JI. Поэтому не буду выделять что-то одно. Лучше скажу — зовите еще (улыбается).

close 100% Free Flow Flava Из личного архива

— Что вы чувствуете, слушая свою музыку в записи? Получается ли расслабиться и кайфовать — или больше обращаете внимание на техническую сторону?

— Слушаю свою музыку только на концертах. Если она попадается мне где-то в другом месте — например, в такси, сразу переключаю или прошу переключить. Не могу это делать: слышу только недочеты по технической части. Просто в момент создания трека ты проигрываешь его 500 раз, потом играешь его на концертах. В итоге от него становится уже невыносимо.

— О вашей биографии не так много известно. Где вы родились, как проходило ваше детство?

— Родился я в Удмуртской Республике, в городе Глазове. Это индустриальный городок с населением в примерно 100 тыс. человек. Родился в 1994 году, поэтому свое детство считаю самым счастливым. Мы почти все время проводили на улице, из домашних развлечений были приставки — Dendy и Sega. То время было расцветом телевидения: «Дисней», первые аниме, крутые голливудские боевики. После просмотра мы выходили на улицу и спорили, кто Шварценеггер, а кто — Хищник.

— Как вы изучали азиатский фольклор и поняли, что хотите использовать его в своем творчестве?

— Целенаправленно никогда его не изучал, все лилось само — через телевидение, аниме, затем YouTube и массовую культуру в целом. Это пошло из детства: еще до аниме были различные фильмы про ниндзя, боевые искусства. И, конечно, «Годзилла». Все это, видимо, копилось годами где-то на подкорке. И потом выплеснулось в творчестве.

— В одном из интервью вы рассказали, что ездите на Toyota Chaser. Чем она вам нравится — все-таки это не самый очевидный выбор?

— У нас в семье два автомобиля — Mercedes E 200 и Toyota Chaser. И моя машина — конечно, Mercedes. Toyota же — автомобиль жены. В Chaser руль, как и положено, располагается справа. Это абсолютно сумасшедший агрегат, вальяжно кататься на котором неинтересно, — он постоянно подначивает тебя посильнее нажать на педаль газа. Там механическая коробка передач, что еще больше подстегивает к совершению дрифтов и прочего безрассудства. Ухаживать за ним в последнее время стало дороже. Но это не только из-за сложившейся ситуации в стране, есть более простая причина: JDM популярен по всему миру, а запчасти имеют свойство заканчиваться.

Что касается моего Mercedes, то многие спрашивают: «Почему именно он, ты же топишь за Японию и должен соответствовать?». Но я просто люблю Mercedes — это очень красивые, солидные и комфортные автомобили. И еще один факт в моем оправдание: якудза предпочитает как раз эту марку.

— Бывали ли вы в Японии или других азиатских странах?

— Так сложилось, что я никогда не бывал в азиатских странах. Раньше не позволяло финансовое положение, сейчас — иные обстоятельства. Надеюсь, что выйдет съездить туда в ближайшем будущем.

— Учили ли вы японский? Восточными боевыми искусствами пробовали заниматься?

— Знаю какие-то элементарные вещи на японском. И то — лишь благодаря аниме. Это очень сложный язык, который применим только в Японии. На мой взгляд, лучше выучить английский, на котором можно общаться практически в любой точке земли, чем учить японский, который пригодится тебе только в паре случаев. Подход довольно суровый, но это горькая правда.

А по поводу боевых искусств... Как уже сказал, родился я в глубокой провинции, там подобное не было распространено, к сожалению. Так что ходили мы на самый обычный бокс.

— Думали ли вы о том, чтобы сделать треки с элементами национальной музыки народов России? Как относитесь к этой идее?

— Вообще говоря, у меня в творчестве есть много треков, в которых я семплирую советских артистов. Из популярных — «Siberian Flower», семпл там взят из песни Эдиты Пьехи «Вероника». Уже давно открыл для себя ВИА советских времен — помимо банальных «Песняров» и «Синей птицы», огромное количество исполнителей с Кавказа и из Таджикистана. Кстати, в грядущем сольном альбоме засемплил как раз таджикскую певицу Мукаддас Набиеву, ее песню «Фалак». Демка давно гуляет по сети, можете послушать. И таких примерно много. Особенно — в старых сборниках «Seppuku».

— Как вы продвигаете свое творчество? Готовы ли прибегнуть к скандалам и провокациям для хайпа? Как относитесь к таким методам?

— Как говорят, черный пиар — тоже пиар. Но я не сторонник такого метода, люблю все делать честно. Мне кажется, что у всех, кто делал себе имя на скандалах, черном пиаре, — максимально токсичная аудитория. Ребят, которые честно заработали своего слушателя творчеством, гораздо больше уважают. И пусть я не буду так популярен, так богат, зато моя совесть будет чиста. В первую очередь — перед самим собой.

— Кого считаете самым талантливым музыкантом России прямо сейчас?

— Сейчас на волне популярности 52 NGG — очень достойные ребята. Желаю им успехов в дальнейшем творчестве. И еще неочевидный ответ — Антоха МС. Очень самобытный артист, жаль, что у нас он недооценен.

— После 24 февраля Россию покинуло немало артистов, а привозы зарубежных практически полностью встали на паузу. Чувствуете ли вы в этом возможность расширить свою аудиторию, у которой сократилось количество концертов, куда можно было бы сходить?

— Никогда не рассуждал в таком ключе. Для меня 24 февраля — трагедия, как и для любого адекватного человека. Думаю, наживаться на этом было бы весьма грязно.