Диктатор и посмешище: Бенито Муссолини в 12 фильмах из США, Италии, СССР и других стран

Антонио Бандерас, Боб Хоскинс, Джордж К. Скотт, Джек Оуки и даже Томас Кенни, озвучивавший Губку Боба. Все эти актеры изображали на экране Бенито Муссолини — лидера итальянского фашизма и союзника Адольфа Гитлера во Второй мировой войне. 29 июля исполняется 140 лет со дня рождения диктатора, который не дожил и до 62. «Газета.Ru» рассказывает о 12 фильмах и сериалах, где появляется (или пародируется) Муссолини.

«Великий диктатор», 1940

close 100% Кадр из фильма «Великий диктатор», 1940 imdb.com

В 30-е в итальянском пропагандистском кино проводили параллели между Бенито Муссолини и Джованни де Медичи («Кондотьеры», 1937), а в США умудрились даже снять «документальную» — всецело комплементарную — картину «Муссолини говорит!» о первых 10 годах правления диктатора. С началом Второй мировой войны по ту сторону Атлантики все, конечно, переменилось. В 1940 году Чарли Чаплин снял сатиру «Великий диктатор», где (впервые в своем кино заговорив) спародировал Адольфа Гитлера. В ленте ненадолго появляется и Муссолини, точнее Бензино Напалони — диггатиче государства Бактерия. Уморительная сцена, решенная в формате «сцепились жаба с гадюкой», демонстрирует, как Чаплинский Аденоид Хинкель обманом добивается от Напалони, чтобы тот отвел свои войска от Остерлиха (то есть Австрии). За эту небольшую второплановую роль актер Джек Оуки получил номинацию на «Оскар».

«Освобождение», 1967–1972

close 100% Кадр из фильма «Освобождение», 1967–1972 imdb.com

Пятитомная киноэпопея Юрия Озерова стала первой в серии монументальных военных лент, снятых режиссером на волне разочарования от аналогичных голливудских картин («Самый длинный день», 1962; «Битва в Арденнах», 1965), где роль советских войск во Второй мировой не упоминалась. В «Освобождении», которое охватывает период между Курской битвой и штурмом Рейхстага, фигурирует 51 историческая личность. В это число вошел, конечно, и Муссолини — его на экране изобразил итальянец Иво Гаррани, который до этого работал с Роберто Росселлини, Лукино Висконти и Карло Лидзани, а после «Освобождения» снялся у Сергея Бондарчука в «Ватерлоо».

«Убийство Маттеотти», 1973

close 100% Кадр из фильма «Убийство Маттеотти», 1973 imdb.com

Итальянская драма Флорестано Ванчини о событиях, приведших к убийству одного из лидеров Итальянской социалистической партии Джакомо Маттеотти, который сопротивлялся наступлению фашизма, и последующему установлению диктатуры Муссолини. Роль дуче исполнил характерный актер Марио Адорф, а Маттеотти сыграл звезда спагетти-вестерна «Джанго» Франко Неро. Картина получила специальную премию 34-го Венецианского кинофестиваля и специальный приз жюри VIII Московского международного кинофестиваля (председателем тогда был Сергей Бондарчук, у которого Неро позднее сыграл в дилогии «Красные купола»).

«Муссолини: Последний акт», 1974

close 100% Кадр из фильма «Муссолини: Последний акт», 1974 imdb.com

Еще одна итальянская историческая драма, вышедшая годом позднее «Убийства Маттеотти». Постановщиком «Последнего акта» выступил Карло Лиццани, который в 40-е годы работал ассистентом у Роберто Росселини, Джузеппе де Сантиса и Альберто Латтуады. В 50-е он стал снимать сам и со временем зарекомендовал себя мастером политического и криминального кино (например, громко прозвучала его картина 1988 года «Дорогой Горбачев», где Харви Кейтель сыграл революционера Николая Бухарина). Сюжет «Последнего акта» описывает последние дни жизни Муссолини перед его попыткой сбежать в Швейцарию в апреле 1945 года. Образ диктатора на экране воплотил Род Стайгер («Душной южной ночью», «Ростовщик»). Также не обошлось без участия упомянутого выше Франко Неро — он изобразил полковника Валерио, застрелившего Муссолини и его любовницу Клару Петаччи. А в роли кардинала Альфредо Ильдефонсо Шустера появился легендарный голливудский актер Генри Фонда.

«Лев пустыни», 1980

close 100% Кадр из фильма «Лев пустыни», 1980 imdb.com

Ливийский эпик о жизни национального героя ливийского народа Омара Мухтара, который руководил борьбой населения Киренаики (восток современной Ливии) с итальянскими захватчиками. Главного героя в фильме сыграл американец мексиканского происхождения Энтони Куинн («Лоуренс Аравийский», «Грек Зорба», «Вива Сапата!», «Жажда жизни»). Картина была поставлена сирийско-американским режиссером Мустафой Аккадом, который за пять лет до этого дебютировал с другим эпическим полотном «Послание» о временах жизни пророка Мухаммеда с точки зрения его дяди (которого тоже сыграл Куинн), а потом посвятил себя продюсированию слэшер-франшизы «Хэллоуин». Действие фильма разворачивается в 1929 году. Муссолини появляется в начале ленты, чтобы назначить генерала Родольфо Грациани (Оливер Рид) на должность губернатора колонии Ливии. Итальянского диктатора во «Льве пустыни», что примечательно, вновь изобразил Род Стайгер. А в самой Италии, к слову, картину запретили показывать под предлогом дискредитации армии. Ограничение было полностью отменено только в 2009 году, когда в страну с визитом прибыл другой диктатор — Муаммар Каддафи.

«Муссолини и я», 1985

close 100% Кадр из фильма «Муссолини и я», 1985 imdb.com

Телевизионная докудрама совместного производства Италии, Франции, Германии, Швейцарии, Испании и США, посвященная отношениям Муссолини с его зятем и министром иностранных дел Галеаццо Чиано, дочерью Эддой Чиано, женой Ракеле Гиди, любовницей Кларой Петаччи и иностранным партнером Адольфом Гитлером. Основой сценария послужили дневники самого Чиано, а примечателен «Муссолини и я» в первую очередь актерским составом: дуче сыграл Боб Хоскинс, Чиано — Энтони Хопкинс, Эдду — Сьюзан Сарандон, а Ракеле — Анни Жирардо.

«Муссолини», 1985

close 100% Кадр из фильма «Муссолини», 1985 imdb.com

В том же году вышел британо-американский мини-сериал — байопик «Муссолини». За неполные семь часов он успевает рассказать историю лидера итальянского фашизма от прихода к власти в 1922 году — через всенародную любовь в 30-е, когда Муссолини преподносил себя как реинкарнацию Юлия Цезаря и завоевывал Эфиопию, — до союза с Адольфом Гитлером, военных провалов и бесславной смерти на обочине истории. Проект, опять-таки, любопытен актерским ансамблем: в роли Муссолини — Джордж К. Скотт («Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу», «Мошенник», «Паттон»), его сына Бруно играет молодой Роберт Дауни — младший, а фашиста и организатора свержения Муссолини Дино Гранди — звезда «Пуаро» Дэвид Суше.

«Его звали Бенито», 1993

close 100% Кадр из фильма «Его звали Бенито», 1993 imdb.com

В следующем десятилетии Муссолини на экране изобразил испанец Антонио Бандерас. Итальянский мини-сериал «Его звали Бенито» сосредотачивается на молодых годах будущего диктатора (начинается все издалека: в 1901 году Муссолини приезжает в маленький городок и устраивается на должность школьного учителя, однако вскоре теряет работу из-за секса с дочерью директора). В трех полуторачасовых эпизодах шоу описывает отношения Муссолини с тремя важными женщинами в его жизни: женой Ракеле Гиди (Клаудия Колл), социалисткой Анжеликой Балабановой (Сусанна Лотар) и соратницей, «еврейской матерью итальянского фашизма» Маргеритой Сарфатти (Раффаэлла Азим).

«Побеждать», 2009

close 100% Кадр из фильма «Побеждать», 2009 imdb.com

Интерес к отношениям Муссолини с женщинами проявил и постоянный участник международных кинофестивалей Марко Беллоккьо. Сюжет его драмы «Побеждать» посвящен истории Муссолини и его первой жены Иды Дальзер. Пара познакомилась во второй половине 1900-х, когда Муссолини был молодым журналистом и социалистом, а Дальзер — владелицей салона красоты. Они поженились в 1914 году, а годом позднее Дальзер родила от Муссолини сына Бенито Альбино. Между этими двумя событиями будущий лидер итальянского фашизма заключил брак с Ракеле Гиди, после возвращения с Первой мировой войны и прихода к власти уничтожил документальные подтверждения отношений с Дальзер, ее саму и сына сперва поместил под наблюдение полиции, а потом определил мать своего первенца в психиатрическую лечебницу. В одной из больниц Дальзер умерла в 1937 году, официально — от кровоизлияния в мозг. Такая же судьба в конечном счете постигла и Бенито Альбино. В «Побеждать» роль Дальзер досталась Джованне Меццоджорно, а в образе Муссолини предстал Филиппо Тими (он же сыграл взрослого Бенито Альбино).

«Я вернулся», 2018

close 100% Кадр из фильма «Я вернулся», 2018 imdb.com

Посмотрев, что немцы уже дошли до той стадии, когда вроде как можно шутить про Гитлера (например, в комедии 2015 года «Он снова здесь» по одноименному сатирическому роману), итальянцы решили переснять эту же картину под названием «Я вернулся». Даром что долго думать над тем, как адаптировать эту историю под итальянские реалии, не пришлось. По сюжету Бенито Муссолини каким-то образом попадает в 2017 год, где его принимают за талантливого актера. Молодой режиссер-неудачник решает снять с ним фильм и берет с собой в поездку по стране, чтобы документировать разговоры Муссолини с простыми итальянцами. Те, в свою очередь, на удивление хорошо принимают пламенные речи лысого мужчины, критикующего порядки современной Италии.

«Сказка», 2022

close 100% Кадр из фильма «Сказка», 2022 imdb.com

Экспериментальная притча Александра Сокурова, в которой изъятые из кинохроники Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль, Адольф Гитлер — ну и Муссолини — встречаются в загробном мире. Подробнее о фильме можно почитать в материале «Газеты.Ru» о лучших лентах, показанных на российском кинофестивале Voices.

«Пиноккио Гильермо дель Торо», 2023

close 100% Кадр из фильма «Пиноккио» Гильермо дель Торо», 2023 imdb.com

Действие кукольного мультфильма «Пиноккио» по сказке Карло Коллоди в изводе Гильермо дель Торо разворачивается в фашистской Италии — постановщик превращает историю ожившей куклы, не нуждающейся в марионеточных нитях, в довольно прозрачную метафору нонконформизма. В какой-то момент в картине появляется и сам Муссолини: диктатор приезжает на выступление цирка, где задействован Пиноккио, однако вместо трепетной оды милитаризму дуче застает гнусную песенку про какашки. Для Пиноккио это, разумеется, заканчивается не самым лучшим образом. Озвучил итальянского диктатора американский актер и комик Томас Кенни, подаривший голос Губке Бобу. Подробнее о фильме можно почитать в рецензии «Газеты.Ru».