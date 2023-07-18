«Подарю вам киоск роз и весь одеколон города». Как любил Владимир Маяковский

Владимир Маяковский и Лиля Брик в Германии на курорте Норден Зее в 1922 году

У одного из самых значимых поэтов XX века Владимира Маяковского было много любовных увлечений. Наиболее сильные чувства он испытывал к Лиле Брик и Татьяне Яковлевой, которым посвятил свои лучшие стихи. О семи ярких романах Маяковского, ни один из которых не перерос в официальный брак, рассказывает «Газета.Ru».

Софья Шамардина

close 100% Софья Шамардина Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 1913 году Корней Чуковский познакомил Маяковского с Софьей Шамардиной, которую называли «первой артисткой-футуристкой». Ей было 19 лет, а поэту — 20. Девушка была известна в литературных кругах Петербурга, выступала на концертах с ручным волком на цепи и стала героиней автобиографии «Колокола собора чувств» Игоря Северянина.

Артистка и поэт быстро нашли общий язык и начали встречаться. Она помогала организовать турне футуристов по России в 1913-1914 годах и постановке спектакля по пьесе «Владимир Маяковский». На внимание Софьи также претендовал Северянин, а Чуковский, относившийся к девушке как к дочери, был против ее связи с Маяковским.

Во время одной из прогулок с Софьей у поэта родились знаменитые строчки: «Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?» Однако страсть между влюбленными скоро угасла — уже в 1914 году они расстались. В своих мемуарах Шамардина писала, что ей пришлось сделать аборт.

close 100% Мария Денисова Stanford University

В 1914 году в Одессе во время турне футуристов Маяковский познакомился с Марией Денисовой. Они встретились на поэтическом вечере в Русском театре, после чего гуляли до ночи.

Как вспоминал поэт Василий Каменский, Маяковский вернулся «улыбающийся, рассеянный необычайно, совсем на себя непохожий».

Он даже предложил Марии руку и сердце, но получил отказ. Память о возлюбленной Маяковский увековечил в образе лирической героини поэмы «Облако в штанах». После расставания они переписывались и изредка встречались.

Лиля Брик

close 100% Владимир Маяковский и Лиля Брик на отдыхе в Крыму, 1926 год РИА Новости

В 1915 году Маяковский познакомился с Лилей Брик и ее мужем Осипом. После трех лет брака страсть супругов остыла, и их связывала только платоническая привязанность. Прочитав свои стихи, поэт покорил чету Брик — особенно их впечатлила поэма «Облако в штанах», которую Осип впоследствии издал на собственные деньги.

«Маяковский для меня не человек, а событие», — признавался Брик.

В 1918 году Маяковский и Лиля сыграли главные роли в киноленте «Закованная фильмой» по сценарию поэта. После съемок Брик призналась мужу, что влюблена в Маяковского, и вскоре они начали жить втроем, повесив на двери табличку «Брики. Маяковский». В то время открытые браки среди интеллигенции не были редкостью, но их было принято держать в тайне. Многих нервировало вынесение тройственного союза на публику — так, Александр Грин написал о поэте: «Нечист в любви, вернее, не брезглив. Брак втроем...»

Хоть Осипа в этом союзе часто признавали потерпевшим, считается, что он не любил Лилю по-настоящему. Публицист Виктор Ардов писал: «Брик отличался, я бы сказал, гипертрофией логики в ущерб эмоциональной стороне нормальной человеческой личности.... Цинизма не было с его стороны. Это иногда встречающееся равнодушие такого типа — эмоциональное».

По мнению критиков, экстравагантная Лиля была единственной настоящей любовью поэта. Он посвятил возлюбленной уйму стихов, самые известные из которых — «Лиличка» и «Ты».

В конце 1922 года они взяли паузу в отношениях из-за наступившего кризиса, но Маяковский продолжал караулить Лилю, передавал ей письма и подарки. Через два года они расстались окончательно, и Маяковский заявил: «Я теперь свободен от любви и от плакатов». А Лиля всю жизнь носила на цепочке подаренное поэтом кольцо с гравировкой ее инициалов — «Л.Ю.Б.» (Лиля Юрьевна Брик), которые соединялись в бесконечное «Л.Ю.Б.Л.Ю.»

За несколько месяцев до своей смерти Маяковский встретился с четой Брик и завещал им свои архивы. Впоследствии Лиля занялась публикацией сочинений поэта и дважды отправляла письма Сталину, когда их отказались печатать. Первое обращение осталось без ответа, а через пару дней после второго письма Лиле позвонили из Кремля, назначили встречу с партийным деятелем Николаем Ежовым и помогли ускорить издание книг поэта.

Элли Джонс

close 100% Элли Джонс с дочерью Патрицией (дочь Маяковского) В. Хоменко/РИА Новости

С русской эмигранткой Элли Джонс (Елизаветой Зиберт) Маяковский встретился в 1925 году на поэтическом вечере в Нью-Йорке. Их познакомил художник Давид Бурлюк. Девушка работала переводчицей в Американской организации помощи голодающим. Поэт не знал языка, и Элли помогала ему общаться с окружающими. Они быстро друг в друга влюбились, и командировка Маяковского затянулась. Поэт рисовал портреты Элли и хотел посвятить возлюбленной стихи — но она предпочла сохранить роман в тайне.

В июне 1926 года у них родилась дочь Хелен Патрисия Томпсон (Елена Маяковская) — Маяковский видел ее только один раз в 1928 году. Фотографию девочки он хранил в своем кабинете. Поэт просил возлюбленную о новых встречах с дочерью, но Элли решила, что будет лучше никогда не видеться. После смерти Маяковского дочь посещала его могилу.

Наталья Брюханенко

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Впервые с Натальей Брюханенко поэт увиделся в 1925 году в библиотеке Госиздата. После этого они почти год не пересекались — лишь в 1926-м Маяковский встретился с девушкой на том же месте. Между ними начались отношения. Поэт относился к избраннице галантно, называл «Наталочкой», обращался к ней на «вы» и делал дорогие подарки.

Отдыхая с Наталочкой в Ялте, Маяковский по утрам работал над поэмой «Хорошо!» и готовился к ежедневным поэтическим выступлениям. Во время путешествия он вручил Наталье на именины большой букет роз, а затем дарил ей подарки из каждого встречного магазинчика.

«Один букет — это мелочь. Мне хочется, чтоб вы вспоминали, как вам подарили не один букет, а один киоск роз и весь одеколон города Ялты!» — говорил он.

После двух лет отношений Маяковский заявил Брюханенко, что все еще любит Лилю Брик: «Хотите — буду вас любить на втором месте?» Девушка отказалась и рассталась с Маяковским, сохранив дружеские отношения.

Татьяна Яковлева

close 100% Татьяна Яковлева Global Look Press

Осенью 1928 года Маяковский поехал во Францию, чтобы купить автомобиль для Лили Брик. Там поэту рассказали, что в Ницце отдыхает Элли Джонс с их общей двухлетней дочерью — и он отправился на встречу с ними. Через несколько дней Маяковский вернулся в Париж, где встретил Татьяну Яковлеву — высокую блондинку, которая работала манекенщицей. Поэт влюбился с первого взгляда. Он настолько увлекся новой женщиной, что перестал писать Лиле — лишь через две недели сообщил ей в телеграмме, что купил автомобиль Renault.

«Это была замечательная пара. Маяковский очень красивый, большой. Таня тоже красавица — высокая, стройная, под стать ему», — вспоминал художник Василий Шухаев.

Поэт посвятил возлюбленной два стихотворения — «Письмо Татьяне Яковлевой» и «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви». Он предложил Татьяне руку и сердце, но ей не хотелось замуж за советского гражданина. Она также не могла оставить без внимания тот факт, что во время прогулок Маяковский периодически заглядывал в магазины женского белья и парфюмерии в поисках «подарка для Лили».

Перед отъездом в Москву поэт оставил все деньги в оранжерее, и в течение последующих двух лет Татьяне ежедневно приносили букеты роз и орхидей. В первое время Маяковский и Яковлева активно переписывались, но ее письма не сохранились — есть версия, что этому поспособствовала Лиля Брик, которой футурист завещал свои архивы.

Отправив последнее письмо Татьяне 5 октября 1929 года, Маяковский впал в депрессию. В своем дневнике Наталья Брюханенко написала:

«В январе 1929 года Маяковский сказал, что влюблен и [совершит самоубийство], если не сможет вскоре увидеть эту женщину».

close 100% Вероника Полонская в кадре из фильма «Конвейер смерти» (1933) Союзфильм

Последней женщиной Маяковского стала актриса Вероника Полонская, которая была замужем за актером Михаилом Яншиным. Но бросать мужа она не спешила, понимая, что в любой момент отношения с поэтом могут завершиться. На момент их знакомства в 1929 году Полонской был 21 год, а Маяковскому — 36.

Поэт называл Веронику Норой. Он хотел жить с возлюбленной и настаивал на ее разводе с мужем. Утром 14 апреля 1930 года Маяковский привез Нору на такси на Лубянку, где у него была комната. В интервью журналу «Советский экран» Полонская рассказала, что в 10:30 собиралась в театр на репетицию с Владимиром Немировичем-Данченко. По словам актрисы, Маяковский просил ее никуда не идти и вообще покинуть театр. Потом он дал девушке деньги до такси и отказался ее провожать. По словам Вероники, когда она дошла до парадной двери, Маяковский совершил самоубийство.

«На груди Маяковского было небольшое кровавое пятно. Я бросилась к нему, я повторяла: «Что вы сделали?..» Он пытался приподнять голову. Потом голова упала, и он стал страшно бледнеть… Появились люди, мне кто-то сказал: «Бегите, встречайте карету «Скорой помощи»… Выбежала, встретила. Вернулась, а на лестнице мне кто-то говорит: «Поздно. Умер…» — рассказала Полонская.

Родственники поэта считали Нору виновной в его смерти — поэтому на похороны она не пришла.