Смешной и великий. 100 лет назад родился актер Михаил Пуговкин

Народный артист СССР Михаил Пуговкин родился 13 июля 1923 года в бедной деревенской семье. Он окончил три класса школы, с ранних лет трудился в огороде, работал помощником электромонтера, занимался в драмкружке и был замечен влиятельным режиссером. Об этих и других фактах из жизни талантливого и харизматичного актера рассказывает «Газета.Ru».

Бросил школу после третьего класса

Актер Михаил Пуговкин родился в деревне Рамешки Костромской губернии. Почти до 20 лет он прожил с фамилией Пугонькин. Семья будущего артиста была бедной, и он с малых лет помогал родителям работать в огороде. После третьего класса Пугонькин оставил школу и продолжил трудиться. В свободное время он веселил песнями и плясками односельчан, которые в шутку пророчили ему карьеру артиста.

Когда Пугонькину было 13 лет, его матери Наталье Михайловне потребовалось лечение, и семья переехала к родственнице в Москву.

Работал электромонтером на заводе

В Москве Пугонькин прибавил себе два года и стал учеником электромонтера на Московском тормозном заводе имени Кагановича. После работы он проводил досуг в драмкружке при местном клубе.

По счастливой случайности его заметил режиссер Федор Каверин и пригласил во вспомогательный состав Московского театра драмы. Несмотря на то, что электромонтер на заводе получал 450 рублей в месяц, а артист театра — 75, мать благословила Пугонькина на актерскую деятельность.

Мог лишиться ноги на фронте

С 1939 по 1941 год Пугонькин служил в Московском театре драмы, а затем ушел добровольцем на фронт. Он стал разведчиком в стрелковом полку и невредимым прошел бои под Смоленском. В 1942 году после ранения ноги под Ворошиловградом у Пугонькина развилась гангрена. Фронтовой врач собрался ампутировать конечность, но актер уговорил его этого не делать.

«Я же артист! Как же я работать буду!» — сказал Пугонькин.

Врач допустил ошибку в заполнении документов, и из госпиталя артист вышел с фамилией Пуговкин. На фронт он больше не вернулся.

Вернул мать из исправительно-трудового лагеря

Во время войны Наталью Михайловну арестовали по доносу — работая в пирожковом цехе, она крала один пирожок со смены и варила на нем суп для семьи. За это женщину сослали в Вятский исправительно-трудовой лагерь (Вятлаг). Эту ситуацию начинающий актер подробно описал в послании самому Иосифу Сталину — и через неделю мать освободили «по письму сына».

Был отчислен из Школы-студии МХАТ

За поступление Пуговкина в недавно открывшуюся Школу-студию при МХАТе ходатайствовал народный артист СССР Иван Москвин. Несмотря на три класса образования, актеру удалось поступить и успешно отучиться почти два года. На втором курсе Пуговкин провалил зачеты по марксизму, истории и французскому языку — и был отчислен. В 1944 году он поступил во 2-е Горьковское танковое училище в Ветлуге и начал курировать там творческую самодеятельность. Через год Пуговкин смог вернуться в Школу-студию МХАТ.

Работал в театрах Мурманска, Вильнюса и Вологды

После окончания учебы в 1947 году Пуговкин вместе с женой Надеждой Надеждиной уехал в Мурманск служить в Драматическом театре Северного флота на один сезон. В сезоне 1948-1949 годов артист работал в Вильнюсском русском драматическом театре, а затем вернулся в Москву, где в течение восьми лет служил в Театре Ленинского комсомола. В 1958-1959 годах работал в Вологодском драматическом театре, после чего решил посвятить себя съемкам в кино.

Снялся в шести фильмах Гайдая

Любимым периодом своего творчества Пуговкин называл работу с Леонидом Гайдаем. Он снялся в шести фильмах режиссера подряд — «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Двенадцать стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «За спичками» и «Спортлото-82». После роли в «Операции Ы» режиссер приглашал Пуговкина сниматься со словами: «Я вам дам сценарий, а вы скажете, кого хотите играть!»

Ошпарился кипятком на съемках фильма «Спортлото-82»

Во время работы над фильмом «Спортлото-82» Пуговкин вскипятил воду в литровом бидоне и случайно опрокинул его на себя. Актера положили в больницу, и работу над лентой пришлось приостановить на три недели. Еще не восстановившись до конца, он приходил на площадку в бинтах и был ограничен в движениях.

Не снимался без благословения

Актер был глубоко верующим человеком и часто посещал храмы. Он не начинал съемки без благословения матери — Гайдаю даже пришлось ждать три недели, пока Пуговкин не получил разрешения сыграть отца Федора в фильме «12 стульев». Когда на съемочной площадке Пуговкина одели в рясу, он сказал: «Я человек верующий, у меня даже похолодела спина». Режиссер ответил, что тоже верующий — и предложил: «Давайте перекрестимся и начнем снимать».

Попросил похоронить себя рядом с Александром Абдуловым

Актер ушел из жизни 25 июля 2008 года в возрасте 85 лет в своем доме в Москве из-за обострения сахарного диабета. Через четыре дня его похоронили на Ваганьковском кладбище — по последней воле Пуговкина рядом с его другом Александром Абдуловым, который помогал ему в последние годы. Он посодействовал получению Пуговкиным квартиры в Москве, выбил ему хорошую пенсию и помог в работе над «Киноцентром Михаила Пуговкина». После смерти Абдулова 3 января 2008 года Пуговкин предрек и свой скорый уход, сказав, что «скоро встретится с Сашей».