Пять новых фильмов, выхода которых стоит ждать

В Вологде завершился кинофестиваль Voices. Традиционно этот смотр не только открывает новые имена, но и представляет зрителю премьеры уже состоявшихся авторов. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает про пять самых важных картин фестиваля, выхода которых в российский прокат стоит дождаться.

«Жанна Дюбарри», реж. Майвенн — с 20 июля в прокате

close 100% Кадр из фильма «Жанна Дюбарри» (2023) Casa Kafka Pictures

Бодрая костюмированная драма о молодой женщине из низшего сословия Жанне Вобернье (Майвенн), успешно поднимающейся вверх по социальной лестнице. Она знакомится с королем Людовиком XV (Джонни Депп) и неожиданно для всего двора становится его фавориткой. Близость правителя и простолюдинки не нравится окружению Людовика, так что против нее начинают плести опасные интриги.

Фильм открывал 76-й Каннский кинофестиваль и ознаменовался возращением Джонни Деппа в большое кино после скандального судебного процесса с Эмбер Херд — пока, правда, только европейское.

«Анатомия падения», реж. Жюстин Трие — с 14 сентября в прокате

close 100% Кадр из фильма «Анатомия падения» (2023) Canal+

Победитель 76-го Каннского кинофестиваля, снятый в жанре судебного процедурала. По сюжету мужа главной героини Сандры (Сандра Хюллер) обнаруживают мертвым возле их дома — это был то ли несчастный случай, то ли чей-то злой умысел, то ли самоубийство. Сандра настаивает на своей непричастности к трагедии, но оказывается в числе главных подозреваемых: против нее и вещественные доказательства, и факт недавней ссоры с покойным.

«Анатомия падения» с ее детективной составляющей и дотошностью судебной драмы долго водит зрителя за нос, однако в какой-то момент сбрасывает все маски и оборачивается бергмановскими «Сценами из супружеской жизни». Это напряженная, отлично разыгранная и вдумчиво снятая история падения и раскола одной семьи, не являющаяся тем, чем изначально может показаться.

«Клетка ищет птицу», реж. Малика Мусаева — с 12 октября в прокате

close 100% Кадр из фильма «Клетка ищет птицу» (2023) Alexander Sokurov's Fund

Режиссерский дебют ученицы Александра Сокурова Малики Мусаевой, а также единственная картина из России, представленная на 73-м Берлинале. «Клетка ищет птицу» отчасти наследует тематику однокурсников Мусаевой Кантемира Балагова и Киры Коваленко, исследуя тему несвободы человека вообще и женщины внутри жесткой патриархальной системы в частности. Лента рассказывает историю 17-летней девушки, лишившейся отца: в ее жизни практически нет противоположного пола, ближайшее окружение составляют тревожная мама, старшая сестра и близкая подруга. С течением времени главная героиня осознает герметичность окружающего ее мира и отчаянно просится на волю.

На фестивале Voices исполнительница главной роли Хадижа Батаева победила в категории «Лучшая актерская работа».

«Сказка», реж. Александр Сокуров — дата выхода неизвестна

close 100% Кадр из фильма «Сказка» (2022) Пример интонации

В загробном мире встречаются четверо: Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль. Пространство, в котором блуждают персонажи, вмещает в себя и дантовский сумрачный лес, и развалины Рима и даже знаменитую трибуну советского вождя. Накануне божественного суда герои предаются воспоминаниям о собственных жизнях и власти, которой обладали — и с которой не готовы расстаться даже после смерти.

Александр Сокуров вновь совершил тихую революцию в кино, создав произведение, аналогов которому на данный момент в мире нет. «Сказка» состоит из реальной исторической хроники, которую определенным образом перемонтировали и оформили в кинопритчу. Получилось одновременно страшное и завораживающее кино в духе «Разговоров в царстве мертвых» — размышления о прошлом и настоящем, живых и мертвых, триумфе человеческой воли и триумфе системы над ней.

«Блажь», реж. Илья Поволоцкий — дата выхода неизвестна

close 100% Кадр из фильма «Блажь» (2023) Black Chamber

Единственный участник Каннского кинофестиваля — 2023 от России. «Блажь» — немногословное и неспешное роуд-муви про отца и дочь, колесящих по стране, от Кабардино-Балкарии до Мурманска, куда они едут, чтобы увидеть море. Но, по сути, движутся они из ниоткуда в никуда. Их путешествие продолжается уже 15 лет, а скромный багаж, помимо личных вещей, включает в себя кинопроектор и урну с прахом мамы девочки, который они никак не решаются развеять.

«Блажь» — игровой дебют документалиста Ильи Поволоцкого, еще одного ученика Сокурова. В этой притче из дорожной пыли и тумана чувствуется профессиональный бэкграунд постановщика, привыкшего не руководить экранной реальностью, но позволять ей проявляться по собственному желанию. В фильме потрясающая операторская работа Николая Желудовича и запоминающаяся актерская игра дебютантки Марии Лукьяновой.