«Благие знамения», «Пищеблок», «Футурама», «Twisted Metal» и еще 15 сериалов июля

Новые приключения ангелов и демонов из «Благих знамений» и вампиров из «Пищеблока» (а еще из «Чем мы заняты в тени»), возвращение «Футурамы» и «Харли Квинн», адаптация серии игр «Twisted Metal» со звездой Marvel Энтони Маки, экранизация мистического бестселлера «Там, где цветет полынь», детективный триллер Стивена Содерберга с Зази Битц и Клэр Дэйнс, прощание Генри Кавилла с «Ведьмаком» и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в июле, и рассказывает о самых интересных.