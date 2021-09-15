Пашаев и Добровинский объяснили причины провала защиты Ефремова в суде

Актер Михаил Ефремов во время рассмотрения жалобы на приговор во Втором кассационном суде Москвы (актер участвовал в заседании суда по видеосвязи), 15 сентября 2021 года

Кассационный суд оставил без изменений приговор Михаилу Ефремову. В ходе заседания прокурор также заявил, что актер больше не способен приносить пользу обществу. В разговоре с «Газетой.Ru» защитник потерпевших Александр Добровинский и бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев выдвинули свои версии, почему суд отказал в удовлетворении жалобы о сокращении срока Ефремова.

15 сентября во Втором кассационном суде общей юрисдикции рассмотрели жалобу на приговор Михаилу Ефремову. Адвокат актера Петр Хархорин добивался уменьшения срока наказания или его перевода в колонию-поселение.

Представитель потерпевших Александр Добровинский заявил «Газете.Ru», что первая причина отказа суда снизить срок Ефремова связана с неправильной позицией защиты. Вторая причина, по его мнению, заключается в том, что уже никто, включая судью, не верит в раскаяние актера.

«Ефремов был прижат к стене. Понятны уловки с его мнимой болезнью (в августе 2020-го адвокат Пашаев заявлял, что актер пережил инсульт — прим. «Газета.Ru»), которые он себе придумал. Это было сделано для того, чтобы приостановить судебное производство. Не было раскаяния ни в Пресненском суде, ни в апелляции. А теперь, когда он в колонии и когда очень хочется выйти на свободу, начинает говорить слова раскаяния. Может, они были и искренние. Например, он и обо мне какие-то хорошие слова говорил. Сказал, что Пашаев — нехороший человек. Но уже поздно: никто не верит», — сказал Добровинский.

Как утверждает адвокат, на заседании суда Ефремов и его защитник якобы разыграли «плохой экспромт». Изначально адвокат артиста Петр Хархорин ходатайствовал о возвращении дела в Мосгорсуд, апеллируя тем, что на прошлых заседаниях была неправильно произведена экспертиза.

«Была еще одна вещь [неправильная]. Сначала адвокат актера зачитал свою жалобу. В ней было упомянуто, что Ефремова неправильно осудили, потому что не был изучен автомобиль несчастного Захарова. Был ли он пристегнут? Мы это [уже] обсуждали. А дальше произошел интересный момент. В жалобе была следующая просьба — отправить дело в Мосгорсуд на пересмотр. И тут Ефремов говорит: «А я прошу, чтобы мне снизили срок». И Хархорин с ним соглашается».

По словам Добровинского, это было сделано для того, чтобы суд усомнился в решении предыдущих коллег, а потом снизил срок Ефремову. Но, по мнению адвоката, суд понял, что перед ними разыгрывается театральное действо:

«Нужно просить либо одно, либо другое. Сначала они просили отправить дело обратно на новое рассмотрение в Мосгорсуд, а потом Ефремов говорит: «Нет, не надо, лучше срок мне снизьте». Это был такой перформанс сделан перед судом».

Экс-адвокат Ефремова Эльман Пашаев отметил, что защита актера апеллировала не теми доводами. Он также рассказал о том, с какой позицией, по его мнению, необходимо было идти в суд.

«Доводы, с которыми они пошли в кассационную инстанцию — никуда не годились. Они ссылаются на то, что Захаров был не пристегнут, но в суде первой инстанции мы исследовали все. Я, прокурор, судья, два эксперта выяснили, что он был пристегнут. Хархорин [лучше бы] поднял материалы дела и прочитал», — добавил он.

По мнению Пашаева, Добровинский и Хархорин изначально договорились, что Ефремову снизят срок, если он признает свою вину.

«Эта постановка началась с Добровинского и Хархорина. К Добровинскому пошел на поклон и тот сказал ему: «Пусть Ефремов скажет, что во всем виноват Пашаев, тогда я ему помогу». Это игра до сих пор продолжается. После этого Добровинский начал «стебаться» над Ефремовым. Несмотря на это, он говорил, что если ты это сделаешь, то получишь четыре года условно. А в результате что получили?» — заключил он.

Пашаев также отметил, что адвокат Ефремова «поступает противозаконно», так как приводит дополнительные доводы. По его словам, суды кассационной и апелляционной инстанций рассматривают только недоработки и нарушение прокурором или судьей нормы закона.

Сам актер на минувшем заседании суда подчеркнул, что смертельное ДТП с его участием «разделило его жизнь на до и после». Кроме того, у него начались проблемы со здоровьем, в частности, обострилась астма.

«Уважаемый суд, я не выдержал, стал пить, случилось страшное. Трагедия по моей вине — она меня раздавила. Жизнь разделились на до и после, я заслужил. Суд был превращен в цирк. За год в тюрьме я все обдумал, ко мне пришло осознание, что на мне страшный грех. Я думаю об этом каждую ночь, я молюсь за упокоение его судьбы, образ Захарова ни на минуту не покидает меня, это кара Господня, это моя вина, моя семья и близкие из-за меня в тяжелейшем положении, обострилась астма, трудно дышать, задыхаюсь, такой срок с моим здоровьем осилить сложно, хочу выйти и помогать реальными делами, жестокий урок на всю жизни, прошу милосердия», — сказал он.

В ходе заседания прокурор заявил, что актер Михаил Ефремов больше не способен приносить пользу обществу.

8 июля 2020 года Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии суд уменьшил срок до 7,5 года колонии. Артист отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.