Что смотреть в кино: нуарная драма «Копенгагена не существует» в духе Хичкока

После киносеанса на улице Копенгагена встречаются двое: Сандер и Ида. Сандер — лоботряс, который тяжело переживает недавнюю смерть отца. Ида — девушка с глазами-океанами, которая, напротив, своего живого отца всеми силами избегает, она то ли в глубокой депрессии, то ли испытывает кризис веры.
Случайная встреча перерастает в серьезный роман, и герои решают укрыться в своей любви от целого мира. Они фактически запираются в своей квартире, коротая дни только в компании друг друга. Но однажды Ида исчезает, а самого Сандера находят отец и брат девушки, которые делают его заложником уже другой квартиры.
Родитель Иды (актер Златко Бурич из «Треугольника печали») ставит напротив Сандера видеокамеру и требует рассказать ему все о своей дочери, иначе героя не выпустят наружу. Так начинается странное путешествие Сандера по волнам своей памяти, где, как во сне, переплетаются реальность и фантазия, различить которые почти невозможно.
Кадр из фильма «Копенгагена не существует» (2023)Snowglobe Films
«Копенгагена не существует» — новая сценарная работа автора хита «Худший человек на свете» Эскиля Вогта. Картина номинировалась на премию «Оскар» и запустила международную карьеру своей главной звезды Ренаты Реинсве. В своем очередном произведении Вогт, который больше всего любит семейные драмы и мистические триллеры (его перу также принадлежат «Тельма» и «Паранормальные»), смешал эти жанры снова, добавив щепотку напряженного детектива.
Главным спусковым механизмом истории служит исчезновение Иды, однако лента быстро переключается с вопроса «где девушка» на вопрос «а кем она вообще была». Сандер, чьими глазами мы воспринимаем сюжет, видел Иду по-своему. Ее отец, от которого она старательно скрывалась годами, — иначе. Каждый уверен, что именно он прав, но всей правды, кажется, не знает никто. Тем более что сама Ида приложила максимум усилий для того, чтобы оставаться в их памяти не столько девушкой, сколько виденьем.
Истории с пропажей главной героини, чьи поиски оборачиваются раскрытием совершенно иных тайн, стары как мир. Еще Хичкок в своей классической «Леди исчезает» строил весь саспенс на том, что главная героиня увидела в поезде пожилую женщину, которая вскоре таинственно пропадает. Ситуация становится почти абсурдной, когда выясняется, что никто эту женщину, кроме героини, не видел.
Кадр из фильма «Копенгагена не существует» (2023)Snowglobe Films
Еще один автор, с которым хочется сравнить Вогта, — современный датский классик Кристоффер Боэ. Еще 20 лет назад он выпустил потрясающе красивую и поэтичную драму «Реконструкция» с Марией Бонневи. Это была история про двух незнакомцев, которые после проведенной страстной ночи вместе выясняли, что их жизни кардинально изменились. Герой обнаруживал, что близкие его больше не узнают, а квартиры — не существует. Аналогичной фальсификации подвергался и привычный мир героини Бонневи.
Впитав в себя таинственность Хичкока и поэтику Боэ, «Копенгагена не существует» напоминает фильм-трансформер. У него мозаичная форма с обрывками воспоминаний Сандера и матрешечная структура: каждый новый поворот сюжета ведет к очередной тайне, а та — к еще одной. Из-за этого разобраться в истории временами очень сложно, а наслоение настоящего и прошлого окончательно сбивает зрителя с толку.
Усложняет восприятие и мелодраматическая часть истории. Избыточно сентиментальные и при этом схематичные сцены с Идой и Сандером разыграны будто двумя неуклюжими подростками. Особо не веришь ни им самим, ни в глубину их отношений, которые преподносятся едва ли не как последняя любовь на Земле.
Кадр из фильма «Копенгагена не существует» (2023)Snowglobe Films
Визуальная составляющая фильма, который намеренно отбрасывает любую глянцевость, тоже действует угнетающе: не так сложно понять решение героев запереться в своем логове, ведь показанный на экране Копенгаген максимально далек от образа города любви. В фильме он мрачный и серый, как после дождя, — и настолько холодный, что в нем действительно неуютно.
Поэтому сложно сказать, найдется ли место фильму в путеводителе зрительских сердец, но очевидно, что «Копенгагена не существует» — одна из самых необычных премьер месяца. Жаль только, что, если следовать эскапистскому порыву героев, уже где-то на середине сбежать может захотеться не вместе с ними, а с сеанса.