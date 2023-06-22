Что смотреть в кино: нуарная драма «Копенгагена не существует» в духе Хичкока

22 июня в российский прокат вышла нуарная драма «Копенгагена не существует» от номинанта «Оскара» за «Худшего человека на свете» — сценариста Эскиля Вогта. Кинокритик «Газету.Ru» Елена Зархина рассказывает про фильм, в котором хичкоковский мистицизм встречается с красивой поэтикой современного датского классика Кристоффера Боэ.

После киносеанса на улице Копенгагена встречаются двое: Сандер и Ида. Сандер — лоботряс, который тяжело переживает недавнюю смерть отца. Ида — девушка с глазами-океанами, которая, напротив, своего живого отца всеми силами избегает, она то ли в глубокой депрессии, то ли испытывает кризис веры.

Случайная встреча перерастает в серьезный роман, и герои решают укрыться в своей любви от целого мира. Они фактически запираются в своей квартире, коротая дни только в компании друг друга. Но однажды Ида исчезает, а самого Сандера находят отец и брат девушки, которые делают его заложником уже другой квартиры.

Родитель Иды (актер Златко Бурич из «Треугольника печали») ставит напротив Сандера видеокамеру и требует рассказать ему все о своей дочери, иначе героя не выпустят наружу. Так начинается странное путешествие Сандера по волнам своей памяти, где, как во сне, переплетаются реальность и фантазия, различить которые почти невозможно.

close 100% Кадр из фильма «Копенгагена не существует» (2023) Snowglobe Films

«Копенгагена не существует» — новая сценарная работа автора хита «Худший человек на свете» Эскиля Вогта. Картина номинировалась на премию «Оскар» и запустила международную карьеру своей главной звезды Ренаты Реинсве. В своем очередном произведении Вогт, который больше всего любит семейные драмы и мистические триллеры (его перу также принадлежат «Тельма» и «Паранормальные»), смешал эти жанры снова, добавив щепотку напряженного детектива.

Главным спусковым механизмом истории служит исчезновение Иды, однако лента быстро переключается с вопроса «где девушка» на вопрос «а кем она вообще была». Сандер, чьими глазами мы воспринимаем сюжет, видел Иду по-своему. Ее отец, от которого она старательно скрывалась годами, — иначе. Каждый уверен, что именно он прав, но всей правды, кажется, не знает никто. Тем более что сама Ида приложила максимум усилий для того, чтобы оставаться в их памяти не столько девушкой, сколько виденьем.

Истории с пропажей главной героини, чьи поиски оборачиваются раскрытием совершенно иных тайн, стары как мир. Еще Хичкок в своей классической «Леди исчезает» строил весь саспенс на том, что главная героиня увидела в поезде пожилую женщину, которая вскоре таинственно пропадает. Ситуация становится почти абсурдной, когда выясняется, что никто эту женщину, кроме героини, не видел.

close 100% Кадр из фильма «Копенгагена не существует» (2023) Snowglobe Films

Еще один автор, с которым хочется сравнить Вогта, — современный датский классик Кристоффер Боэ. Еще 20 лет назад он выпустил потрясающе красивую и поэтичную драму «Реконструкция» с Марией Бонневи. Это была история про двух незнакомцев, которые после проведенной страстной ночи вместе выясняли, что их жизни кардинально изменились. Герой обнаруживал, что близкие его больше не узнают, а квартиры — не существует. Аналогичной фальсификации подвергался и привычный мир героини Бонневи.

Впитав в себя таинственность Хичкока и поэтику Боэ, «Копенгагена не существует» напоминает фильм-трансформер. У него мозаичная форма с обрывками воспоминаний Сандера и матрешечная структура: каждый новый поворот сюжета ведет к очередной тайне, а та — к еще одной. Из-за этого разобраться в истории временами очень сложно, а наслоение настоящего и прошлого окончательно сбивает зрителя с толку.

Усложняет восприятие и мелодраматическая часть истории. Избыточно сентиментальные и при этом схематичные сцены с Идой и Сандером разыграны будто двумя неуклюжими подростками. Особо не веришь ни им самим, ни в глубину их отношений, которые преподносятся едва ли не как последняя любовь на Земле.

close 100% Кадр из фильма «Копенгагена не существует» (2023) Snowglobe Films

Визуальная составляющая фильма, который намеренно отбрасывает любую глянцевость, тоже действует угнетающе: не так сложно понять решение героев запереться в своем логове, ведь показанный на экране Копенгаген максимально далек от образа города любви. В фильме он мрачный и серый, как после дождя, — и настолько холодный, что в нем действительно неуютно.

Поэтому сложно сказать, найдется ли место фильму в путеводителе зрительских сердец, но очевидно, что «Копенгагена не существует» — одна из самых необычных премьер месяца. Жаль только, что, если следовать эскапистскому порыву героев, уже где-то на середине сбежать может захотеться не вместе с ними, а с сеанса.