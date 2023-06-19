«Основано на реальных событиях»: комедия, в которой семейная пара делает подкаст с маньяком

На стриминге Peacock вышел сериал «Основано на реальных событиях» — черно-комедийный триллер, в котором Кейли Куоко и Крис Мессина играют семейную пару, записывающую подкаст с серийным убийцей в исполнении Тома Бейтмана. Кинокритик «Газеты.Ru» посмотрел шоу целиком (уже доступны все восемь серий) — и рассказывает, в чем «Основано на реальных событиях» проигрывает не только «Убийствам в одном здании», но и российским «Секретам семейной жизни».

Риэлторша Эйва (Кейли Куоко) и ее муж, бывший теннисист Нэйтан (Крис Мессина) ведут не самую выдающуюся по меркам богатых белых лосанджелесцев жизнь: не продвигаются вверх по карьерной лестнице, со скрипом сводят концы с концами, ждут ребенка, не заводят интрижек. Все меняется, когда Эйва, фанатеющая от тру-крайма, понимает, что их новый сантехник Мэтт (Том Бейтман) и есть тот самый Вестсайдский потрошитель, терроризирующий всю округу. Тогда пара решает на нем заработать — и вместо того, чтобы сдать своего знакомого полиции, предлагает серийному убийце записать подкаст. Разумеется, взяв с него обещание, что убийства на этом прекратятся.

close 100% Кадр из сериала «Основано на реальных событиях» (2023) Peacock

«Основано на реальных событиях» — редкий случай, когда зарубежный сериал первым делом тянет сравнить с российским. И еще более редкий случай, когда российский в этом сравнении выигрывает. «События» подозрительно во многом пересекаются с «Секретами семейной жизни», где молодые супруги (их играли Алена Михайлова и Петр Скворцов) спасали брак, сделавшись дуэтом серийных убийц. Оба шоу вращаются вокруг нехитрой мысли, что в вопросе укрепления семьи хорошо помогает общее дело (и что его одного, конечно, не хватит, чтобы эту семью уберечь от развала). Оба шоу часто пытаются облапошить зрителя, подсовывая ему сцены-обманки. И оба довольно щедры на несколько мультяшную расчлененку (в том, как «События» заглядывают на территорию слэшера, чувствуется кровавый бэкграунд шоураннера Крэйга Розенберга, сценариста «Пацанов» и «Проповедника»).

close 100% Кадр из сериала «Основано на реальных событиях» (2023) Peacock

Даже удивительно (учитывая, что продюсером здесь трудился автор «Озарка» Джейсон Бейтман), но «Секреты» выступают удачнее по каждому из этих направлений. «Основано на реальных событиях» не держит интригу там, где следовало бы, и при этом зачем-то держит там, где этого делать явно не стоит. Странные попытки водить зрителя за нос быстро начинают раздражать. История не влезает в восемь получасовых серий и требует еще хотя бы пары эпизодов, но вместо этого шоу просто обрывается на полуслове, не оставляя ощущения финала (или хотя бы финального клиффхэнгера). Куоко и Мессина устало играют усталых людей (без знакомого по «Бортпроводнице» задора все стремительно угасает), но хотя бы дают блеснуть Тому Бейтману, который с заметным удовольствием изображает героя тру-крайма, подсевшего на тру-крайм. Как комментарий на тему всеобщей увлеченности тру-краймом «Основано на реальных событиях» не слишком состоятелен: в этом смысле сериал кажется безнадежной попыткой утолить голод в промежутке между сезонами «Убийств в одном здании», к тому же, для сериала про подкасты тут преступно мало показывают процесс работы над, собственно, подкастами.

От союза сценариста «Пацанов» и «Проповедника» с автором «Озарка», признаться, ждешь несколько большего (особенно после отличного «Человека из Флориды», тоже спродюсированного Джейсоном Бейтманом), но, как ни прискорбно, по итогам сезона «Основано на реальных событиях» хочется как можно быстрее положить в стопку с нераскрытыми делами — и там его и оставить.