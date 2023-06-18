В съемках участвовали жертвы холокоста, главную роль мог сыграть Харрисон Форд: 10 фактов про «Список Шиндлера»

В 2023 году «Списку Шиндлера» исполняется 30 лет. Военная драма Стивена Спилберга, основанная на реальной трагедии холокоста времен Второй мировой, по праву считается одним из лучших фильмов в истории кино. «Газета.Ru» вспоминает 10 малоизвестных фактов о создании картины.

Спилберг сумел снять «Список Шиндлера» только благодаря «Парку Юрского периода»

close 100% Кадр из фильма «Список Шиндлера» (1993) Universal Pictures

Продюсеры Universal Pictures воспринимали съемки дорогостоящего фильма о холокосте как финансовую авантюру, которая едва ли окупится в прокате. Спилберг, который мечтал экранизировать роман Томаса Кенилли «Ковчег Шиндлера», пошел со студией на необычную сделку. Режиссер предложил снять потенциальный кассовый хит «Парк Юрского периода», в случае успеха которого боссы Universal выделят ему деньги на съемки «Списка Шиндлера».

По итогу «Парк Юрского периода», стоивший $63 млн, принес создателям почти миллиард долларов в мировом прокате. К удивлению продюсеров, финансово успешным оказался и «Список Шиндлера». Военная драма, на съемки которой были потрачены $23 млн, окупилась 15 раз, принеся студии $322 млн сборов.

Спилберг не планировал становиться режиссером фильма, ограничившись ролью продюсера

close 100% Кадр из фильма «Список Шиндлера» (1993) Universal Pictures

Несмотря на свое еврейское происхождение, Спилберг изначально боялся браться за экранизацию книги Кенилли. Он предложил снять картину Роману Полански, который в детстве сумел сбежать из Краковского гетто. Но из-за болезненных воспоминаний Полански отказался браться за исторический материал.

Тогда Спилберг предложил снять фильм Мартину Скорсезе. Но итало-американский постановщик тоже отказался, посчитав, что режиссером ленты должен быть режиссер-еврей. Когда следом от съемок отказались Сидни Люмет и Сидни Поллак, Спилберг все же решился снять фильм самостоятельно.

Вместо Лиама Нисона главную роль должен был сыграть Харрисон Форд

close 100% Кадр из фильма «Список Шиндлера» (1993) Universal Pictures

Первоначальным выбором Спилберга на роль Оскара Шиндлера был Харрисон Форд, с которым режиссер уже работал вместе над франшизой «Индиана Джонс». Но Форд, который числился в ранге голливудских суперзвезд, посчитал, что его звездный статус помешает зрительскому восприятию главного героя, и отклонил предложение.

По разным причинам от роли Шиндлера также отказались Дэниел Дэй-Льюис и Стеллан Скарсгард, которые на тот момент были менее известны широкой публике. А вот Лиам Нисон согласился. В итоге эта роль принесла ему мировую славу.

Кстати, одну из второстепенных ролей девочки-подростка, заключенной в концлагере, могла сыграть юная Клэр Дэйнс. Но против этого выступили родители актрисы, посчитавшие, что подобные съемки могут ее морально травмировать.

Робин Уильямс подбадривал всю съемочную группу

close 100% Кадр из фильма «Список Шиндлера» (1993) Universal Pictures

Опасения родителей Дэйнс оказались ненапрасными. С физическими и психологическими нагрузками едва справлялись и взрослые артисты фильма. Чтобы поднять моральный дух съемочной группы, Спилберг несколько раз приглашал на съемки актера и стендапера Робина Уильямса. Последний на тот момент как раз завершил озвучание роли Джина в мультфильме «Аладдин» и развлекал команду шутками в образе волшебного персонажа.

В моральной поддержке нуждался и сам Спилберг. Чтобы выдержать психологическое напряжение во время съемок, он каждый вечер перед сном смотрел комедийный сериал «Сайнфелд».

Фильм мог быть снят не на английском языке

close 100% Кадр из фильма «Список Шиндлера» (1993) Universal Pictures

Изначально Спилберг планировал снять «Список Шиндлера» на немецком и польском языках, но в последний момент передумал, испугавшись, что без знания этих языков, не сможет точно оценить и скорректировать работу актеров-иностранцев.

Всего Шиндлером были составлены 7 списков с именами евреев, которых он спас во время холокоста

close 100% Кадр из фильма «Список Шиндлера» (1993) Universal Pictures

В фильме упоминаются только первые два списка, созданные в 1944 году, также известные как «Списки жизни». Пять последующих списков были дополненными версиями первых двух, включавших имена более 1000 евреев, спасенных Шиндлером благодаря рабочим местам на его фабрике, защитивших их от преследования нацистов.

Четыре списка сохранились до наших дней. Два из них хранятся в мемориальном комплексе Яд ва-Шем в Израиле, один — в Музее Холокоста в Вашингтоне, а четвертым списком владеет частный коллекционер из Лос-Анджелеса Эрик Газин. В 2013 году он безуспешно попытался продать список на eBay за $3 млн.

Композитор Джон Уильямс не сразу решился написать музыку для «Списка Шиндлера»

close 100% Кадр из фильма «Список Шиндлера» (1993) Universal Pictures

Когда Спилберг впервые показал композитору Джону Уильямсу черновую версию фильма, тот не смог сдержать слез. Но при этом Уильямс заявил, что не чувствует себя в праве писать музыку для такого трагического сюжета. «Я не заслуживаю быть композитором твоего фильма», — сказал Уильямс. «Я знаю. Но те, кто заслуживает, уже мертвы», — ответил Спилберг.

Работа композитора была высоко оценена зрителями и профессиональным киносообществом. За саундтрек к «Списку Шиндлера» Уильямс получил «Оскар». Всего же драма Спилберга выиграла семь наград Американской киноакадемии.

Одну из эпизодических ролей в фильме сыграл продюсер фильма, переживший холокост

close 100% Кадр из фильма «Список Шиндлера» (1993) Universal Pictures

В первой сцене появления Шиндлера метрдотеля в кадре сыграл один из продюсеров ленты Бранко Лустиг. В детстве он был интернирован в концентрационный лагерь Освенцим, в котором чудом выжил.

Получая «Оскар» за фильм, Лустиг начал свою благодарственную речь с того, что назвал свой персональный номер, который ему дали в Освенциме: A3317.

Райф Файнс в образе офицера СС напугал реальную жертву концлагеря

close 100% Кадр из фильма «Список Шиндлера» (1993) Universal Pictures

Еще одна выжившая жертва холокоста Людмила Пфефферберг, которая прошла концлагерь, была представлена на съемках Райфу Файнсу. Актер исполнил роль нацистского офицера Амона Гета, известного своей особой жестокостью. Во время своего заключения Пфефферберг встречала Гета.

Женщина была настолько шокирована убедительностью актера в образе его реального прототипа, что испытала сильную паническую атаку и попросила увести ее со съемочной площадки.

Спилберг отказался от своего гонорара за съемки «Списка Шиндлера»

close 100% Кадр из фильма «Список Шиндлера» (1993) Universal Pictures

Режиссер посчитал гонорар за съемки фильма «кровавыми деньгами». Вместо этого свой гонорар он включил в общий бюджет картины. Также все последующие авторские начисления Спилберг перевел в собственный благотворительный фонд «Шоа», который он создал через год после выхода фильма. Фонд режиссера занимается сохранением свидетельств о выживших жертвах холокоста.