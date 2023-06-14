«В ожидании Дали»: кино про больших художников на кухне и за ее пределами

15 июня в российский прокат выходит испанская картина «В ожидании Дали» — красивая история про неожиданное соседство высокой кухни и живописи. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает, почему эта лента — не такое простое блюдо, каким кажется на первый взгляд.

На дворе 1974 год. Испания пока еще тщетно пытается вырваться из-под гнета страшного режима Франко. Молодые герои, уставшие от тирании, устраивают массовые беспорядки, после которых вынуждены спасаться бегством. Но главной сюжетной линией является не та революция, которая зарождалась на улицах страны, а та, которая случилась на кухне небольшого ресторана. Два брата-повара, скрывающиеся от преследования, решают залечь на дно в Кадакесе — небольшом прибрежном городе, где в то время жил и творил (по большей части разного рода чудачества) Сальвадор Дали. Тем более, что творческих амбиций в героях не меньше, чем у знаменитого художника. Только их полотно — изысканные блюда, а мастерская — кухня.

На работу братьев берет местный ресторатор Джулс, одержимый фигурой Дали. Он годами пытается заманить его в свое заведение, но маэстро непреклонен. Приезд беглецов, наделенных не только духом бунтарства, но и кулинарным талантом, переворачивает ход жизни Кадакеса с ног на голову. А Джулс видит в их появлении долгожданную возможность заманить Дали к себе в заведение.

close 100% Кадр из фильма «В ожидании Дали» (2023) Capella Film

Режиссером фильма стал испанский постановщик Давид Пужоль, который этой работой продолжает свой многолетний интерес к личности Дали. В прошлом режиссер уже дважды исследовал мастера сюрреализма, но исключительно в документальном формате: в картине «Последний шедевр Дали» и «Сальвадор Дали: В поисках бессмертия». Его художественная картина «В ожидании Дали» становится своего рода недостающим финальным ингредиентом этой оригинальной трилогии.

Главные роли братьев в проекте исполнили Иван Массаге — звезда кинохита 2019-го года «Платформа», в котором еда тоже играла не последнюю роль. И Поль Лопес, менее известный отечественному зрителю. Вместе актеры создают на экране противоречивый дуэт героев, которые ведут борьбу как на кухне, так и за ее пределами. Герой Лопеса, бунтующий су-шеф Альберто, в меньшей степени интересуется своей карьерой, а в большей — судьбой страны. Его старший брат, шеф Фернандо, напротив, почти равнодушен к мирским проблемам и ведом только одной целью в жизни — создавать кулинарные шедевры.

close 100% Кадр из фильма «В ожидании Дали» (2023) Capella Film

Побег из нестабильной Барселоны в более тихий прибрежный Кадакес становится для них не только спасением, но и новым вызовом. Братья должны заново найти общий язык и примириться в своих разных взглядах на жизнь, а еще прийти к общей цели — сперва заманить, а потом вызвать кулинарный восторг у художника, которого трудно чем-либо удивить.

Сам Дали в картине появляется фрагментарно, и зритель видит его так же, как Джулс: мельком и издалека. Ресторатор-сумасброд, одержимый не звездами Мишлен, а одобрением кумира, так упорен в своем стремлении, что им заражается и зритель. Вроде бы по законам жанра герои, конечно же, должны достичь желаемого. Но реально ли это? Сам Джулс ближе к финалу со слезами на глазах цитирует слова Черчилля, который призывал никогда не сдаваться и утверждал, что успех — это движение от поражения к поражению без потери энтузиазма.

В этом смысле картина Пужоля, населенная чудаковатыми аутсайдерами разных мастей, которые неустанно верят в чудо, обладает очарованием недавно завершившегося «Теда Лассо», пересобравшего привычный конструкт спортивной драмы. «В ожидании Дали» менее революционен по своей форме и иногда слишком долго прицеливается перед долгожданным прыжком веры, но тоже по итогу оставляет в зрителях сладкое жизнеутверждающее послевкусие.

close 100% Кадр из фильма «В ожидании Дали» (2023) Capella Film

Картина настаивает, что искусство может родиться где угодно: хоть в мастерской всемирно известного художника, хоть на маленькой кухне курортного ресторана, далекого от мировых столиц высокой кухни.

Получается своеобразный перевертыш анимационного «Рататуя», утверждавшего, что готовить может каждый. Пужоль считает иначе: не всякий, кто оказывается за плитой — настоящий повар, но всякий талантливый повар — настоящий художник. Картина Пужоля — тому подтверждение. Как и мастерски приготовленное блюдо, все богатство своего вкуса она раскрывает ближе к финалу.