«Дикая Мята-2023»: шоу Sati Ethnica и Polnalyubvi, рейв от «Нейромонаха Феофана» и все хиты Агутина

С 16 по 18 июня на легендарном поле в Тульской области (пос. Бунырево) пройдет крупнейший независимый мультиформатный фестиваль «Дикая Мята». За три дня гостей фестиваля ждет более 100 концертов, представления уличных театров, образовательные лекции, мастер-классы для детей и взрослых, а также многочисленные зоны отдыха. И правильно спланировать отдых и не пропустить самое интересное — поможет наш гид по фестивалю.

Шесть концертных зон и секретные концерты в клубе фестиваля

Гостей «Дикой Мяты» ждет насыщенная музыкальная программа – выступления артистов пройдут на трех основных фестивальных сценах Sirena, Titana и «Веранда», в постоянно действующем концертном клубе состоятся секретные концерты, традиционно молодые таланты выступят на детской сцене «Ариэль», а потанцевать можно будет под DJ-сеты на территории Bus&Bass.

Сцена Sirena

Сцену Sirena в пятницу 16 июня откроет большим шоу самая юная группа фестиваля «ZEЧипсы», а дальше гостей фестиваля ждут выступления всеобщих любимцев — «Аффинаж», Wildways, Drummatix и Lumen. В субботу 17 июня увидим концерты «Пол Пунш», Pangeo, Найка Борзова, Меги Гогитидзе, Zoloto, Green Apelsin, The Hatters и Леонида Агутина. Закрывать главную сцену в воскресенье 18 июня будут главные рок-музыканты страны – «Ермак!», «Казускома», «Слот», Jane Air, «Заточка», а в финале этого фестивального дня притопчем поле вместе с «Нейромонахом Феофаном».

Сцена Titana

Сцену Titana в пятницу 16 июня откроют River Bridge, «Ищикосьеву», DenDerty, «Сегодняможно», а завершат пятничную программу своими мистическими шоу Sati Ethnica и Spokan Girls. В субботу 17 июня на этой сцене услышим «маяк», «Вереницу», Soltwine, Вассу Железнову, хмырова, «Манго Буст», Антоху МС, «Собачий Lie», «Видеокассету твоих родителей», PALC, Alai Oli и впервые на «Дикой Мяте» на сцене Titana выступит Polnaluybvi. В воскресенье 18 июня здесь поклонников ждут команды – «В чем дело?», Blizkey, «Ерёмы», «Пикчи!», Stigmata и «Приятели покойного».

Сцена «Веранда»

На сцене «Веранда» меломаны со всей страны смогут услышать выступления молодых и ярких музыкантов, отобранных на ежегодном конкурсе «дикорастущей» музыки и не только. В пятницу 16 июня рекомендуем не пропустить выступления групп «Мэнсон Флетчер», Gilead, «Ткани» и Gokirtan. В субботу 17 июня завоевывать зрительские сердца будут «Балакиръ», Mesch!, «Безобидный тип», Neklukva, Matanya, hehehe, Black Lama, «Чемодан Гризли» и «Индиалог». В воскресенье 18 июня сцену «Веранда» закроют Moscow Klezmer Band, Otta-orchestra и «Внимание брусника!».

Также в этом году на постоянной основе заработает концертный клуб, открытие которого состоится прямо на поле. Все три фестивальных дня в новом пространстве будут проходить тайные концерты музыкантов, а откроет клуб своим выступлением группа The Hatters. Зал клуба небольшой и чтобы успеть попасть на концерт любимого артиста, нужно подписаться на канал фестиваля в Telegram, где будут публиковаться анонсы клубных шоу. В программе возможны незначительные изменения.

close 100% Дмитрий Кудинов/PR-служба фестиваля «Дикая Мята»

Лекторий, бассейн и другие развлечения на фестивале

Для гостей «Дикой Мяты-2023» подготовлено большое количество развлечений: можно будет отдохнуть в многочисленных лаунж-зонах, принять участие в партнерских конкурсах и выиграть ценные призы, прослушать курс лекций в лектории, покататься на воздушном шаре, устроить командные соревнования в пляжном футболе и волейболе. В этом году также заработает бассейн, как и для самых маленьких зрителей, так и для взрослых – водный комплекс будет работать по расписанию, которое будет опубликовано в социальных сетях фестиваля. И это еще не все – в этом году на «Дикой Мяте» в зоне одного из партнеров можно будет зарегистрировать брак и отметить свадьбу прямо на поле. Все по-взрослому – гости, свадебная арка и сертификат о заключении брака на фестивале!

Как всегда, на «Дикой Мяте» будет работать полюбившееся гостям фестиваля пространство Green Age – место силы, красоты и здоровья с уникальными практиками, семинарами, лекциями, мастер-классами, спа и отдельным фудкортом для тех, кто делает выбор в пользу осознанного образа жизни. Все желающие смогут принять участие в уроках игры на хангах, чайных церемониях, трансформационных играх, освоить новые техники танцев и многое другое.

Стритфуд и авторская кухня

Вок, гриль, паста, чуррос, перепечи, том-ям и многое другое — в воздухе всегда витают ароматы свежих и пряных блюд, будоража вкусовые рецепторы гостей «Дикой Мяты». На фудкорте фестиваля будет работать 50 точек питания – кафе и рестораны, фудтраки с уличной едой и различными гастрономическими концепциями, которые представляют популярные и любимые кухни мира на любой вкус и кошелек, включая вегетарианские, веганские блюда и детское меню. И, конечно, все желающие смогут попробовать авторские блюда кафе «Наша Птичка – Есть и Пить», шеф-поваром которого является продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

Территория детства на «Дикой Мяте»

В этом году маленьких меломанов ждет интересная и насыщенная музыкальная и развлекательная программа. На open-air пройдет множество бесплатных и платных мастер-классов для детей – можно будет научиться расписывать гипсовые игрушки, собирать браслеты с номерами телефонов родителей, прослушать лекции про «безопасные» прогулки в городе и многое другое. Также будет работать детская сцена «Ариэль», на которой выступят юные музыканты в возрасте от 5 до 15 лет, занимающиеся в известной рок-школе Вадима Германова.

close 100% Дмитрий Кудинов/PR-служба фестиваля «Дикая Мята»

Все три фестивальных дня будет функционировать детский сад, в котором гости мероприятия смогут оставить ребенка под присмотром квалифицированных педагогов. В садике будет множество игрушек и реквизита: мячи, спортивные кольца, конструкторы, мягкие модули для строительства, гимнастические палки, напольное покрытие, наборы для мастер-классов, творческие наборы с кистями, красками и карандашами, сказочная библиотека.

Дети, которым еще не исполнилось трех лет, смогут оставаться в саду только под присмотром родителей. И, конечно, в садике не организовано питание, поэтому завтраки, обеды и ужины — ответственность родителей. Все игровые программы для детей и родителей будут бесплатны до 14:00, а в период с 14:00 до 21:00 будет взиматься плата 300 руб. в час.

Комфорт на фестивале

«Дикая Мята» по праву считается самым комфортным фестивале страны – для гостей пространства проложены мощеные дорожки, установлены фонтанчики с питьевой водой и душевые, точки с кипятком, установки для подзарядки гаджетов. На поле работает палаточная гостиница, а во всех палаточных лагерях будут освещенные улицы, установлены душевые и санузлы, будет работать комната матери и ребенка.

В этом году фестиваль оборудовал новую парковку на 5000 мест, в шаговой доступности от которой будет организована новая входная группа. Основной съезд на парковку будет за перекрестком 2 фестивальных дорог (через Алексин, через Сотино), а съезд будет расширен и станет 4-полосным. На случай непогоды на парковке будет дежурить спецтехника, готовая при необходимости в любой момент помочь водителям. Работа всех фестивальных площадок начнется 16 июня в 12:00.

Также на всей территории на время проведения фестиваля будут установлены фандоматы для сбора пластика и баки для раздельного сбора мусора.

Билеты на фестиваль можно приобрести на сайте mintmusic.ru, в продаже доступны категории билетов на все три дня (16-18 июня), на два дня (17-18 июня) и на один день (18 июня), а также можно приобрести места на парковку и под свою палатку.

«Дикая Мята» — 3 дня музыки и любви! Это будет легендарно!

16–18 июня 2023, Тульская область, Алексинский район, пос. Бунырево

Стоимость билетов: от 1250 до 7000 руб. Повышение цен 16 июня 2023.

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ВНИМАНИЕ! Во избежания пробок на заезд, мы настоятельно рекомендуем в пятницу приезжать к 12:00 дня!