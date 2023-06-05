Книга за 21 день: проект «Движения первых» позволит детям почувствовать себя писателями

В центре Москвы на Красной Площади в рамках одноименного книжного фестиваля был дан старт всероссийскому «Литературному марафону», организованному объединением детей и молодежи «Движение первых». Проект поможет подросткам со всей России в возрасте от 12 до 17 лет открыть в себе талант писателя, поэта или художника, способного создать книгу за 21 день. Об условиях участия и номинациях узнала «Газета.Ru».

Самореализация для каждого ребенка

«Движение первых» представило всероссийский проект «Литературный марафон», который поможет ребятам со всей России в возрасте от 12 до 17 лет прикоснуться к миру литературы.

Заслуженный артист России, актер театра и кино Александр Олешко вместе с виртуальной помощницей Литерой рассказали, как написать свою книгу, нарисовать для нее обложку и иллюстрации, а также придумать историю героев.

«Сегодня мы дали старт новому проекту «Литературный марафон», который объединит тысячи юных чтецов, писателей и просто любителей литературы. В палитре проектов «Движения первых» акции, связанные с творчеством и искусством, играют особую роль. Каждому ребенку необходимы самореализация и признание, поэтому в период школьных каникул мы приглашаем детей прикоснуться к миру литературы и попробовать себя в одном из направлений — от поэзии до комиксов», — отметила первый заместитель председателя правления движения Наталия Мандрова.

По ее словам, в течение трех недель, или 21 дня, участники проекта будут создавать свои произведения вместе с наставниками — известными писателями, издателями, сценаристами и художниками. Подвести итоги конкурса и наградить его победителей планируется осенью.

Для участия в «Литературном марафоне» необходимо зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф, подписаться на официальную группу «Движения первых» в социальной сети «ВКонтакте» и официальную группу «Творческая лаборатория», а затем подать заявку на участие в конкурсе с 10 июня по 1 июля 2023 года.

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Участник проекта должен отправить ранее не публиковавшиеся творческие произведения на темы: «Мой наставник», «Разговоры о важном», «Мой книжный герой» в любой из шести номинаций, среди которых – жанровая проза, поэзия, сценаристка и драматургия (сценарий творческого события), комиксы, фанфикшн или иллюстрация к произведению.

С корабля на бал

«Я безумно благодарен «Движению первых», что они избрали нас партнерами в своем первом конкурсе. Этот проект имеет большое значение для всей креативной индустрии. Слово, которое оформлено в тексте, лежит в основе спектаклей, фильмов, песен и многого другого. Я надеюсь, что благодаря этому конкурсу мы познакомимся с нашими будущими авторами», — подчеркнул генеральный директор издательства «Детская литература» Олег Морозов.

Финалисты проекта станут участниками литературного пленэра в музее-заповеднике Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» в Орловской области. С 27 июля по 2 августа ребят ждут насыщенная образовательная программа, творческие встречи, а также настоящий литературный бал. Председатель совета Орловского отделения «Движения первых» Антон Гомозов отметил, что для региона, являющегося родиной великих поэтов и писателей, проведение финала конкурса является важной наградой и ответственностью.

«Я всю жизнь хотел написать свою книгу, и благодаря «Движению первых» у меня появилась такая возможность. Я уверен, что для победы в конкурсе нужно создать нечто исключительное, что будет интересно читателю и мне самому. Для меня это уникальный шанс реализовать свою мечту, получить интересный опыт и научиться множеству новых вещей в писательском мастерстве», — рассказал участник движения из Москвы Сергей Михайлов.

Также собравшимся напомнили о продолжающейся акции «Книга другу», в рамках которой любой желающий может поделиться любимыми книгами с юными гражданами новых территорий России. Инициативу уже поддержали художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков, рэп-исполнитель Александр Степанов (ST) и многие другие известные личности.