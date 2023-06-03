Что посмотреть в выходные: советы легенд кино

Если не знаете, что посмотреть в выходные, рекомендуем обратить внимание на предпочтения всемирно известных актеров. О любимых фильмах обладателя «Оскара» Моргана Фримана, звезды Marvel Тома Холланда и других знаменитостей — в материале «Газеты.Ru».

Морган Фриман — «Мулен Руж»

close 100% Кадр из фильма «Мулен Руж!» (2001) KPA/Global Look Press

Первым в списке своих любимых фильмов лауреат премии «Оскар» Морган Фриман назвал мюзикл «Мулен Руж» (2001). Картина рассказывает историю о бедном британском поэте Кристиане, который влюбляется в звезду кабаре «Мулен Руж» и куртизанку по имени Сатин.

«Пожалуй, это один из лучших в целом задуманных и исполненных фильмов. В нем собрано все лучшее: кинематография, актерское мастерство, пение, танцы. Это все в нем. Действительно, праздник для глаз и ушей», — сказал Фриман (здесь и далее — комментарии с сайта Rotten Tomatoes — «Газета.Ru»).

Также Фриман выделил фильмы и сериалы «Моби Дик» (1956), «Жизнь Пи» (2012), «Ровно в полдень» (1952) и «Джоси Уэйлс — человек вне закона» (1976).

close 100% Кадр из фильма «Инопланетянин» (1982) KPA/Global Look Press

Звезда «Терминатора» Арнольд Шварценеггер назвал своим фаворитом семейную ленту «Инопланетянин» (1982). Он объяснил, что картина Стивена Спилберга о дружбе мальчика и случайно забытого на Земле инопланетянина придется по душе всем независимо от пола и возраста.

«Спилберг справился со своей задачей просто великолепно. Этим фильмом может насладиться буквально каждый. Я имею в виду, что не имеет значения — женщины, мужчины, молодые, пожилые — всем может понравиться этот фильм», — сказал Шварценеггер.

Также актер выделил картины «Звуки музыки» (1965), «Крестный отец» (1972), «Мир Дикого Запада» (1973), «Непрощенный» (1992) и «Титаник» (1997).

Роберт Паттинсон — «Пролетая над гнездом кукушки»

close 100% Кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) Fantasy Films

В 1975 году Милош Форман экранизировал роман Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Действие фильма происходит в психиатрической больнице, где главный герой Рэндл Патрик Макмерфи (Джек Николсон) восстает против системы и сплачивает других пациентов. Роберт Паттинсон высоко оценил актерскую игру Николсона и заявил, что в подростковом возрасте главный герой фильма помог ему стать смелее.

«Этот персонаж сильно повлиял на меня, когда мне было 15 или 16 лет, и частичка этого осталась со мной. Меня впечатлила его позиция «покажи миру средний палец» — не то, чтобы у меня действительно было так же, но… Раньше я был очень робким, и это был один из тех фильмов, которые помогли мне вырваться, словно выдавая себя за Рэндла», — сказал Паттинсон.

Также актер выделил фильмы «Экзорцист» (1973), «Имя Кармен» (1983), «Иван под экстази» (2000) и «Спецагент Корки Романо» (2001).

Дженнифер Лоуренс — «Полночь в Париже»

close 100% Кадр из фильма «Полночь в Париже» (2011) Sony Classics

Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс назвала Вуди Аллена своим любимым режиссером и рассказала об особой любви к его драме «Полночь в Париже» (2011). В этом она призналась вскоре после выхода фильма:

«Полночь в Париже я увидела в этом году и просто обалдела. Думаю, теперь это мой любимый фильм. Мне понравилось. Это было смешно, изобретательно — воображение, платья и все, что придумали наши любимые сценаристы. Оуэн Уилсон был смешным. Это было просто совершенно».

Через несколько лет в интервью Vanity Fair актриса заявила, что ей очень нравится хоррор Ари Астера «Реинкарнация», назвав его «жемчужиной современного хоррора» и «своим любимым фильмом всех времен». По сюжету ленты смерть странной старушки вскрывает правду о жутком семейном проклятии.

Также Лоуренс выделила фильмы «Взломщики сердец» (2004), «Гарольд и Мод» (1971), «Большой Лебовски» (1998) и «Старая закалка» (2002).

Дэниэл Рэдклифф — «12 разгневанных мужчин»

close 100% Кадр из фильма «12 разгневанных мужчин» (1957) Orion-Nova Productions

Выпущенная в 1957 году судебная драма Сидни Люмета «12 разгневанных мужчин» является адаптацией телеспектакля 1954 года, написанного Реджинальдом Роузом. История почти полностью происходит в одной комнате, когда присяжные по делу об убийстве в Нью-Йорке обсуждают невиновность молодого человека. В 1958 году фильм был номинирован на три премии «Оскар», в том числе за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший сценарий.

По словам Рэдклиффа, больше всего в фильме его привлекает тот факт, что почти все действия происходят в одной комнате.

«Это одна из самых убедительных вещей, которые я когда-либо видел. Я имею в виду, ты не можешь отвести взгляд. Ты захвачен динамикой между людьми, тем, что произойдет, и тем фактом, что это детектив, происходящий в одной комнате, и это блестяще», — сказал актер.

Также Рэдклифф выделил фильмы «Лестница в небо» (1946) «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» (1963), «Маленькая мисс Счастье» (2006) и «Ясон и аргонавты» (1963).

close 100% Кадр из фильма «Дни жатвы» (1978) Paramount Pictures

В список пяти любимых фильмов Ричард Гир включил две ленты со своим участием — «Дни жатвы» (1978) и «Стратегия Оппенгеймера» (2016). Актер объяснил, что эти картины стали его ориентирами не только в актерской карьере, но и в личной жизни.

«Итак, я начну с фильма «Дни жатвы», потому что это мой первый фильм. Это, наверное, мой лучший фильм, — признался Гир. — В «Стратегии Оппенгеймера», вероятно, был наименее очевидный выбор меня на роль, который только можно было сделать. Я думаю, поэтому это стало таким потрясающим опытом».

Также Гир выделил фильмы «Пир Бабетты» (1987), «Похитители велосипедов» (1948) и «Восход солнца» (1927).

Николас Кейдж — «Однажды на Диком Западе»

close 100% Кадр из фильма «Однажды на Диком Западе» (1968) Paramount Pictures

По словам Николаса Кейджа, с фильмом «Однажды на Диком Западе» (1968) Серджио Леоне у него связаны воспоминания из детства.

«У меня был телевизор, на котором я смотрел «Однажды на Диком Западе» и был поражен мощью Чарльза Бронсона. Поединок между Генри Фондой и Бронсоном был одним из самых сильных моментов, которые я когда-либо видел в кино, и это действительно произвело большое впечатление». — поделился Кейдж. Кроме того, он высоко оценил режиссуру и музыкальное сопровождение ленты.

Актер также выделил фильмы «К востоку от рая» (1955), «Апокалипсис сегодня» (1979), «Гражданин Кейн» (1941) и «Выход Дракона» (1973).

Том Холланд — «Первобытный страх»

close 100% Кадр из фильма «Первобытный страх» (1996) Paramount Pictures

Исполнитель роли Человека-паука в киновселенной Marvel Том Холланд заявил, что своим первым любимым фильмом считает «Первобытный страх» (1996) Грегори Хоблита.

«Итак, мой первый любимый фильм называется «Первобытный страх» с Ричардом Гиром и Эдвардом Нортоном. Это первый фильм Эдварда Нортона. Это исполнение, которое я всегда стремился воссоздать, понимаете? Не в смысле воссоздания этого персонажа, а в смысле создания персонажа на том же уровне, что и Эдвард Нортон», — поделился Холланд.

Он также выделил фильмы «Отступники» (2006), «Аватар» (2009), «Спасти рядового Райана» (1998) и «Мой кузен Винни» (1992).