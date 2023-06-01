От Майкла Дж. Фокса до Ирины Муравьевой: взрослые актеры, сыгравшие подростков

Майкл Джей Фокс в фильме «Назад в будущее» (1985), Ирина Муравьева в фильме «Карнавал» (1981) и Тоби Магуайр в фильме «Человек-Паук» (2002)

На роли детей и подростков нередко утверждаются актеры, которые в реальности намного старше своих персонажей. «Газета.Ru» рассказывает о наиболее ярких примерах — из «Человека-паука», «Назад в будущее», «Карнавала» и других культовых лентах.

close 100% Ширли Хендерсон DreamWorks/Global Look Press

Британская актриса Ширли Хендерсон в 37 лет сыграла 13-летнюю школьницу Плаксу Миртл в фильме «Гарри Поттер и тайная комната» (2002). В возрасте 40 лет она вернулась к роли в четвертой части серии — «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005).

На момент съемок при росте 154 сантиметра она весила не более 55 килограммов. Благодаря гриму, очкам и убедительной актерской игре Хендерсон справилась с ролью девочки-подростка. По сюжету Плакса Миртл влюблена в Гарри Поттера — в реальности актриса на 24 года старше Дэниэла Рэдклиффа.

close 100% Юлия Хлынина ВГТРК/РИА Новости

Об опыте съемок в роли 16-летней Елизаветы Петровны актриса Юлия Хлынина рассказала в интервью «Газете.Ru»:

«Я играла Елизавету, когда мне исполнилось 29 лет. Это совсем другой возраст, я чувствую себя более умиротворенной и спокойной относительно своего тинейджерства. Многие продюсеры и режиссеры отмечают, что с годами меняется взгляд. Именно это чаще всего выдает возраст. Состояние кожи можно исправить гримом, светом и фильтрами, но взгляд, который уже обладает опытом, изменить сложно. Мы сделали ее голос выше, поработали над поведением, реакциями. Она очень импульсивная, живая, открытая — в жизни я себя такой не чувствую, веду себя более интровертно».

close 100% Майкл Джей Фокс Amblin Entertainment/Global Look Press

На момент премьеры фильма «Назад в будущее» Майклу Дж. Фоксу было 24 года. В трилогии актер сыграл 17-летнего школьника-музыканта Марти Макфлая. По словам Фокса, образ Марти был ему близок по духу.

«Все, чем я занимался в школе, — катался на доске, гонялся за девчонками и играл в группе. Я даже мечтал стать рок-звездой», — говорил Фокс.

Благодаря роли Марти Макфлая актер получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший исполнитель мужской роли в фильме». Во второй части серии Фокс воплотил четыре образа: себя настоящего и постаревшего, а также сына и дочь из будущего. В третьей части он сыграл Марти и его предка Шеймуса.

close 100% Юрий Яковлев (слева) и Ирина Муравьева (справа) на съемках художественного фильма «Карнавал», 1981 год РИА Новости

В фильме «Карнавал» Ирина Муравьева исполнила роль 17-летней выпускницы Нины Соломатиной из провинции. В 32 года актриса смогла сыграть наивную девушку с косичками, которая мечтает покорить Москву и «выучиться на артистку». В 1982 году фильм стал лидером советского кинопроката, а Муравьева была признана лучшей актрисой года по результатам опроса читателей журнала «Советский экран».

close 100% Тоби Магуайр Global Look Press

Роль 17-летнего Питера Паркера в трилогии о Человеке-пауке (2002-2007) Тоби Магуайр получил, когда ему было 27 лет. По словам актера, сыграть юного персонажа ему помогло похожее прошлое.

«Я чувствовал себя изгоем. Мне кажется, со мной что-то случилось, и я начал наблюдать за людьми и размышлять о том, что ими движет, задаваясь вопросом, могу ли я доверять им или нет. Я посещал многие школы вдоль побережья Калифорнии, завел несколько друзей и жил с дядями, тетями, бабушками и дедушками, в то время как мои родители пытались свести концы с концами. Это было непросто. У нас не было денег», — рассказывал Магуайр.

В 2021 году актер вернулся к роли Паркера в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» и попал в книгу рекордов Гиннесса как «исполнитель самой продолжительной роли супергероя Marvel в кино».

close 100% Джейсон Эрлз Global Look Press

Актер Джейсон Эрлз обрел популярность благодаря роли старшего брата Майли Стюарт (Майли Сайрус) Джексона Стюарта в телесериале канала Disney «Ханна Монтана». Он сыграл 16-летнего подростка в возрасте 34 лет, когда уже был женат на Дженнифер Эрлз и воспитывал ребенка.

close 100% Равшана Куркова ТНТ/РИА Новости

В 2009 году Равшана Куркова сыграла старшеклассницу Анжелу в телесериале «Барвиха» о жизни молодежи элитного коттеджного поселка. На момент съемок Курковой было 29 лет. По словам актрисы, до «Барвихи» ей приходилось выживать с помощью случайных заработков.

«Расцвет произошел, когда вышла «Барвиха», в мои 29 лет. А до этого — выживала. Тяжелая была жизнь, да. Приехать в Москву, одной девочке… Собак выгуливала, когда денег не было вообще. Бабушка знала, что у меня есть характер, что я не пропаду. Я приехала учиться, как и многие», — рассказала Куркова.

Отвечая на вопрос «Как вы себя ощущали в роли Анжелы?», актриса признавалась: «Никак». В интервью сайту v1.ru она делилась, что во втором сезоне попросила вывести свою героиню из сюжета, потому что не видела возможностей для ее роста.

«В сценарий добавили секса, а моя героиня при этом никак не развивалась. Я благодарна сериалу и всей команде за опыт, но из роли Анжелы я выросла», — объясняла Куркова.

Габриэль Картерис, «Беверли Хиллз, 90210»

close 100% Габриэль Картерис в кадре из сериала «Беверли Хиллз 90210? (1990) Global Look Press

Актриса и президент Гильдии актеров США Габриэль Картерис стала известна в начале 1990-х после съемок в первых сезонах телесериала «Беверли-Хиллз, 90210». В возрасте 29 лет она сыграла 16-летнюю Андреа Цукерман. Актриса была всего на шесть лет младше Джеймса Экхауса, исполнившего роль отца семейства Уолшей.

close 100% Барбра Стрейзанд в кадре из фильма «Йентл» (1983) Barwood Films

В фильме «Йентл» 41-летняя Барбра Стрейзанд исполнила роль 17-летней девушки. По сюжету ее героиня переодевается в мужскую одежду, чтобы получить образование. Эта лента получила пять номинаций на премию «Оскар».