«Вы можете быть опасны для детей». Почему автора рассказа ужасов уволили из детского сада

Учительницу Анну Елькову уволили из частного детского сада в Москве из-за того, что она опубликовала свой рассказ ужасов «Ася» в антологии «Самая страшная книга 2023». По словам писательницы, руководство посчитало, что ей «нельзя работать с детьми» из-за увлечения хоррором. Подробнее об этой ситуации «Газете.Ru» рассказали Елькова и писатель Михаил Парфенов, который опубликовал ее рассказ в сборнике.

Писательница и учительница Анна Елькова устроилась в частный билингвальный детский сад при школе Mary Club в Коммунарке в сентябре 2022 года и вместе с дочерью переехала поближе к работе. В комментарии «Газете.Ru» она призналась, что работала неофициально, выполняя функции воспитателя и преподавателя английского языка.

В октябре Елькова впервые опубликовала свой рассказ ужасов «Ася» в антологии «Самая страшная книга 2023» издательства АСТ. Составитель сборника Михаил Парфенов описывает произведение как тяжелую и мрачную историю, затрагивающую тему преследований, абьюза и буллинга. Кроме того, Елькова администрировала паблик о фильмах ужасов в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказала Анна Елькова, директор школы изучила ее страницу в соцсети только в середине мая 2023 года, прослушала аудиозапись рассказа и «пришла в ужас». Несмотря на то, что после первого замечания Анна закрыла свою страницу от посторонних пользователей и прекратила ведение сообщества о хоррорах, директор вызвала ее на разговор и объявила об увольнении. Причиной стал тот факт, что Анна не только интересуется хоррором, но еще и пишет мрачные рассказы. По мнению начальства, учительница «наполнена» темой ужасов.

«Меня просто поставили перед фактом, что я дорабатываю две недели и ухожу. Я работала неофициально, и это было безответственно с моей стороны, но уж как есть, — сказала Елькова.

— Дело ведь не только в странице. Я ее закрыла тут же. Дело в том, что это все «у меня в голове». Значит, с детьми мне работать нельзя — по крайней мере, там».

Она отметила, что в представлении некоторых людей увлечение темой ужасов не клеится с образом педагога. По словам Ельковой, свое творчество она обсуждала только с коллегами и не показывала детям никаких пугающих материалов:

«Ведь вся работа на виду, любой может зайти на занятие, услышать. Уж за год возникли бы проблемы, водись за мной такое».

Оспаривать решение руководства детского сада для защиты своих прав Анна не планирует. Свое решение она объяснила переживанием за коллег, на которых это «как-то может отразиться». Кроме того, Елькова высказалась о требованиях к внешнему виду педагогов:

«Думаю, что требования к внешнему виду педагогов плохо сочетаются с оплатой и условиями их труда. Если говорить о тех же регионах, администрация должна благодарить, что они вообще пришли работать в их учреждение. Конечно, есть принцип разумности и мера в самовыражении, когда работаешь с детьми, но беда в том, что каждый определяет ее для себя сам».

Писатель Михаил Парфенов заявил, что абсурд ситуации даже не в том, что руководство частной школы и детского сада осудило свою сотрудницу за написание хоррор-рассказа. Он отметил, что Анна в этой ситуации изначально не стала скандалить, а отнеслась к замечанию начальства с пониманием, пошла навстречу и закрыла доступ к своей странице, начала удалять с нее информацию о своем творчестве, проявив себя неконфликтным человеком.

«Но ее все равно «попросили на выход», причем ясно было обозначена причина — вы, мол, не такая, у вас с головой не все в порядке, вы можете быть опасны для детей», — возмутился Парфенов.

По мнению писателя, дискриминация Ельковой оскорбила всех авторов и читателей хоррора, потому что «в лице Анны в «душевнобольные» и «опасные» записали скопом всех». Он добавил, что хоррор — это просто жанр литературы, который является частью мировой и русской культуры.

«Страшные истории сочиняли в том числе и наши великие классики — Пушкин, Гоголь, Карамзин, Бестужев-Марлинский и другие. Они тоже больные и опасные? — сказал Парфенов. — Среди моих знакомых авторов и читателей хоррора есть и педагоги, и воспитатели, и врачи, и библиотекари, и государственные чиновники, и сотрудники полиции. Люди самых разных профессий, возрастов, политических и религиозных взглядов. Они все маньяки что ли? И уж конечно среди нас много мам и пап. А вот кого я точно не встречал среди ценителей хоррора за все годы (десятилетия!) своего увлечения хоррором — так это сумасшедших, серийных убийц и вообще преступников. То, что мы пишем или читаем про монстров и маньяков, вовсе не значит, что мы сами такие. Думать так — глупость и дурь. Просто нам важно и интересно писать о таких сторонах жизни, затрагивать эти проблемы. А еще мы развлекаем аудиторию тем, что пугаем ее «понарошку».

Дебютный рассказ Анны писатель оценил высоко и отметил, что это далеко не просто «страшилка»: история касается важных и острых тем, очень сильна в психологическом плане.

«Безусловно талантливая проза, даже безотносительно жанра. Конечно, это может быть и случайная удача — такое тоже бывает. Но мы с большим интересом ждем новых произведений Ельковой — потенциал, судя по рассказу «Ася», у нее большой», — высказался Парфенов.

В школе и детском саду комментировать ситуацию отказались.