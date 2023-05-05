«Питер Пэн и Венди»: мастер-класс по ремейкам Disney от автора «Легенды о Зеленом рыцаре»

Венди Мойра Энджела Дарлинг (Эвер Андерсон, дочка Миллы Йовович и Пола Андерсона) завтра начинает новую жизнь. Но не ту, что запланировали для нее родители. Вместо интерната для девочек она вместе с младшими братьями отправляется в Нетландию — волшебную страну, где летающий сорванец Питер Пэн (дебютант большого экрана Александр Молони), отказывающийся взрослеть, живет вместе с другими Потерянными мальчиками (в числе которых не только мальчики) и воюет со злобными пиратами под предводительством Капитана Крюка (Джуд Лоу).

close 100% Кадр из фильма «Питер Пэн и Венди» (2023) Disney+

Игровые ремейки мультфильмов Disney — как глобальное потепление: скверно, но, кажется, уже ничего не поделать. В отличие от глобального потепления, впрочем, у «диснеевских» ремейков бывают и положительные стороны, точнее, отдельные проблески чего-то вразумительного в потоке бессмыслицы разной степени чудовищности. «Питер Пэн и Венди», снятые режиссером «Легенды о Зеленом рыцаре» Дэвидом Лоури, как раз из числа таких проблесков.

Несколько лет назад Лоури уже переснимал (вполне успешно) для Disney другую не самую очевидную классику — фэнтези «Пит и его дракон». «Питер Пэн» — вещь, конечно, более известная, но все равно будто бы не входящая в сборник первоочередных хитов студии: это не «Король Лев», не «Русалочка», не «Красавица и чудовище», не «Аладдин» и даже не «Мулан» с «Дамбо». Отсюда, предположительно, и некоторая не вполне типичная для таких проектов свобода, которой Лоури, кажется, наделили при работе над адаптацией мультфильма 1953 года (в сущности это не ремейк, а просто новая экранизация повести Джеймса Барри, отталкивающаяся от визуальных образов «диснеевской» ленты).

close 100% Кадр из фильма «Питер Пэн и Венди» (2023) Disney+

Оправдывая возвращение к оригинальному названию повести (как книга эта история была издана в 1911 году именно под заголовком «Питер и Венди»), Лоури расширяет роль Венди, наделяет ее большей субъектностью, а в какой-то момент и некоторым могуществом (буквальный эмпауэрмент). Того же порядка метаморфозы случаются и с принцессой Тигровой Лилией (Алиса Вапанатанк), которая перестает быть расистским стереотипом и мизогинным тропом, и с феей Динь-Динь (Яра Шахиди из «Повзрослевших»), превращенной в остроумную иллюстрацию глухого мужского самолюбования, и с Потерянными мальчиками (это теперь не только мальчики, как уже было сказано выше, еще они не только белые, плюс среди них есть ребенок синдромом Дауна, в общем, возможность увидеть себя на экране появилась у максимально широкого круга маленьких зрителей).

Главные здешние изменения, впрочем, касаются ключевых мужских персонажей (то есть Пэна и Крюка), так что в качестве фем-манифеста «Питер Пэн и Венди» довольно-таки несостоятельны, а вот в смысле сказки о детстве — с достаточно неожиданными тезисами — вполне себе изумительны и трогательны. Пэн не такой уж замечательный, Крюк не такой уж кошмарный (ну или по крайней мере кошмарный не на ровном месте), детские обиды — страшное дело, и вообще-то все эти вопросы надо бы нести к психотерапевту, но в Нетландии со специалистами, очевидно, туговато, приходится сживать друг друга со свету.

close 100% Кадр из фильма «Питер Пэн и Венди» (2023) Disney+

Что стоит отдельной похвалы — в конечном счете это именно детская сказка, то есть уже не безликая и безопасная во всех отношениях «диснеевская» халтура, но еще не «Легенда о Зеленом рыцаре» на «диснеевских» щах. Знакомую психоделию Лоури все-таки иногда включает (довольно чудесное перемещение из Лондона в Нетландию, ну и в принципе регулярно тянет сделать скриншот и нажать на кнопку печати), но «Питер Пэн и Венди» не изобилуют смыслами и подтекстами, копаться и расшифровывать тут особенно нечего (во всяком случае, не в тех количествах), зато умилиться и увлажнить глаза — это запросто. Большего, пожалуй, и не требуется.