СК задержал режиссера Беркович и драматурга Петрийчук за спектакль о примкнувших к исламистам россиянках

Театральный режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук подозреваются в оправдании терроризма, сообщили в силовых структурах. Уголовное дело было возбуждено из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», вышедшего в 2020 году. В нем рассказывалось о россиянках, завербованных радикалами-исламистами для отправки в Сирию. В 2022 году постановка получила премию «Золотая маска» за лучшую драматургию.

Статус свидетелей был изменен на статус подозреваемых для театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук Следственным комитетом РФ. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Беркович задержали в Москве. «Свяжитесь кто-нибудь с Женькой, она не берет трубку», — попросила мать режиссера Елена Эфрос в соцсетях. Светлану Петрийчук задержали в аэропорту Внуково.

Уголовное дело было возбуждено по статье об оправдании терроризма — 202.5 УК РФ – из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Беркович и Петрийчук задержаны, меру пресечения для них изберут 5 мая в Замоскворецком суде Москвы. Сотрудники Следственного управления СК по ЦАО Москвы уже допросили подозреваемых в новом статусе.

О возбуждении уголовного дела из-за спектакля «Финист Ясный Сокол» сообщалось утром 4 мая. Беркович и Петрийчук вызвали на допрос сначала как свидетелей, передавал ТАСС.

У родственников Беркович были проведены обыски. Полиция обыскала квартиру писательницы и правозащитницы Нины Катерли, приходящейся Евгении Беркович бабушкой. Допрошен был также директор театра «Дочери СОСО», где ставился спектакль, Александр Андриевич – он был отпущен домой как свидетель.

Спектакль по пьесе Петрийчук был поставлен Беркович в 2020 году. Фабула повествования вращается вокруг россиянок, завербованных в интернете радикальными исламистами для отправки в Сирию. Пьеса была написана по мотивам реальных приговоров, вынесенных российскими судами по схожим уголовным делам.

В 2022 году «Финист Ясный Сокол» получил сразу две премии «Золотая Маска», победив в номинациях «Лучшая работа художника по костюмам» и «Лучшая работа драматурга».

«В основу пьесы и спектакля легли реальные приговоры и протоколы допросов женщин – за последние годы в России, Казахстане, Узбекистане таких дел были сотни, если не тысячи. Что с ними случилось? Куда бегут эти женщины, и главное — откуда? В чем та неистребимая потребность человека — в вере, в любви, в ощущении себя частью чего-то большого и сильного - что заставляет мужчин брать в руки оружие и убивать, а женщин — поддерживать их в этом? Кто тот Финист, ради которого Марьюшка готова грызть железные караваи и сидеть по статье 208?», — говорится в описании спектакля на сайте театра (страница удалена к моменту публикации материала — «Газета.Ru»).

Актриса Анастасия Сапожникова, исполнившая одну из ролей, заявила «Ленте.ру», что в пьесе нет оправдания терроризма.

Она предположила, что следователи не читали текст и не смотрели спектакль.

«Видимо, идут по верхам. <…> Об этом был спектакль — как абсолютно разные женщины, не плохие и хорошие, а разные, как они оказываются в этой ситуации. <…> В этой пьесе нет ни слова про оправдание терроризма, в пьесе речь идет о бесконечном одиночестве женщин, которые не могут найти себе тот идеал, который у них есть в голове, и они кидаются уже на все подряд.

Просто у кого-то есть инстинкт самосохранения, а у кого-то, может быть, он не так развит, вот и все», — заявила Сапожникова.