«Все страхи Бо»: плюсы и минусы гротескного драмеди с тревожным Хоакином Фениксом

В российский прокат выходит редкий западный релиз — необычное драмеди «Все страхи Бо» от автора «Солнцестояния» Ари Астера. В нем герой Хоакина Феникса боится всего на свете, но все же совершает ошибку и выходит из комнаты, чтобы отправиться в стихийное путешествия по мультивселенным своего сознания. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о самом странном фильме Астера, в который либо мгновенно влюбляешься, либо категорически отвергаешь.

Главный герой фильма Бо (гениальный Хоакин Феникс) — ходячее олицетворение современного человека в эру тревожности. Мужчина чуть за сорок живет один в неблагополучном районе, не работает, поскольку состоит на обеспечении богатой мамы (папы вроде как не стало еще в детстве, но это не точно). С матерью у мужчины непростые и созависимые отношения. Он регулярно посещает психотерапевта, но по большей части каждый его день наполняет только одно — необъятная тревога.

close 100% Кадр из фильма «Все страхи Бо» (2023) A24

Бо опасается городских бездомных под окнами квартиры, маньяка-нудиста из новостей, который охотится исключительно на мужчин, обнаруженного в его доме ядовитого паука, соседа и еще миллиона вещей, которые он допридумывает в своей голове, рисуя самые дикие сценарии.

Трагическое известие о внезапной смерти матери вынуждает Бо выйти из привычной зоны комфорта и отправиться в одиссею по захолустьям Америки, чтобы встретиться с такими же диковинными героями. Знакомство с ними даст Бо уникальный шанс разобраться со своей жизнью: выяснить, почему он настолько травмирован матерью, раскрыть тайну своего отца и спастись от съедающего его изнутри чувства тревоги.

«Все страхи Бо» — самый радикальный и необычный проект Ари Астера, который на этот раз стремится не столько напугать зрителя, сколько разобраться в самих причинах страха. Ради достижения желаемой цели Астер, чей фирменный почерк оттачивался в двух его предыдущих хитах «Реинкарнация» и «Солнцестояние», подобно вымышленному Бо отправляется в новое для себя странствие.

close 100% Кадр из фильма «Все страхи Бо» (2023) A24

Астер, который, судя по всему, намеревался достичь терапевтического эффекта, добился обратного — «Все страхи Бо» оказались для многих зрителей острым раздражителем. Фильм либо принимаешь всем сердцем, либо категорически отвергаешь. В плюсах и минусах этой гротескной истории давайте разбираться.

Почему «Все страхи Бо» — важное и нужное кино

С первых же минут утрированного и подчеркнуто гротескного повествования кажется, что еще никто и никогда так убедительно в новом тысячелетии не показывал образ тревожного человека, наполненного на 80% не водой, а собственными страхами. Герой Хоакина Феникса — человек с детскими травмами, интонациями старца и тревогой жителя мегаполиса. Многие из его опасений раздуты на ровном месте, но каждый кто сталкивался с паническими атаками, знает, что справиться с ними сложно, когда ты один.

Путь Бо, чье странствие во внешнем мире чередуется с путешествием по задворкам памяти, снов и фантазии, напоминает мираж. Где в этом реальность, а где вымысел? Где во всем этом настоящий Бо, а где проекции на его счет?

Постепенно оказывается, что именно мама Бо стала первопричиной его бездонной внутренней травмы. Благодаря этому, новая картина Астера превращается в важную беседу о болезненной созависимости родителей и детей, о необходимости сепарации и о боли утраты.

Настоящим бриллиантом фильма является Хоакин Феникс, которому, кажется, хватает одного щелчка пальца, чтобы переключиться с одиозного аутсайдера Джокера, крушащего все на своем пути, на затюканного и растерянного Бо, неспособного ни на какие решительные действия. Его персонаж, чьими глазами мы воспринимаем историю, даже не догадывается о том, как абсурден мир в его голове. Но этим и очаровывает.

close 100% Кадр из фильма «Все страхи Бо» (2023) A24

Астер же представляет страхи исключительно в комичном виде. Даже чудовищная и драматичная сцена, в которой Бо узнает о смерти мамы, снята так, что зрительский зал на премьере разрывался от хохота, хотя смешного в этом мало. Это радикальное противостояние нормальности и патологии, трагического и смешного, болезненного и исцеляющего — ядро истории, которая может стригерить тех, кто привык разделять все вышеперечисленные понятия.

Почему «Все страхи Бо» — не самое удачное кино

Работать на поле абсурда всегда сложно не только потому, что зритель может быть не готов к ментальным бравадам автора, но и потому что сам автор может заплутать сложными тропами выдуманного мира.

Астер, который, с одной стороны, будто бы четко ориентируется на местности, постарался уместить в своем фильме столько всего и сразу, что от этой избыточности рябит в глазах, а мозгу с каждым новым часом (а фильм идет 3) все сложнее обрабатывать поступающую информацию, и уже на середине откровенно хочется сдаться.

Возвращаясь к теме формата истории, сложно проигнорировать и то, как смело (или самонадеянно) Астер обходится с темами травмы, боли и одиночества. Смотреть в глаза трагедии с широкой улыбкой на лице всегда пытался Уэс Андерсон, но даже у него последние фильмы — не более, чем уставшая копия более оригинальных и самобытных ранних картин.

Тот факт, что «Все страхи Бо» выходит в то время, когда никому не до смеха, тоже играет против фильма. Это ощущалось и по тому, как зал на премьере единодушно замирал, когда в кадр пробирались с виду чудаковатые, но надломленные изнутри герои, рассказывающие о своем опыте утраты, с которым они так и не смогли справиться.

Настраивает против себя и финал истории — сумбурный и фантасмагоричный. Кажется, что Бо вот-вот проснется, и все увиденное окажется сном. Но герой бодрствует и никакого скрытого Джокера в рукаве ни у Астера, ни у Феникса на этот раз нет. Из-за этого кажется, что путешествие героя оказалось обманкой: все в той же растерянности и тревоге остался и сам Бо, и зрители фильма, будто бы обнаружившие себя на приеме у психотерапевта, с которым им так и не удалось найти общий язык.