«Думаю, она приехала по поводу Юдашкина»: Пугачева прилетела в Россию

Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в Россию спустя несколько месяцев после своего отъезда в Израиль. Она прибыла в Москву на следующий день после смерти дизайнера Валентина Юдашкина, с которым дружила более 30 лет. Именно он ввел в образ певицы мини-юбки и короткие платья. За два дня до его смерти скончался модельер Вячеслав Зайцев, которому Примадонна обязана знаменитыми балахонами до пола. Но экс-директор Дома моды Зайцева считает, что Пугачева вряд ли появится на его похоронах 4 мая.

Эстрадная певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Об этом сообщила ТАСС ее помощница Елена Чупракова.

В разговоре с «Газетой.Ru» помощник и экс-директор Дома моды Вячеслава Зайцева Николай Головин не исключает, что Примадонна прилетела в столицу из Израиля, чтобы прийти на церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным. Головин выразил мнение, что на похороны Зайцева певица не собирается.

«Учитывая, где будет прощание с Вячеславом Михайловичем [Зайцевым], я очень сомневаюсь, что Алла Борисовна туда приедет. Если приедет, это будет, конечно, великолепно. Но я думаю, скорее всего, она приехала по поводу Валентина Абрамовича Юдашкина. Ну мне так кажется, я ничего не знаю», – сказал он.

Что касается причины прибытия артистки ее помощница не смогла ничего сказать. В ответ на вопрос ТАСС о том, будет ли Пугачева на прощании со своим другом, модельером Валентином Юдашкиным, которое запланировано на 6 мая на Троекуровском кладбище, Чупраков заявила: «Я пока у нее даже не спрашивала еще».

Как связаны Зайцев и Юдашкин с Примадонной

После известия о смерти Вячеслава Зайцева Алла Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) черно-белую фотографию молодого кутюрье, подписав ее словами: «Прощай, мой друг. Спасибо за все».

Именно Зайцев придумал легендарный балахон для юной артистки Аллы Пугачевой. Этот образ разрушил устоявшиеся стереотипы о том, как должны выглядеть вокалистки разнообразных ВИА. Пугачева – рыжая кудрявая женщина в огромной размахайке – «резко контрастировала с аккуратно причесанными и изящно одетыми «хорошими девочками», пишет историк моды, культуролог и автор книг «Советская мода» и «Советская красота» Мэган Виртанен специально для РБК Life.

Певец Юлиан в комментарии StarHit заявил, что Примадонна предала Зайцева, заменив балахоны мини-юбками от Юдашкина.

«Его предали фактически все артисты, с которыми он работал. Все побежали к Юдашкину. В том числе Пугачева. А ведь именно Слава придумал ей знаменитые балахоны, которые скрывали все недостатки фигуры, подчеркнули достоинства. Но Алла ушла к Юдашкину, стала носить короткие юбки», – заявил артист.

Валентин Юдашкин умер спустя два дня после смерти Зайцева.

После известия о смерти Юдашкина Пугачева разместила на своей странице в соцсетях совместное фото с кутюрье, почтив его память. Артистка отметила, что она посвящает прощальный пост «человеку с большой буквы», которого будут помнить и любить.

Аллу Пугачеву и Юдашкина связывают более 30 лет дружбы. Модельер делал на протяжении многих лет сценические наряды для певицы. В частности, в 1994 году он создал черное платье специально для Примадонны, после чего она стала носить короткие юбки и платья.

«Алла Пугачева никогда не бежала за модой, вот в чем счастье. Она интеллектуальна, самостоятельна, и она – работающий артист, живущий на сцене. Но женщина отчаянная – наденет что угодно», – сказал как-то Валентин Юдашкин.

close 100% Олег Булдаков/ТАСС

Весной 2022 года Пугачева уехала с семьей в Израиль. Летом она вернулась в Россию. Осенью ее мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) Минюст РФ признал иноагентом из-за его высказываний о спецоперации. После этого она вместе с детьми вернулась в Израиль, не возвращаясь больше в Россию.

В конце марта этого года Валентин Юдашкин вместе с женой приехал к Примадонне. В Израиле он также навестил свою маму. Во время поездки жена дизайнера опубликовала в Instagram совместные кадры с родными и Пугачевой. В подписи к публикации она отметила: «Прилетели на два дня в Тель-Авив увидеть маму и нашу подругу Аллочку. Нашей дружбе 30 лет!»