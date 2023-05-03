Хоакин Феникс, байопик про Дали, лауреат Каннского фестиваля: 10 главных кинопремьер мая

В последний месяц весны на большие экраны выходят новая картина Ари Астера с запутавшимся в мультивселенных героем Хоакина Феникса, основанное на реальных событиях драмеди «Юра дворник» с Антоном Кузнецовым, лауреат Каннского кинофестиваля триллер «Убийца «Священный паук» и режиссерский дебют звезды «Игры в кальмара» Ли Джон-джэ — детектив «Охота». «Газета.Ru» рассказывает о главных кинопремьерах месяца, которые не стоит пропускать.

«Все страхи Бо» («Beau Is Afraid»), реж. Ари Астер — с 4 мая

Главный герой фильма — одинокий неврастеник Бо, который годами не решается покинуть зону комфорта (или хотя бы пределы квартиры). Однако трагическая смерть матери при странных обстоятельствах вынуждает Бо отправиться в родной город. Это внешнее путешествие оборачивается для мужчины внутренним странствием по всем своим страхам и тайнам прошлого. По пути к отчему дому его ожидают встречи с культом сирот, охотниками за головами, оседлавшими медведя, монстр фаллической формы и прочие ужасы внешнего мира.

Мастер авторских хорроров Ари Астер («Солнцестояние», «Реинкарнация») на этот раз не столько пытается напугать зрителя, сколько намерен разобраться в самой природе наших страхов, представляя внешнюю угрозу в абсурдном и пародийном виде. Помогает ему в этом Хоакин Феникс — актер с тысячью лиц и необъятной профессиональной амплитудой, которому идеально удается передать на экране образ человека тревожного, растерянного, но жаждущего вернуть обратно собственную жизнь.

«Юра дворник», реж. Виталий Дудка — с 4 мая

Лишившись работы в столице, молодой амбициозный фотограф Рома (Денис Власенко) возвращается в родную Уфу. Там он встречает жизнерадостного и добродушного дворника Юру (Антон Кузнецов), оказавшегося в долгах из-за мошенников. Чтобы помочь собрать одинокому герою хоть немного денег, Рома фотографирует Юру в образе звезды и с помощью фотошопа помещает на обложку модного журнала. Этот снимок «вирусится» в интернете, превращая вчерашнего дворника в звезду сетей, меняя жизни и Ромы, и Юры, на помощь которому приходит вся страна.

В основе «Юры дворника» — реальная история фотографа Романа Филиппова и дворника Юрия Ветлугина, оказавшегося в сложной жизненной ситуации. Снимок Ветлугина под обложку GQ стал настоящей сенсацией — не только потому что запустил изменения в жизни последнего, но и потому что наглядно напомнил, как ошибочно первое впечатление и как велика доброта незнакомцев. «Юра дворник», помимо прочего, первая большая актерская роль Иды Галич, а еще очень вдохновляющее и теплое кино, в светлых лучах которого хочется согреться.

«Убийца «Священный паук» («Holy Spider»), реж. Али Аббаси — с 11 мая

События фильма разворачиваются в священном иранском городе Мешхед. Местный религиозный семьянин Саид ставит перед собой чудовищную цель — убить всех проституированных женщин города. После совершенной серии убийств Саид обнаруживает, что никому из жителей нет дела до погибших, что только сильнее развязывает ему руки. Противостоять убийце решается журналистка Рахими, которая хочет найти виновного и предать его закону.

Исполнительница роли Рахими иранская актриса Зара Амир Эбрахими за эту роль получила актерскую награду 75-го Каннского кинофестиваля, а сама драма Али Аббаси вошла в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».

По мнению критиков, лента талантливо говорит о важной проблеме угнетения иранских женщин, лишенных защиты и остро нуждающихся в неприкосновенности своих прав и свобод.

«14+: Продолжение», реж. Андрей Зайцев — с 11 мая

Продолжение истории взросления юноши Леши (Глеб Калюжный), которому исполнилось 18 лет. После пережитой в прошлом яркой первой любви он встречает новую девушку Настю (Полина Гухман), которая переворачивает его привычный мир. Новые отношения захлестывают героя с головой, но Леше не удается забыть бывшую Вику (Ульяна Васькович). С взрослением героя его собственные проблемы тоже становятся серьезней, а сделать выбор сердца оказывается все сложнее.

Новая картина Андрея Зайцева, как и первая часть, наследует обаяние и искренность классических фильмов в духе «Вам и не снилось…» или «Я шагаю по Москве», в которых юные герои постигают все трудности взросления — от поиска себя до любви в большом городе.

«Кто убил BlackBerry» («BlackBerry»), реж. Мэтт Джонсон — с 11 мая

Канадский байопик про группу одержимых технарей, которые на заре возникновения смартфонов вознамерились совершить невероятное — объединить мобильный телефон и компьютер в одно устройство. Их совместными усилиями в мире произошла технологическая революция — на рынке появился смартфон BlackBerry, перевернувший представление людей о мобильном телефоне. Но озолотившая своих создателей техническая сенсация оборачивается для них своего рода проклятием: им нужно суметь удержать рынок, на который уже покушаются конкуренты из Кремниевой долины.

Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале, где лента боролась за главный приз смотра.

«Без фильтров» («Follow Her»), реж. Сильвия Каминер — с 11 мая

Начинающая актриса Джесс соглашается на участие в модном проекте в социальных сетях. Под руководством таинственного куратора она становится сетевым феноменом с многомиллионной аудиторией. Но с каждой новой съемкой куратор девушки подвергает ее все более страшным и изощренным испытаниям. Теперь Джесс нужно не просто завоевать лайки подписчиков, но и постараться спасти свою жизнь.

«Без фильтров» исследует явление иммерсивных представлений, когда зритель из простого наблюдателя превращается в непосредственного участника и даже автора событий. У фильма высокий рейтинг одобрения западными критиками, которые нашли ленту хорошим примером захватывающего и умного жанрового кино.

«Охота» («Heonteu»), реж. Ли Джон-джэ — с 18 мая

События фильма разворачиваются в 1983 году. После попытки покушения на южнокорейского президента во время визита в Вашингтон руководители внутренней и внешней разведки получают задание вычислить в своих рядах северокорейского шпиона. Так начинается опасная игра, в которой все подозревают всех.

«Охота» — режиссерский дебют звезды южнокорейского хита «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ, мировая премьера картины состоялась во внеконкурсной программе 75-го Каннского кинофестиваля.

«Остров иллюзий» («Influencer»), реж. Кертис Дэвид Хардер — с 18 мая

Главная героиня Мэдисон одержима социальными сетями: она блогер и инфлюэнсер, ради одобрения других выставляющая свою жизнь напоказ. Однажды девушка решает отправиться в Таиланд, где знакомится с загадочной спутницей, путешествующей по миру в одиночестве и налегке. Вместе они отправляются на живописные, пустынные острова, где каждая из них открывается с более мрачной и зловещей стороны.

До премьеры в российском прокате «Остров иллюзий» успел громко заявить о себе на различных хоррор-фестивалях, где собрал целый урожай наград.

«Быть Сальвадором Дали» («Dalíland»), реж. Мэри Хэррон — с 25 мая

На дворе 1974 год. Сальвадор Дали (его в юности и зрелости играют соответственно Эзра Миллер и Бен Кингсли) — один из самых знаменитых и эпатажных художников мира. Но больше, чем живописью, он одержим своей женой и музой Галой (Барбара Зукова). Их страстный и временами странный брак переживает не лучшие времена, а охваченный личными переживаниями Дали холсту предпочитает шумные вечеринки. Юному ассистенту Джеймсу (Кристофер Брини) ставится задача любой ценой добиться того, чтобы Дали опомнился и подготовился к большой выставке в Нью-Йорке.

За художественную ценность и цельность фильма отвечала постановщица Мэри Хэррон, самой известной работой которой является триллер «Американский психопат» с Кристианом Бейлом. В своей новой картине Хэррон продолжает исследовать темную сторону человека, который на этот раз орудует не топором, а кистью и холстом.

«Иллюзия побега» («Superposition»), реж. Каролине Люнгбю — с 25 мая

Городская пара с ребенком в поисках идеального места для жизни и творчества решается на эксперимент. Они сбегают в необитаемый лес и ведут хронику новой жизни в совместном подкасте. Но размеренный темп новой жизни героев нарушает внезапная встреча с незнакомцами, до странности похожими на них самих. Что предвещают таинственные двойники и можно ли ужиться с собственной ожившей копией?

Скандинавы, как никто в мире, хороши в жанре психологических триллеров. И путь формально сюжет «Иллюзии побега» отчасти напоминает «Мы» Джордана Пила, датская лента уходит намного глубже в хитросплетения истории про то, как принять и понять того, чье отражение ты видишь в зеркале.