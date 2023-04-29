«В кадре с ним одно счастье было работать». Умер Сергей Колесников

Актер Сергей Колесников скончался в возрасте 68 лет, причиной смерти стал инсульт. Колесников известен по ролям в лентах «Дальнобойщики», «Петербургские тайны», «Личная жизнь доктора Селивановой», «Сердце Пармы», голливудском блокбастере «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» и других. Более трех десятилетий он играл на сцене Московского художественного театра. Телезрители помнят его как ведущего шоу «Фазенда» на Первом канале. О карьере и характере заслуженного артиста РФ — в материале «Газеты.Ru».

Заслуженный артист России Сергей Колесников умер на 68-м году жизни, передает «РИА Новости».

По словам его супруги Марии Великановой, Колесников скончался утром 29 апреля. Изначально жена не смогла уточнить точную причину смерти — был это инфаркт или инсульт.

Позже сын актера Иван Колесников сообщил в интервью Пятому каналу, что причиной смерти стал инсульт. «В Склифосовского», — ответил он на вопрос корреспондента о том, куда госпитализировали артиста, когда его самочувствие ухудшилось.

Колесников-младший опубликовал в Telegram архивную видеозапись: молодой Сергей Колесников исполняет песню под гитару.

Время и место прощания пока не определены, о них будет объявлено позже.

«Актерство — это та самая профессия»

МХТ им. Чехова, где актер служил с 1978 года до начала 10-х, выразил соболезнования родным и близким.

«Сегодня, 29 апреля, на 69-м году оборвалась жизнь Сергея Валентиновича Колесникова, заслуженного артиста России, ученика мхатовской школы, отдавшего сцене Художественного театра три десятилетия, красивого, сильного, доброго человека. <…> Художественный театр скорбит и выражает соболезнования семье Сергея Валентиновича Колесникова и всем, кто его знал и любил», — говорится в посте в Telegram.

Садовод Андрей Туманов, соведущий Колесникова в «Фазенде», подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru», что тот был доброжелательным человеком, профессиональным артистом и очень любил свою профессию.

«Он был профессиональным артистом и всегда говорил, что, если у него не будет артистических заработков, он лучше голодать будет. То есть он всегда говорил, что для него актерство — это та самая профессия, он только ей будет всегда заниматься. Это вызывало уважение», — поделился Туманов.

«У нас был офис рядом с Театром эстрады, и он туда часто очень приходил, и мы всегда обнимались, вспоминали годы. Многие актеры всегда капризные, а он всегда на какой-то такой положительной ноте. Всегда было с ним здорово постоять, поболтать, вспомнить», — добавил он.

close Сергей Колесников за кулисами спектакля «Женитесь на мне!» в Новосибирске, 2011 год Сергей Колесников в сцене из спектакля «Король Лир» в постановке японского театрального режиссера Тадаси Судзуки в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова, 2004 год Борис Щербаков и Сергей Колесников в сериале «Сыщики-2» (2003) Кадр из сериала «Петербургские тайны» (1994–1998) Сергей Колесников, 2005 год Полную галерею можно посмореть

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По словам Туманова, с Колесниковым было легко работать, потому что он всегда все понимал «с лету», обладал хорошим чувством юмора и всегда «с удовольствием смеялся» даже над шутками в свой адрес. «Он был центровым ведущим, то есть он вел всю передачу, а у меня была страничка по саду, по огороду. И мы с ним работали в кадре. В кадре с ним одно счастье было работать, потому что он с лету все прекрасно понимал, то есть профессиональный человек. Ему задание дали: хочешь — умного играй, хочешь — дурачка играй, вот такое задание — «Хорошо, понял». И он подстраивается и работает», — вспомнил Туманов.

Народный артист России Валерий Баринов вспомнил, что Колесников и раньше тоже страдал от проблем со здоровьем. Он также отметил, что достаточно хорошо знал умершего.

«Он был очень добрый, открытый человек. Как вам сказать, он всегда был готов к общению, помощи. Без каких-то там комплексов. Я очень рад за его сына. И вот такая беда», — заключил Баринов.

МХТ, голос Бонда и приз «Санденса»

Сергей Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. В 1978 году окончил актерский курс Софьи Пилявской и Владимира Богомолова в Школе-студии МХАТ. Еще будучи студентом вышел на сцену Московского Художественного театра и надолго связал свою судьбу с этим театром. Среди самых запоминающихся его ролей — Тибул в «Трех толстяках», Мортимер в «Марии Стюарт» и Гендон и Джо Грей в «Принце и нищем».

После раздела театра в 1987 году был принят в труппу МХАТ им. Горького, где сыграл Глумова («На всякого мудреца довольно простоты»), Ваську Пепла («На дне») и Дон Жуана («Полоумный Журден»). С 1990-го — играл на сцене МХАТ им. Чехова. Театралы помнят его Глостера в «Короле Лире», Кудряша в «Грозе», рыцаря Ганса в «Ундине«и Скалозуба в «Горе от ума».

Широкую известность Колесников получил благодаря ролям в кино и сериалах – «Петербургские тайны», «Дальнобойщики», «Крепкий орешек: Хороший день чтобы умереть», «Анатомия убийства», «Неотложка», «Сердце Пармы». Колесникова также можно увидеть в фильме французского режиссера Софи Бартез, взявшего Гран-при кинофестиваля «Санденс».

Колесников также был актером дубляжа, озвучив Джеймса Бондав фильмах 1960-х годов, где его играл Шон Коннери, а также более поздних картинах с Роджером Муром.

С 2006-го по 2012 год вел программу «Фазенда» на Первом канале.

У Колесникова остались жена, двое сыновей и трое внуков. Сын Сергея Колесникова Иван пошел по стопам отца. Он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, играл в лентах «Движение вверх», «Первый отдел», «Петр I: Последний царь и первый император».