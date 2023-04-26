Гибсон вместо Хэнкса, ультиматум Спилберга, неудача на «Оскаре»: 10 фактов про «Спасти рядового Райана»

Военная драма Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана» в 2023-м году отмечает 25-летие. «Газета.Ru» вспоминает 10 малоизвестных фактов о создании фильма и его влиянии на кинематограф.

Фильм отчасти основан на реальных событиях

close 100% Кадр из фильма «Спаси рядового Райана» (1998) DreamWorks Pictures

В основе фильма — вольная адаптация реальной истории. В 1944 году группа американских солдат отправилась в тыл врага, чтобы найти чудом выжившего Фредерика Уильяма «Фрица» Ниланда, который пошел на фронт вместе с тремя братьями. Фредерика должны были забрать из горячей точки и вернуть домой к близким. Эта операция была организована после громкого прецедента — одновременной смерти пятерых братьев Салливан. На его фоне были приняты правила о распределении членов одной семьи по разным подразделениям и об отзыве последнего оставшегося в живых с фронта.

Долгое время считалось, что остальные три брата Фредерика были убиты, но позже выяснилось, что один из них, Эдвард, выжил — его держали в плену в японском лагере для военнопленных в Бирме. Сам Фредерик стал прообразом рядового Райана, на спасение которого отправляются солдаты фильма Спилберга.

Рядового Райана могли сыграть Эдвард Нортон и Ноа Уайли

close 100% Мэтт Дэймон в кадре из фильма «Спаси рядового Райана» (1998) DreamWorks Pictures

Спилберг позвал на роль Райана Мэтта Дэймона, видя в нем малоизвестного актера, не очень известного публике. При этом режиссер как-то упустил момент, что за несколько лет до этого Дэймон вместе с Беном Аффлеком получил «Оскар» за сценарий к фильму «Умница Уилл Хантинг».

До Дэймона на роль звали Эдварда Нортона и звезду франшизы «Библиотекарь» Ноа Уайли — но с этими вариантами так и не сложилось. Кстати, позже Спилберг признавался, что во время подготовки к съемкам — для достижения нужного эмоционального состояния Дэймона — он намеренно изолировал его и заставил тренироваться отдельно от остальных актеров.

Харрисон Форд и Мел Гибсон были первым выбором Спилберга на роль, доставшуюся Тому Хэнксу

close 100% Том Хэнкс в кадре из фильма «Спаси рядового Райана» (1998) DreamWorks Pictures

Изначально на главную роль вместо Тома Хэнкса пробовались Мел Гибсон, Харрисон Форд и звезда другого фильма Спилберга — «Парка Юрского периода 2» — Пит Постлетуэйт. Впоследствии режиссер все же остановился на кандидатуре Хэнкса, посчитав, что актер сумеет привнести в образ своего героя, капитана Джона Миллера, не только армейскую грубость, но и человеческую уязвимость.

Благодаря этой роли в 2006 году Том Хэнкс стал почетным членом Зала славы рейнджеров армии США, оказавшись единственным актером, удостоенной этой чести. А в 2016-м получил высшую награду Франции, став кавалером ордена Почетного легиона. Хэнкса отметили за работу по привлечению внимания общественности к роли солдат во Второй мировой войне.

Спилберг выдвинул актеру Тому Сайзмору ультиматум, угрожая увольнением

close 100% Том Сайзмор в кадре из фильма «Спаси рядового Райана» (1998) DreamWorks Pictures

Сыгравший сержанта Майкла Хорвата актер Том Сайзмор до старта съемок страдал от наркозависимости. Спилберг, который хотел поработать с артистом, но опасался, что пагубная зависимость Сайзмора может навредить съемочному процессу, выдвинул ему ультиматум с угрозой увольнения.

Актер должен был ежедневно сдавать тест на отсутствие следов наркотиков в крови, чтобы доказать, что он завязал с пагубными веществами. Сайзмор сдержал слово и не подвел Спилберга, но после завершения съемок вновь взялся за старое. В начале марта 2023 года актер скончался от разрыва аневризмы.

Молодые Вин Дизель и звезда «Шерлока» тоже сыграли в фильме

close 100% Вин Дизель в кадре из фильма «Спаси рядового Райана» (1998) DreamWorks Pictures

Фильм стал важной стартовой платформой для ряда молодых актеров, которые со временем превратились в звезд первой величины. Так, в картине снялись молодые Вин Дизель, а также будущая звезда «Дряни» и «Шерлока» Эндрю Скотт. Кроме того, одну из второстепенных ролей в ленте сыграл Натан Филлион — звезда хитовых сериалов «Касл» и «Светлячок».

Сцена высадки в Нормандии снималась почти месяц и стоила больше $10 млн

close 100% Кадр из фильма «Спаси рядового Райана» (1998) DreamWorks Pictures

20-минутная сцена высадки американских войск на пляже Омаха в Нормандии обошлась создателям фильма в $11 млн, потребовала участия 1500 актеров массовых сцен и заняла 25 съемочных дней из 61-го, которые ушли на создание всего фильма.

Чтобы воспроизвести хаотичность настоящей операции и запечатлеть растерянность на лицах актеров, Спилберг намеренно не репетировал эту сцену, не делал предварительную покадровую раскадровку и не посвящал артистов в свои планы касательно того, как именно этот эпизод будет сниматься.

У фильма оригинальная цветокоррекция

close 100% Кадр из фильма «Спаси рядового Райана» (1998) DreamWorks Pictures

Картина была намеренно обесцвечена. Спилберг и оператор фильма Януш Камински стремились добиться эффекта настоящей кинохроники, при этом отказавшись от черно-белого формата. Они не хотели яркого, красочного фильма о войне, поэтому Камински придумал специальный технический трюк.

Обычно затвор кинокамеры устанавливается на угол в 180 градусов. В «Спасти рядового Райана» Камински вместо этого установил затвор камеры на 90 и 45 градусов, что сокращает время, в течение которого пленка подвергается воздействию света. Это, в свою очередь, делает изображение более четким. Когда пленка была обработана, Камински прогнал ее через проявитель дольше, чем обычно, чтобы добиться более размытого вида. Таким образом, он насытил изображение фильма цветом всего на 50-60%.

Некоторые ветераны Второй мировой не смогли досмотреть фильм до конца из-за ПТСР

close 100% Кадр из фильма «Спаси рядового Райана» (1998) DreamWorks Pictures

Критики хвалили фильм Спилберга за убедительную достоверность показанных на экране боевых действий. Но некоторые первые зрители картины, в числе которых были ветераны Второй мировой, покинули показ ленты во время сцены с высадкой на пляже в Нормандии. Позже они объяснили это сильным посттравматическим расстройством, вызванным личными воспоминаниями о реальных событиях той операции.

Фильм уступил «Оскар» спорному проекту с Гвинет Пэлтроу

close 100% Дэвид Парфитт, Донна Гиглиотти, Харви Вайнштейн, Гвинет Пэлтроу, Эдвард Цвик и Марк Норман (слева направо) празднуют получение «Оскара» за лучший фильм «Влюбленный Шекспир» во время 71-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар», 1999 год Dave Caulkin/AP

Несмотря на огромный успех картины среди зрителей и критиков, у «Спасти рядового Райана» не вышло доминации на «Оскаре» (если сравнивать с ожиданиями) — лента взяла пять наград премии, да и те по большей части были в технических категориях. Да, Спилберг выиграл приз в престижной номинации «Лучший режиссер» (второй в его карьере «Оскар» после «Списка Шиндлера»), но его детище уступило звание лучшего фильма года романтической драме «Влюбленный Шекспир» с Гвинет Пэлтроу в главной роли.

Спустя годы стало известно, что свой фильм агрессивно промотировал среди членов Академии продюсер Харви Вайнштейн. После Вайнштейнгейта многие члены киноакадемии признались, что голосовали за проект с Пэлтроу под давлением опального продюсера.

Картина стала последней в своем роде

close 100% Кадр из фильма «Спаси рядового Райана» (1998) DreamWorks Pictures

Выигравшая «Оскар» в категории «Лучший монтаж» военная драма Спилберга является последним фильмом, который не был подвергнут цифровой обработке.

Каждый последующий фильм-обладатель «Оскара» в категории «Лучший монтаж» редактировался в цифровом виде. Учитывая, что применение цифровых технологий только набирает обороты, «Спасти рядового Райана», вероятно, навсегда сохранит за собой звание последнего победителя в номинации «Лучший монтаж» без применения цифрового монтажа.