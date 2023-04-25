«Дважды не присягают»: умер народный артист РСФСР Геннадий Богачев

В Санкт-Петербурге после долгой болезни умер в возрасте 78 лет народный артист России Геннадий Богачев. Он снимался в «Шерлоке Холмсе», «Отпуске в сентябре» и «Мастере и Маргарите». Кроме того, актер известен как «голос» Мела Гибсона, Роберта Де Ниро и Алека Болдуина. «Настоящий русский мужик, с которым не страшно идти в разведку», говорили о нем коллеги в БДТ имени Товстоногова.

После тяжелой и долгой болезни в Санкт-Петербурге на 79-м году жизни скончался народный артист РСФСР и лауреат театральной премии «Золотая маска» Геннадий Богачев. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Большого драматического театра им. Товстоногова.

«Это очень печальное известие для нашего театра, и мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким Геннадия Петровича, всем, кто его знал и любил. <…> Светлая память замечательному актеру и человеку! О панихиде в БДТ будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении.

Друзья и коллеги Богачева называли его «настоящим русским мужиком, с которым не страшно идти в разведку», добавили в театре. Кроме того, Геннадий Петрович был верным другом, очень щедрым и надежным человеком с широкой душой.

Актер был верен сцене БДТ им. Товстоногова, куда он был принят в 1969 году. «Дважды не присягают», – неизменно отвечал Геннадий Петрович на вопрос о своей преданности единственной сцене», — отметили в пресс-службе театра.

Там также рассказали о творческом пути Богачева. Первой его ролью стал сенатор Кинг в спектакле советского театрального мэтра Георгия Товстоногова «Правду! Ничего кроме правды!». Впоследствии благодаря способности играть в разных жанрах и по-разному проявлять свое мастерство актера Богачев участвовал почти что во всех товстоноговских спектаклях.

«Он играл и юных красавцев-героев, и характерных персонажей, выходил на сцену и в драмах, и в комедиях, и в фарсовых постановках. Среди его знаменитых и любимых публикой работ – роли в теперь уже легендарных спектаклях Товстоногова «Ханума», «Пиквикский клуб», «Ревизор», «Волки и овцы», «На дне», — отмечается в сообщении.

Племянница Богачева, актриса Алиса Богарт рассказала News.ru, что ее дядя считал для себя наиболее важной роль Петра Первого в пьесе Григория Горина «Шут Балакирев».

«Геннадий Петрович — невероятно одаренный актер, я его обожала и являюсь преемницей его дара. Как мне кажется, роль Петра I была самая знаковая для него», — сообщила артистка.

Из кинообразов Богачева самыми известными являются роли официанта Димы («Отпуск в сентябре») и приятеля доктора Ватсона – Стэмфорда в советской экранизации «Шерлока Холмса». Кроме того, Геннадий Петрович озвучивал многих голливудских актеров – например, Мэла Гибсона, Роберта де Ниро и Алека Болдуина. Кроме того, говорили в разные годы голосом Богачева Тони Кертис (фильм «Викинги»), Томми Ли Джонс («В осаде»), Иэн Маккеллен в «Коде да Винчи». Кроме того, исполнил он несколько ролей для телеспектаклей — например, в «Хануме».

Своей главной страстью и профессией он все-таки считал театр. В последнем сезоне БДТ им. Товстоногова Богачев играл роли в «Марии Стюарт» по трагедии Шиллера, «Губернаторе» по рассказу Леонида Андреева, «Палачах» по пьесе Мартина Макдоны, «Алисе» по мотивам сказки Кэрролла и «Томлении» по драме Уильяма Бойда.

Родился Геннадий Богачев в 1945 году в Рязанской области, в Шацке. После какое-то время его семья жила в Латвии, а впоследствии он перебрался в Ленинград.